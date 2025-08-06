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いよいよお盆シーズンが始まります。NEXCO各社では、今年の道路の混雑のピークは...

【画像を見る】2025年お盆 いつどこが混む？NEXCO東日本・中日本・西日本エリア

□下り：8月9日(土)・8月10日(日)
□上り：8月11日(月・祝)・8月15日(金)・8月16日(土)

と見ています。

お出掛けの際に混雑に巻き込まれないために、全国各地の渋滞が予想されるポイントを以下にまとめました。NEXCO各社では「混雑する日・時間帯の前後の利用を」と呼び掛けています。

「渋滞予想」8月7日(木)はどこが混む？【東日本】

【画像①】は地図で一目でわかる、7日のNEXCO東日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームページ）

□東北自動車道
〈上り〉
・岩槻IC→川口JCT　川口JCT付近　10キロ

□常磐自動車道
〈上り〉
・柏IC→三郷JCT　三郷JCT付近　10キロ

□関越自動車道
〈上り〉
・東松山IC→鶴ヶ島JCT　鶴ヶ島JCT付近　10キロ

□首都圏中央連絡自動車道
〈上り〉
・相模原IC→海老名JCT　海老名JCT付近　15キロ
・青梅IC→八王子JCT　八王子JCT付近　20キロ
・坂戸IC→入間IC　狭山PA付近　15キロ
・白岡菖蒲IC→川島IC　桶川北本IC付近　10キロ
〈下り〉
・相模原愛川IC→八王子JCT　八王子JCT付近　15キロ
・日の出IC→狭山日高IC　狭山PA付近　10キロ
・入間IC→鶴ヶ島JCT　鶴ヶ島JCT付近　10キロ
・桶川北本IC→久喜白岡JCT　久喜白岡JCT付近　10キロ

□東京外環自動車道
〈上り〉
・川口中央IC→和光北IC　新倉PA付近　10キロ
・三郷中央IC→川口東IC　川口東IC付近　10キロ
〈下り〉
・和光IC→草加IC　川口東IC付近　15キロ
・三郷JCT→市川北IC　松戸IC付近　10キロ

□中央自動車道
〈上り〉
・八王子IC→高井戸IC　高井戸出口付近　20キロ
・八王子JCT→稲城IC　国立府中IC付近　15キロ
・大月IC→八王子JCT　小仏TN付近　15キロ
〈下り〉
・高井戸IC→八王子IC　日野BS付近　20キロ
・八王子IC→相模湖IC　相模湖IC付近　10キロ

□小田原厚木道路
〈上り〉
・平塚IC→小田原東IC　弁天山TN付近　10キロ
〈下り〉
・小田原西IC→二宮IC　弁天山TN付近　10キロ

□京葉道路
〈上り〉
・市原IC→穴川IC　穴川IC付近　10キロ
〈下り〉
・幕張IC→貝塚IC　貝塚IC付近　10キロ

□東名高速道路
〈上り〉
・横浜青葉IC→東京IC　東京IC付近　10キロ
・綾瀬SIC→横浜青葉IC　横浜青葉IC付近　15キロ
・秦野中井IC→横浜町田IC　綾瀬SIC付近　15キロ
〈下り〉
・東京IC→綾瀬SIC　綾瀬SIC付近　20キロ

「渋滞予想」8月7日(木)はどこが混む？【中部】

【画像②】は地図で一目でわかる、7日のNEXCO中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO中日本ホームページ）

□東名高速道路
〈上り〉
・春日井IC→東名三好IC　東郷PA付近　15キロ
〈下り〉
・豊田上郷SIC→日進JCT　東郷PA付近　10キロ

□伊勢湾岸自動車道
〈下り〉
・豊田JCT→名古屋南IC　豊明IC付近　10キロ

「渋滞予想」8月7日(木)はどこが混む？【関西】

【画像③～⑤】は地図で一目でわかる、7日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□名神高速道路
〈上り〉
・大山崎JCT→大津IC　大津IC付近　15キロ
〈下り〉
・竜王IC→大津IC　大津IC付近　20キロ
・信楽IC→大津IC　大津IC付近 新名神高速道路から　20キロ

□京滋バイパス
〈上り〉
・久御山淀IC→笠取IC　宇治TN付近　10キロ
・久御山南IC→笠取IC　宇治TN付近 第二京阪道路から　10キロ
〈下り〉
・瀬田東JCT→宇治東IC　宇治TN付近　10キロ

□近畿自動車道
〈上り〉
・長原IC→守口JCT　門真IC付近　15キロ
〈下り〉
・守口JCT→東大阪南IC　東大阪南IC付近　10キロ
・中国豊中IC→摂津南IC　摂津北IC付近 中国自動車道から　10キロ

「渋滞予想」8月7日(木)はどこが混む？【九州】

【画像⑥】は地図で一目でわかる、7日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□九州自動車道
〈上り〉
・久留米IC→筑紫野IC　基山PA付近　10キロ

「渋滞予想」8月8日(金)はどこが混む？【東日本】

【画像⑦⑧】は地図で一目でわかる、8日のNEXCO東日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームページ）

□東北自動車道
〈上り〉
・岩槻IC→川口JCT　川口JCT付近　10キロ
・佐野藤岡IC→加須IC　加須IC付近　15キロ
〈下り〉
・川口JCT→久喜白岡JCT　岩槻IC付近　10キロ

□常磐自動車道
〈上り〉
・柏IC→三郷JCT　三郷JCT付近　10キロ

□関越自動車道
〈上り〉
・花園IC→鶴ヶ島IC　坂戸西SIC付近　15キロ
〈下り〉
・所沢IC→東松山IC　高坂SA付近　20キロ

□首都圏中央連絡自動車道
〈上り〉
・相模原IC→海老名JCT　海老名JCT付近　20キロ
・日の出IC→八王子JCT　八王子JCT付近　10キロ
・圏央鶴ヶ島IC→入間IC　狭山PA付近　10キロ
・桶川北本IC→圏央鶴ヶ島IC　圏央鶴ヶ島IC付近　10キロ
・白岡菖蒲IC→川島IC　桶川北本IC付近　10キロ
〈下り〉
・相模原愛川IC→八王子JCT　八王子JCT付近　15キロ
・八王子JCT→日の出IC　日の出IC付近　10キロ
・日の出IC→狭山日高IC　狭山PA付近　10キロ
・入間IC→鶴ヶ島JCT　鶴ヶ島JCT付近　15キロ
・桶川北本IC→久喜白岡JCT　久喜白岡JCT付近　10キロ

