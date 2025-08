【ファミ通ゲーム白書2025】 8月7日 発売予定 価格: 48,400円(PDF版) 53,900円(書籍版) 96,800円(PDF、書籍セット版)

角川アスキー総合研究所は「ファミ通ゲーム白書2025」を8月7日に発売する。価格は書籍版が53,900円、PDF版が48,400円。

本書は日本国内、北米、欧州、アジアといった主要地域別のゲーム市場のデータとアンケート結果を基に業界の最新動向を分析、解説する年鑑。2025年度版は創刊20周年を記念して過去20年にわたる国内ゲームソフトの売上本数ランキングTOP200を収録する。

世界のゲームコンテンツ市場規模は31兆42億円と推計しており、日本国内のゲームコンテンツ市場規模は2兆3,961億円としている。この他2024年のゲーム人口は約5,475万人と推計しているなど、各種データを収録している。

出典:ファミ通ゲーム白書2025

(C) 2000-2025 KADOKAWA ASCII Research Laboratories, Inc. All Rights Reserved.