□小田原厚木道路
〈上り〉
・平塚IC→小田原東IC　弁天山TN付近　10キロ
〈下り〉
・小田原西IC→二宮IC　弁天山TN付近　10キロ

□東京外環自動車道
〈上り〉
・川口中央IC→和光北IC　新倉PA付近　10キロ
・三郷中央IC→川口東IC　川口東IC付近　10キロ
〈下り〉
・和光IC→草加IC　川口東IC付近　15キロ
・三郷JCT→市川北IC　松戸IC付近　10キロ

□中央自動車道
〈上り〉
・八王子IC→高井戸IC　高井戸出口付近　20キロ
・大月IC→八王子JCT　小仏TN付近　15キロ
〈下り〉
・高井戸IC→国立府中IC　府中BS付近　10キロ
・高井戸IC→八王子IC　日野BS付近　20キロ
・八王子IC→相模湖IC　相模湖IC付近　10キロ

□京葉道路
〈上り〉
・穴川IC→花輪IC　花輪IC付近　10キロ
・市原IC→穴川IC　穴川IC付近　10キロ
〈下り〉
・幕張IC→貝塚IC　貝塚IC付近　10キロ

□東京湾アクアライン
〈上り〉
・袖ヶ浦IC→川崎浮島JCT　海ほたるPA付近　10キロ

□東名高速道路
〈上り〉
・横浜青葉IC→東京IC　東京IC付近　10キロ
・海老名JCT→横浜青葉IC　横浜青葉IC付近　20キロ
・秦野中井IC→横浜町田IC　綾瀬SIC付近　20キロ　
〈下り〉
・東京IC→綾瀬SIC　綾瀬SIC付近　25キロ
・横浜町田IC→秦野中井IC　秦野中井IC付近　30キロ

「渋滞予想」8月8日(金)はどこが混む？【中部】

【画像⑨⑩】は地図で一目でわかる、8日のNEXCO中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO中日本ホームページ）

□東名高速道路
〈上り〉
・春日井IC→東名三好IC　東郷PA付近　15キロ
〈下り〉
・豊田IC→守山SIC　名古屋IC付近　10キロ

□伊勢湾岸自動車道
〈上り〉
・みえ朝日IC→湾岸弥富IC　湾岸弥富IC付近　10キロ
〈下り〉
・豊田JCT→名古屋南IC　豊明IC付近　15キロ
・豊明IC→弥富木曽岬IC　弥富木曽岬IC付近　20キロ

「渋滞予想」8月8日(金)はどこが混む？【関西】

【画像⑪～⑭】は地図で一目でわかる、8日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□名神高速道路
〈上り〉
・高槻JCT→大津IC　大津IC付近　25キロ
〈下り〉
・竜王IC→京都南IC　旧山科BS付近　30キロ
・信楽IC→京都南IC　旧山科BS付近 新名神高速から　30キロ

□京滋バイパス
〈上り〉
・久御山淀IC→笠取IC　宇治TN付近　10キロ
・京田辺松井IC→笠取IC　宇治TN付近 第二京阪道路から　15キロ
〈下り〉
・瀬田東JCT→宇治東IC　宇治TN付近　10キロ

□近畿自動車道
〈上り〉
・長原IC→守口JCT　門真IC付近　15キロ
〈下り〉
・守口JCT→東大阪南IC　東大阪南IC付近　10キロ
・中国豊中IC→摂津南IC　摂津北IC付近 中国自動車道から　10キロ

□中国自動車道
〈下り〉
・中国吹田IC→西宮山口JCT　宝塚東TN付近　10キロ

「渋滞予想」8月8日(金)はどこが混む？【九州】

【画像⑮⑯】は地図で一目でわかる、8日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□九州自動車道
〈上り〉
・鳥栖JCT→太宰府IC　太宰府IC付近　10キロ
・久留米IC→筑紫野IC　基山PA付近　10キロ
・南関IC→久留米IC　広川IC付近　15キロ

「渋滞予想」8月9日(土)はどこが混む？【東日本】

【画像⑰⑱】は地図で一目でわかる、9日のNEXCO東日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームページ）

□東北自動車道
〈下り〉
・川口JCT→久喜白岡JCT　岩槻IC付近　10キロ
・岩槻IC→久喜IC　久喜IC付近　10キロ
・栃木津賀JCT→西那須野塩原IC　矢板北PA付近　40キロ

□常磐自動車道
〈下り〉
・谷田部IC→土浦北IC　土浦北IC付近　15キロ

□関越自動車道
〈下り〉
・花園IC→藤岡JCT　藤岡JCT付近　15キロ
・大泉JCT→東松山IC　高坂SA付近　30キロ

□上信越自動車道
〈下り〉
・下仁田IC→碓氷軽井沢IC　横川SA付近　10キロ　

□首都圏中央連絡自動車道
〈上り〉
・狭山日高IC→八王子JCT　八王子JCT付近　30キロ
〈下り〉
・圏央厚木IC→八王子JCT　八王子JCT付近　20キロ
・相模原愛川IC→八王子JCT　八王子JCT付近　15キロ
・入間IC→鶴ヶ島JCT　鶴ヶ島JCT付近　15キロ

□東京外環自動車道
〈下り〉
・大泉JCT→川口西IC　外環浦和IC付近　10キロ

□中央自動車道
〈上り〉
・八王子IC→稲城IC　国立府中IC付近　10キロ
・大月IC→八王子JCT　小仏TN付近　15キロ
〈下り〉
・高井戸IC→相模湖IC　相模湖IC付近　45キロ

□京葉道路
〈下り〉
・幕張IC→貝塚IC　貝塚IC付近　10キロ

□東名高速道路
〈上り〉
・秦野中井IC→横浜町田IC　綾瀬SIC付近　15キロ
〈下り〉
・横浜青葉IC→秦野中井IC　秦野中井IC付近　35キロ

「渋滞予想」8月9日(土)はどこが混む？【中部】

【画像⑲～㉑】は地図で一目でわかる、9日のNEXCO中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO中日本ホームページ）

□中央自動車道
〈上り〉
・多治見IC→恵那IC　屛風山PA付近　20キロ

□新東名高速道路
〈上り〉
・豊田東JCT→新城IC　観音山TN付近　10キロ
〈下り〉
・新城IC→豊田東JCT　岡崎東IC付近　25キロ

□東名高速道路
〈上り〉
・一宮IC→小牧JCT　小牧JCT付近 名神高速道路から　10キロ
〈下り〉
・音羽蒲郡IC→豊田JCT　豊田JCT付近　15キロ

□東名阪自動車道
〈下り〉
・四日市東IC→亀山IC　亀山PASIC付近　20キロ

□東海環状自動車道
〈内回り〉
・せと品野IC→可児御嵩IC　久々利大平TN付近　10キロ

□伊勢湾岸自動車道
〈下り〉
・豊明IC→弥富木曽岬IC　弥富木曽岬IC付近　20キロ

□名神高速道路
〈下り〉
・小牧JCT→岐阜羽島IC　尾西BS付近 東名高速道路から　20キロ

「渋滞予想」8月9日(土)はどこが混む？【関西】

【画像㉒～㉖】は地図で一目でわかる、9日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□名神高速道路
〈上り〉
・高槻JCT→大津IC　大津IC付近　25キロ
〈下り〉
・竜王IC→京都南IC　旧山科BS付近　30キロ
・京都南IC→高槻JCT　高槻JCT・IC付近　10キロ
・信楽IC→京都南IC　旧山科BS付近 新名神高速から　30キロ

□新名神高速道路
〈下り〉
・甲賀土山IC→信楽IC　甲南TN付近　10キロ
・高槻JCT・IC→宝塚北SIC　川西IC付近　15キロ

□京滋バイパス
〈上り〉
・久御山淀IC→笠取IC　宇治TN付近　10キロ
・京田辺松井IC→笠取IC　宇治TN付近 第二京阪道路から　15キロ
〈下り〉
・瀬田東JCT→宇治東IC　宇治TN付近　10キロ

□阪和自動車道
〈下り〉
・東大阪JCT→松原IC　松原IC付近 近畿自動車道から　10キロ

□第二神明道路
〈上り〉
・明石西IC→伊川谷JCT　伊川谷JC付近　10キロ

□中国自動車道
〈下り〉
・中国吹田IC→西宮山口JCT　宝塚東TN付近　15キロ

□山陽自動車道
〈下り〉
・加古川北IC→山陽姫路西IC　増位山TN付近　10キロ
・龍野西IC→赤穂IC　清水TN付近　10キロ

「渋滞予想」8月9日(土)はどこが混む？【中国・四国】

【画像㉗㉘】は地図で一目でわかる、9日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□山陽自動車道
〈下り〉
・山陽IC→吉備SIC　吉備SA付近　10キロ
・福山東IC→福山西IC　赤坂TN付近　10キロ
・志和IC→広島JCT　武田山TN付近　10キロ

「渋滞予想」8月9日(土)はどこが混む？【九州】

【画像㉙㉚】は地図で一目でわかる、9日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□関門橋
〈下り〉
・下関IC→門司IC　門司港IC先付近　10キロ

□九州自動車道
〈上り〉
・古賀IC→鞍手IC　神田TN付近　10キロ
〈下り〉
・小倉南IC→宮田SIC　神田TN付近　10キロ
・古賀IC→鳥栖JCT　筑紫野IC先付近　20キロ
・鳥栖JCT→広川IC　久留米IC先付近　10キロ

「渋滞予想」8月10日(日)はどこが混む？【東日本】

【画像㉛】は地図で一目でわかる、10日のNEXCO東日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームページ）

□東北自動車道
〈上り〉
・岩舟JCT→羽生IC　羽生PA付近　15キロ
・西那須野塩原IC→宇都宮IC　上河内SA付近　15キロ
〈下り〉
・川口JCT→久喜白岡JCT　岩槻IC付近　10キロ
・岩槻IC→久喜IC　久喜IC付近　10キロ
・鹿沼IC→西那須野塩原IC　矢板北PA付近　35キロ

□常磐自動車道
〈下り〉
・つくばJCT→土浦北IC　土浦北IC付近　10キロ

□関越自動車道
〈上り〉
・花園IC→鶴ヶ島IC　坂戸西SIC付近　20キロ
〈下り〉
・大泉JCT→東松山IC　高坂SA付近　25キロ
・花園IC→藤岡JCT　藤岡JCT付近　10キロ

□上信越自動車道
〈上り〉
・松井田妙義IC→富岡IC　富岡IC付近　10キロ

□東関東自動車道
〈上り〉
・湾岸千葉IC→湾岸市川IC　湾岸市川IC付近　10キロ

□首都圏中央連絡自動車道
〈上り〉
・狭山日高IC→八王子JCT　八王子JCT付近　30キロ
〈下り〉
・相模原愛川IC→八王子JCT　八王子JCT付近　15キロ
・入間IC→鶴ヶ島JCT　鶴ヶ島JCT付近　10キロ

□東京外環自動車道
〈下り〉
・戸田東IC→草加IC　川口東IC付近　10キロ

□中央自動車道
〈上り〉
・国立府中IC→高井戸IC　高井戸出口付近　10キロ
・八王子JCT→稲城IC　国立府中IC付近　15キロ
・大月IC→八王子JCT　小仏TN付近　25キロ
〈下り〉
・高井戸IC→相模湖IC　相模湖IC付近　45キロ

□京葉道路
〈上り〉
・市原IC→穴川IC　穴川IC付近　10キロ
〈下り〉
・幕張IC→貝塚IC　貝塚IC付近　10キロ

□東京湾アクアライン
〈上り〉
・袖ヶ浦IC→川崎浮島JCT　海ほたるPA付近　10キロ

□東名高速道路
〈上り〉
・秦野中井IC→横浜町田IC　綾瀬SIC付近　15キロ
・足柄SIC→大井松田IC　都夫良野TN付近　10キロ
〈下り〉
・東名川崎IC→綾瀬SIC　綾瀬SIC付近　15キロ
・厚木IC→秦野中井IC　秦野中井IC付近　15キロ

「渋滞予想」8月10日(日)はどこが混む？【中部】

【画像㉜㉝】は地図で一目でわかる、10日のNEXCO中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO中日本ホームページ）

□中央自動車道
〈上り〉
・土岐JCT→恵那IC　屛風山PA付近　15キロ

□東海北陸自動車道
〈下り〉
・岐阜各務原IC→美濃IC　美濃IC付近　15キロ

□東名阪自動車道
〈下り〉
・四日市IC→亀山IC　亀山PASIC付近　15キロ

□伊勢湾岸自動車道
〈下り〉
・大府IC→弥富木曽岬IC　弥富木曽岬IC付近　15キロ

「渋滞予想」8月10日(日)はどこが混む？【関西】

【画像㉞～㊲】は地図で一目でわかる、10日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□名神高速道路
〈上り〉
・高槻JCT→大津IC　大津IC　25キロ
〈下り〉
・栗東IC→京都南IC　旧山科BS付近　20キロ
・信楽IC→京都南IC　旧山科BS付近 新名神高速から　20キロ

□新名神高速道路
〈下り〉
・甲賀土山IC→信楽IC　甲南TN付近　10キロ
・高槻JCT・IC→宝塚北SIC　川西IC付近　15キロ

□京滋バイパス
〈上り〉
・久御山淀IC→笠取IC　宇治TN付近　10キロ
・京田辺松井IC→笠取IC　宇治TN付近 第二京阪道路から　15キロ
〈下り〉
・潮田東JCT→宇治東IC　宇治TN付近　10キロ

□京都縦貫自動車道
〈上り〉
・綾部JCT→京丹波みずほIC　新瑞穂TN付近　10キロ

□阪和自動車道
〈下り〉
・東大阪JCT→松原IC　松原IC付近 近畿自動車道から　10キロ

□第二神明道路
〈上り〉
・明石西IC→伊川谷JCT　伊川谷JCT付近　10キロ

□中国自動車道
〈下り〉
・中国吹田IC→西宮山口JCT　宝塚東TN付近　15キロ

□山陽自動車道
〈下り〉
・加古川北IC→山陽姫路西IC　増位山TN付近　10キロ

「渋滞予想」8月10日(日)はどこが混む？【中国・四国】

【画像㊳㊴】は地図で一目でわかる、10日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□山陽自動車道
〈下り〉
・山陽IC→吉備SIC　吉備SA付近　10キロ
・福山東IC→福山西IC　赤坂TN付近　10キロ
・志和IC→広島JCT　武田山TN付近　10キロ

「渋滞予想」8月10日(日)はどこが混む？【九州】

【画像㊵㊶】は地図で一目でわかる、10日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□関門橋
〈下り〉
・下関IC→門司IC　門司港IC先付近　10キロ

□九州自動車道
〈下り〉
・小倉南IC→宮田SIC　神田TN付近　15キロ
・福岡IC→鳥栖JCT　基山PA付近　20キロ

「渋滞予想」8月11日(月)はどこが混む？【東日本】

【画像㊷㊸】は地図で一目でわかる、11日のNEXCO東日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームページ）

□東北自動車道
〈上り〉
・栃木IC→加須IC　加須IC付近　30キロ
・西那須野塩原IC→宇都宮IC　上河内SA付近　15キロ
・白河IC→西那須野塩原IC　西那須野塩原IC付近　15キロ
〈下り〉
・川口JCT→久喜白岡JCT　岩槻IC付近　10キロ

□常磐自動車道
〈上り〉
・谷和原IC→流山IC　柏IC付近　10キロ

□関越自動車道
〈上り〉
・本庄児玉IC→鶴ヶ島IC　坂戸西SIC付近　35キロ
・赤城IC→前橋IC　駒寄PA付近　10キロ
〈下り〉
・所沢IC→東松山IC　高坂SA付近　20キロ

□上信越自動車道
〈上り〉
・下仁田IC→吉井IC　甘楽PA付近　10キロ
・碓氷軽井沢IC→下仁田IC　下仁田IC付近　15キロ

□東関東自動車道
〈上り〉
・湾岸千葉IC→湾岸市川IC　湾岸市川IC付近　10キロ

□首都圏中央連絡自動車道
〈上り〉
・相模原愛川IC→海老名JCT　海老名JCT付近　10キロ
・青梅IC→八王子JCT　八王子JCT付近　20キロ
〈下り〉
・相模原愛川IC→八王子JCT　八王子JCT付近　10キロ
・入間IC→鶴ヶ島JCT　鶴ヶ島JCT付近　10キロ

□東京外環自動車道
〈上り〉
・三郷中央IC→川口東IC　川口東IC付近　10キロ
〈下り〉
・和光IC→草加IC　川口東IC付近　15キロ

□中央自動車道
〈上り〉
・国立府中IC→高井戸IC　高井戸出口付近　10キロ
・八王子JCT→稲城IC　国立府中IC付近　15キロ
・大月IC→八王子JCT　小仏TN付近　30キロ
〈下り〉
・高井戸IC→八王子IC　日野BS付近　20キロ
・八王子IC→相模湖IC　相模湖IC付近　15キロ

□京葉道路
〈上り〉
・市原IC→穴川IC　穴川IC付近　10キロ
〈下り〉
・幕張IC→貝塚IC　貝塚IC付近　10キロ

□東京湾アクアライン
〈上り〉
・袖ヶ浦IC→川崎浮島JCT　海ほたるPA付近　10キロ

□東名高速道路
〈上り〉
・綾瀬SIC→横浜青葉IC　横浜青葉IC付近　10キロ
・秦野中井IC→横浜町田IC　綾瀬SIC付近　20キロ
・御殿場JCT→大井松田IC　都夫良野TN付近　15キロ
〈下り〉
・東名川崎IC→綾瀬SIC　綾瀬SIC付近　15キロ

「渋滞予想」8月11日(月)はどこが混む？【中部】

【画像㊹㊺】は地図で一目でわかる、11日のNEXCO中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO中日本ホームページ）

□中央自動車道
〈上り〉
・土岐JCT→恵那IC　屛風山PA付近　15キロ
〈下り〉
・恵那IC→土岐IC　土岐IC付近　20キロ

□新東名高速道路
〈上り〉
・豊田東JCT→新城IC　砥鹿TN付近　15キロ

□東名高速道路
〈上り〉
・豊田上郷SIC→岡崎IC　岡崎IC付近　10キロ

□東海北陸自動車道
〈下り〉
・岐阜各務原IC→美濃IC　美濃IC付近　15キロ

□東名阪自動車道
〈上り〉
・芸濃IC→四日市IC　鈴鹿IC付近 伊勢自動車道から　15キロ
〈下り〉
・四日市IC→亀山IC　亀山PASIC付近　15キロ

□伊勢湾岸自動車道
〈下り〉
・名港潮見IC→弥富木曽岬IC　弥富木曽岬IC付近　10キロ

□名神高速道路
〈下り〉
・小牧IC→岐阜羽島IC　一宮JCT付近　10キロ

「渋滞予想」8月11日(月)はどこが混む？【関西】

【画像㊻～㊾】は地図で一目でわかる、11日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□名神高速道路
〈上り〉
・大山崎JCT→大津IC　大津IC付近　15キロ
〈下り〉
・八日市→栗東湖南IC　菩提寺PA付近　15キロ
・栗東IC→京都南IC　旧山科BS付近　20キロ
・信楽IC→京都南IC　旧山科BS付近 新名神高速から　20キロ

□新名神高速道路
〈下り〉
・甲賀土山IC→信楽IC　甲南TN付近　10キロ
・茨木千提寺IC→宝塚北SIC　川西IC付近　10キロ

□京滋バイパス
〈上り〉
・久御山淀IC→笠取IC　宇治TN付近　10キロ
・久御山南IC→笠取IC　宇治TN付近 第二京阪道路から　10キロ
〈下り〉
・潮田東JCT→宇治東IC　宇治TN付近　10キロ

□阪和自動車道
〈下り〉
・東大阪JCT→松原IC　松原IC付近　10キロ

□第二神明道路
〈上り〉
・明石西IC→伊川谷JCT　伊川谷JCT付近　10キロ

□中国自動車道
〈上り〉
・神戸JCT→宝塚IC　宝塚西TN付近　10キロ
〈下り〉
・中国吹田IC→西宮山口JCT　宝塚東TN付近　10キロ

□山陽自動車道
〈上り〉
・備前IC→播磨JCT　高山TN付近　10キロ

「渋滞予想」8月11日(月)はどこが混む？【中国・四国】

【画像50】は地図で一目でわかる、11日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□山陽自動車道
〈下り〉
・福岡東IC→福山西IC　赤坂TN付近　10キロ

「渋滞予想」8月11日(月)はどこが混む？【九州】

【画像51・52】は地図で一目でわかる、11日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□九州自動車道
〈上り〉
・須恵SIC→若宮IC　古賀SA付近　15キロ
・南関IC→久留米IC　広川IC付近　15キロ

「渋滞予想」8月12日(火)はどこが混む？【東日本】

【画像53・54】は地図で一目でわかる、12日のNEXCO東日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームページ）

□東北自動車道
〈上り〉
・館林IC→加須IC　加須IC付近　10キロ
〈下り〉
・岩槻IC→久喜IC　久喜IC付近　10キロ
・鹿沼IC→矢板IC　上河内SA付近　15キロ

□関越自動車道
〈上り〉
・花園IC→鶴ヶ島IC　坂戸西SIC付近　15キロ
〈下り〉
・所沢IC→東松山IC　高坂SA付近　15キロ

□首都圏中央連絡自動車道
〈上り〉
・相模原愛川IC→海老名JCT　海老名JCT付近　10キロ
・青梅IC→八王子JCT　八王子JCT付近　15キロ
〈下り〉
・相模原愛川IC→八王子JCT　八王子JCT付近　10キロ

□中央自動車道
〈上り〉
・大月IC→八王子JCT　小仏TN付近　15キロ
〈下り〉
・高井戸IC→八王子IC　日野BS付近　15キロ
・八王子IC→相模湖IC　相模湖IC付近　15キロ

□京葉道路
〈下り〉
・幕張IC→貝塚IC　貝塚IC付近　10キロ

□東名高速道路
〈上り〉
・秦野中井IC→横浜町田IC　綾瀬SIC付近　15キロ
〈下り〉
・東名川崎IC→綾瀬SIC　綾瀬SIC付近　15キロ

「渋滞予想」8月12日(火)はどこが混む？【中部】

【画像55～57】は地図で一目でわかる、12日のNEXCO中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO中日本ホームページ）

□中央自動車道
〈上り〉
・土岐IC→恵那IC　屛風山PA付近　10キロ
〈下り〉
・恵那IC→土岐IC　土岐IC付近　10キロ

□新東名高速道路
〈上り〉
・豊田東JCT→新城IC　観音山TN付近　10キロ

□東名阪自動車道
〈上り〉
・芸濃IC→四日市IC　鈴鹿IC付近 伊勢自動車道から　15キロ
〈下り〉
・四日市IC→亀山IC　亀山PASIC付近　15キロ

□伊勢湾岸自動車道
〈上り〉
・湾岸桑名IC→名港中央IC　飛鳥IC付近　10キロ

「渋滞予想」8月12日(火)はどこが混む？【関西】

【画像58～61】は地図で一目でわかる、12日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□名神高速道路
〈上り〉
・大山崎JCT→大津IC　大津IC付近　15キロ
〈下り〉
・蒲生SIC→栗東湖南IC　菩提寺PA付近　10キロ
・栗東IC→京都南IC　旧山科BS付近　20キロ
・信楽IC→京都南IC　旧山科BS付近 新名神高速から　20キロ

□新名神高速道路
〈下り〉
・甲賀土山IC→信楽IC　甲南TN付近　10キロ
・茨木千提寺IC→宝塚北SIC　川西IC付近　10キロ

□京滋バイパス
〈上り〉
・久御山淀IC→笠取IC　宇治TN付近　10キロ
・久御山南IC→笠取IC　宇治TN付近 第二京阪道路から　10キロ
〈下り〉
・潮田東JCT→宇治東IC　宇治TN付近　10キロ

□阪和自動車道
〈下り〉
・東大阪JCT→松原IC　松原IC付近 近畿自動車道から　10キロ

□第二神明道路
〈上り〉
・明石西IC→伊川谷JCT　伊川谷JCT付近　10キロ

□中国自動車道
〈上り〉
・神戸JCT→宝塚IC　宝塚西TN付近　10キロ
〈下り〉
・中国吹田IC→西宮山口JCT　宝塚東TN付近　10キロ

□山陽自動車道
〈上り〉
・備前IC→播磨JCT　高山TN付近　10キロ

「渋滞予想」8月12日(火)はどこが混む？【九州】

【画像62】は地図で一目でわかる、12日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□九州自動車道
〈上り〉
・福岡IC→若宮IC　古賀SA付近　10キロ
・久留米IC→筑紫野IC　基山PA付近　10キロ

「渋滞予想」8月13日(水)はどこが混む？【東日本】

【画像63・64】は地図で一目でわかる、13日のNEXCO東日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームページ）

□東北自動車道
〈上り〉
・館林IC→加須IC　加須IC付近　10キロ
〈下り〉
・川口JCT→久喜IC　久喜IC付近　25キロ
・久喜IC→館林IC　羽生PA付近　15キロ
・鹿沼IC→矢板IC　上河内SA付近　15キロ
・宇都宮IC→西那須野塩原IC　矢板北PA付近　15キロ

□常磐自動車道
〈下り〉
・谷田部IC→土浦北IC　土浦北IC付近　15キロ

□関越自動車道
〈上り〉
・花園IC→鶴ヶ島IC　坂戸西SIC付近　15キロ
〈下り〉
・大泉JCT→東松山IC　高坂SA付近　25キロ
・高崎IC→渋川伊香保IC　駒寄PA付近　10キロ

□首都圏中央連絡自動車道
〈上り〉
・狭山日高IC→八王子JCT　八王子JCT付近　30キロ
〈下り〉
・相模原愛川IC→八王子JCT　八王子JCT付近　15キロ
・入間IC→鶴ヶ島JCT　鶴ヶ島JCT付近　15キロ

□中央自動車道
〈上り〉
・八王子IC→稲城IC　国立府中IC付近　10キロ
・大月IC→八王子JCT　小仏TN付近　25キロ
・一宮御坂IC→大月JCT　笹子TN付近　10キロ
〈下り〉
・高井戸IC→相模湖IC　相模湖IC付近　45キロ

□京葉道路
〈下り〉
・幕張IC→貝塚IC　貝塚IC付近　10キロ

□東京湾アクアライン
〈上り〉
・袖ヶ浦IC→川崎浮島JCT　海ほたるPA付近　10キロ

□長野自動車道
〈上り〉
・松本IC→岡谷IC　みどり湖PA付近　15キロ

□東名高速道路
〈上り〉
・秦野中井IC→横浜町田IC　綾瀬SIC付近　15キロ
・御殿場JCT→大井松田IC　都夫良野TN付近　15キロ
〈下り〉
・東京IC→綾瀬SIC　綾瀬SIC付近　20キロ

「渋滞予想」8月13日(水)はどこが混む？【中部】

【画像65・66】は地図で一目でわかる、13日のNEXCO中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO中日本ホームページ）

□中央自動車道
〈上り〉
・土岐IC→恵那IC　屛風山PA付近　10キロ
〈下り〉
・恵那IC→土岐IC　土岐IC付近　10キロ

□東名阪自動車道
〈上り〉
・芸濃IC→四日市IC　鈴鹿IC付近 伊勢自動車道から　15キロ
〈下り〉
・四日市IC→亀山IC　亀山PASIC付近　15キロ

□東海北陸自動車道
〈下り〉
・岐阜各務原IC→美濃IC　美濃IC付近　10キロ

□伊勢湾岸自動車道
〈上り〉
・湾岸桑名IC→名港中央IC　飛鳥IC付近　10キロ

「渋滞予想」8月13日(水)はどこが混む？【関西】

【画像67～70】は地図で一目でわかる、13日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□名神高速道路
〈上り〉
・大山崎JCT→大津IC　大津IC付近　15キロ
〈下り〉
・蒲生SIC→栗東湖南IC　菩提寺PA付近　10キロ
・栗東IC→京都南IC　旧山科BS付近　20キロ

□新名神高速道路
〈上り〉
・神戸JCT→川西IC　川西IC付近　10キロ

□京滋バイパス
〈上り〉
・久御山淀IC→笠取IC　宇治TN付近　10キロ
・久御山南IC→笠取IC　宇治TN付近 第二京阪道路から　10キロ
〈下り〉
・潮田東JCT→宇治東IC　宇治TN付近　10キロ

□第二神明道路
〈上り〉
・明石西IC→伊川谷JCT　伊川谷JCT付近　10キロ

□中国自動車道
〈上り〉
・神戸JCT→宝塚IC　宝塚西TN付近　10キロ
〈下り〉
・中国吹田IC→西宮山口JCT　宝塚東TN付近　10キロ

「渋滞予想」8月13日(水)はどこが混む？【九州】

【画像71・72】は地図で一目でわかる、13日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□九州自動車道
〈上り〉
・久留米IC→筑紫野IC　基山PA付近　10キロ
・みやま柳川IC→久留米IC　広川IC付近　10キロ
〈下り〉
・小倉南IC→宮田SIC　神田TN付近　10キロ
・鞍手IC→古賀IC　見坂峠付近　10キロ
・須恵SIC→鳥栖JCT　筑紫野IC先付近　10キロ

「渋滞予想」8月14日(木)はどこが混む？【東日本】

【画像73・74】は地図で一目でわかる、14日のNEXCO東日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームページ）

□道東自動車道
〈上り〉
・十勝清水IC→夕張IC　穂別TN付近　15キロ

□東北自動車道
〈上り〉
・佐野藤岡IC→加須IC　加須IC付近　15キロ
・西那須野塩原IC→宇都宮IC　上河内SA付近　10キロ
・那須IC→西那須野塩原IC　西那須野塩原IC付近　10キロ
〈下り〉
・川口JCT→久喜白岡JCT　岩槻IC付近　10キロ
・岩槻IC→久喜IC　久喜IC付近　10キロ

□常磐自動車道
〈上り〉
・谷和原IC→流山IC　柏IC付近　10キロ

□関越自動車道
〈上り〉
・花園IC→鶴ヶ島IC　坂戸西SIC付近　20キロ
・赤城IC→前橋IC　駒寄PA付近　10キロ
〈下り〉
・所沢IC→東松山IC　高坂SA付近　20キロ

□首都圏中央連絡自動車道
〈上り〉
・青梅IC→八王子JCT　八王子JCT付近　20キロ
〈下り〉
・相模原愛川IC→八王子JCT　八王子JCT付近　15キロ
・入間IC→鶴ヶ島JCT　鶴ヶ島JCT付近　10キロ

□中央自動車道
〈上り〉
・八王子IC→稲城IC　国立府中IC付近　10キロ
・大月IC→八王子JCT　小仏TN付近　25キロ
・須玉IC→双葉JCT　双葉JCT付近　10キロ
〈下り〉
・高井戸IC→八王子IC　日野BS付近　20キロ
・国立府中IC→相模湖IC　相模湖IC付近　20キロ

□京葉道路
〈下り〉
・幕張IC→貝塚IC　貝塚IC付近　10キロ

□東京湾アクアライン
〈上り〉
・袖ヶ浦IC→川崎浮島JCT　海ほたるPA付近　10キロ

□東名高速道路
〈上り〉
・秦野中井IC→横浜町田IC　綾瀬SIC付近　15キロ
・御殿場JCT→大井松田IC　都夫良野TN付近　15キロ
〈下り〉
・東京IC→綾瀬SIC　綾瀬SIC付近　20キロ

「渋滞予想」8月14日(木)はどこが混む？【中部】

【画像75～78】は地図で一目でわかる、14日のNEXCO中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO中日本ホームページ）

□中央自動車道
〈下り〉
・恵那IC→土岐IC　土岐IC付近　20キロ

□新東名高速道路
〈上り〉
・豊田東JCT→新城IC　観音山TN付近　10キロ

□東名高速道路
〈上り〉
・豊田上郷SIC→岡崎IC　岡崎IC付近　10キロ

□東名阪自動車道
〈上り〉
・芸濃IC→四日市IC　鈴鹿IC付近 伊勢自動車道から　15キロ
〈下り〉
・四日市IC→亀山IC　亀山PASIC付近　15キロ

□伊勢湾岸自動車道
〈上り〉
・湾岸桑名IC→名港中央IC　飛鳥IC付近　10キロ

「渋滞予想」8月14日(木)はどこが混む？【関西】

【画像79～81】は地図で一目でわかる、14日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□名神高速道路
〈上り〉
・大山崎JCT→大津IC　大津IC付近　15キロ
〈下り〉
・蒲生SIC→栗東湖南IC　菩提寺PA付近　10キロ
・草津JCT→京都南IC　旧山科BS付近　15キロ

□新名神高速道路
〈上り〉
・神戸JCT→川西IC　川西IC付近　10キロ

□京滋バイパス
〈上り〉
・久御山淀IC→笠取IC　宇治TN付近　10キロ
・久御山南IC→笠取IC　宇治TN付近 第二京阪道路から　10キロ
〈下り〉
・潮田東JCT→宇治東IC　宇治TN付近　10キロ

□第二神明道路
〈上り〉
・明石西IC→伊川谷JCT　伊川谷JCT付近　10キロ

□中国自動車道
〈上り〉
・神戸JCT→宝塚IC　宝塚西TN付近　10キロ

「渋滞予想」8月14日(木)はどこが混む？【九州】

【画像82】は地図で一目でわかる、14日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□九州自動車道
〈上り〉
・南関IC→久留米IC　広川IC付近　15キロ

「渋滞予想」8月15日(金)はどこが混む？【東日本】

【画像83】は地図で一目でわかる、15日のNEXCO東日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームページ）

□東北自動車道
〈上り〉
・岩舟JCT→加須IC　加須IC付近　25キロ
・西那須野塩原IC→宇都宮IC　上河内SA付近　15キロ
・白河IC→西那須野塩原IC　西那須野塩原IC付近　15キロ

□常磐自動車道
〈上り〉
・谷田部IC→流山IC　柏IC付近　15キロ

□関越自動車道
〈上り〉
・本庄児玉IC→鶴ヶ島IC　坂戸西SIC付近　30キロ
・赤城IC→前橋IC　駒寄PA付近　10キロ
〈下り〉
・所沢IC→東松山IC　高坂SA付近　15キロ

□首都圏中央連絡自動車道
〈上り〉
・日の出IC→八王子JCT　八王子JCT付近　10キロ
・圏央鶴ヶ島IC→入間IC　狭山PA付近　10キロ
〈下り〉
・相模原愛川IC→八王子JCT　八王子JCT付近　10キロ

□中央自動車道
〈上り〉
・八王子IC→稲城IC　国立府中IC付近　10キロ
・大月IC→八王子JCT　小仏TN付近　30キロ
・須玉IC→双葉JCT　双葉JCT付近　10キロ
〈下り〉
・高井戸IC→八王子IC　日野BS付近　20キロ
・八王子IC→相模湖IC　相模湖IC付近　10キロ

□京葉道路
〈上り〉
・市原IC→穴川IC　穴川IC付近　10キロ

□東京湾アクアライン
〈上り〉
・袖ヶ浦IC→川崎浮島JCT　海ほたるPA付近　10キロ

□長野自動車道
〈上り〉
・松本IC→岡谷IC　岡谷IC付近　15キロ

□東名高速道路
〈上り〉
・秦野中井IC→横浜町田IC　綾瀬SIC付近　20キロ
・御殿場JCT→大井松田IC　都夫良野TN付近　15キロ
〈下り〉
・東京IC→綾瀬SIC　綾瀬SIC付近　20キロ

「渋滞予想」8月15日(金)はどこが混む？【中部】

【画像84・85】は地図で一目でわかる、15日のNEXCO中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO中日本ホームページ）

□中央自動車道
〈下り〉
・恵那IC→土岐IC　土岐IC付近　15キロ

□新東名高速道路
〈上り〉
・豊田東JCT→新城IC　観音山TN付近　10キロ

□東名阪自動車道
〈上り〉
・芸濃IC→四日市IC　鈴鹿IC付近 伊勢自動車道から　15キロ

□伊勢湾岸自動車道
〈上り〉
・湾岸桑名IC→名港中央IC　飛鳥IC付近　10キロ

「渋滞予想」8月15日(金)はどこが混む？【関西】

【画像86～90】は地図で一目でわかる、15日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□名神高速道路
〈上り〉
・大山崎JCT→大津IC　大津IC付近　15キロ
〈下り〉
・蒲生SIC→栗東湖南IC　菩提寺PA付近　10キロ
・草津JCT→京都南IC　旧山科BS付近　15キロ

□新名神高速道路
〈上り〉
・神戸JCT→川西IC　川西IC付近　15キロ

□京滋バイパス
〈上り〉
・久御山南IC→笠取IC　宇治TN付近 第二京阪道路から　10キロ
〈下り〉
・潮田東JCT→宇治東IC　宇治TN付近　10キロ

□中国自動車道
〈上り〉
・神戸三田IC→宝塚IC　宝塚西TN付近　15キロ
・三木JCT→宝塚IC　宝塚西TN付近 山陽自動車道から　20キロ

□山陽自動車道
〈上り〉
・備前IC→播磨JCT　尼子山TN付近　15キロ

「渋滞予想」8月15日(金)はどこが混む？【中国・四国】

【画像91】は地図で一目でわかる、15日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□山陽自動車道
〈上り〉
・広島東IC→西条IC　八本松TN付近　10キロ

「渋滞予想」8月15日(金)はどこが混む？【九州】

【画像92・93】は地図で一目でわかる、15日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□九州自動車道
〈上り〉
・古賀IC→鞍手IC　神田TN付近　10キロ
・久留米IC→筑紫野IC　基山PA付近　10キロ
・南関IC→久留米IC　広川IC付近　15キロ

「渋滞予想」8月16日(土)はどこが混む？【東日本】

【画像94～96】は地図で一目でわかる、16日のNEXCO東日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームページ）

□東北自動車道
〈上り〉
・若柳金成IC→大和IC　古川IC付近　10キロ
・久喜IC→岩槻IC　蓮田SA付近　10キロ
・栃木IC→加須IC　加須IC付近　35キロ
・西那須野塩原IC→宇都宮IC　上河内SA付近　20キロ
・白河IC→西那須野塩原IC　西那須野塩原IC付近　20キロ

□常磐自動車道
〈上り〉
・谷田部IC→流山IC　柏IC付近　15キロ
・友部JCT→土浦北IC　千代田石岡IC付近　20キロ
・日立南太田IC→水戸IC　那珂IC付近　10キロ
・高萩IC→日立南太田IC　日立中央IC付近　10キロ

□関越自動車道
〈上り〉
・藤岡JCT→鶴ヶ島IC　坂戸西SIC付近　40キロ
〈下り〉
・所沢IC→東松山IC　高坂SA付近　15キロ

□上信越自動車道
〈上り〉
・下仁田IC→吉井IC　甘楽PA付近　10キロ
・碓氷軽井沢IC→下仁田IC　下仁田IC付近　10キロ

□東関東自動車道
〈上り〉
・宮野木JCT→湾岸市川IC　湾岸市川IC付近　15キロ

□首都圏中央連絡自動車道
〈上り〉
・相模原愛川IC→海老名JCT　海老名JCT付近　10キロ
・日の出IC→八王子JCT　八王子JCT付近　10キロ
〈下り〉
・相模原愛川IC→八王子JCT　八王子JCT付近　10キロ

□東京外環自動車道
〈下り〉
・戸田東IC→草加IC　川口東IC付近　10キロ

□中央自動車道
〈上り〉
・八王子IC→稲城IC　国立府中IC付近　10キロ
・大月IC→八王子JCT　小仏TN付近　30キロ
・須玉IC→双葉JCT　双葉JCT付近　10キロ
〈下り〉
・高井戸IC→八王子IC　日野BS付近　20キロ
・八王子IC→相模湖IC　相模湖IC付近　10キロ

□京葉道路
〈上り〉
・市原IC→穴川IC　穴川IC付近　10キロ

□東京湾アクアライン
〈上り〉
・袖ヶ浦IC→川崎浮島JCT　海ほたるPA付近　10キロ

□東名高速道路
〈上り〉
・綾瀬SIC→横浜青葉IC　横浜青葉IC付近　10キロ
・大井松田IC→横浜町田IC　綾瀬SIC付近　25キロ
・御殿場JCT→大井松田IC　都夫良野TN付近　15キロ
〈下り〉
・東京IC→綾瀬SIC　綾瀬SIC付近　20キロ

「渋滞予想」8月16日(土)はどこが混む？【中部・関西】

【画像97～102】は地図で一目でわかる、16日のNEXCO中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO中日本・西日本ホームページ）

□伊勢湾岸自動車道
〈上り〉
・湾岸桑名IC→名港中央IC　飛鳥IC付近　10キロ

□名神高速道路
〈上り〉
・大山崎JCT→大津IC　大津IC付近　15キロ
〈下り〉
・草津JCT→大津IC　大津IC付近　10キロ

□新名神高速道路
〈上り〉
・神戸JCT→川西IC　川西IC付近　15キロ

□京滋バイパス
〈上り〉
・久御山南IC→笠取IC　宇治TN付近 第二京阪道路から　10キロ
〈下り〉
・潮田東JCT→宇治東IC　宇治TN付近　10キロ

□中国自動車道
〈上り〉
・神戸三田IC→宝塚IC　宝塚西TN付近　15キロ
・三木JCT→宝塚IC　宝塚西TN付近　20キロ

□山陽自動車道
〈上り〉
・備前IC→播磨JCT　尼子山TN付近　15キロ

「渋滞予想」8月16日(土)はどこが混む？【中国・四国】

【画像103】は地図で一目でわかる、16日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□山陽自動車道
〈上り〉
・広島東IC→西条IC　八本松TN付近　10キロ

「渋滞予想」8月17日(日)はどこが混む？【東日本】

【画像104】は地図で一目でわかる、17日のNEXCO東日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームページ）

□東北自動車道
〈上り〉
・館林IC→加須IC　加須IC付近　10キロ

□関越自動車道
〈上り〉
・本庄児玉IC→鶴ヶ島IC　坂戸西SIC付近　25キロ

□中央自動車道
〈上り〉
・八王子IC→稲城IC　国立府中IC付近　10キロ
・大月IC→八王子JCT　小仏TN付近　20キロ
〈下り〉
・高井戸IC→八王子IC　日野BS付近　20キロ
・八王子IC→相模湖IC　相模湖IC付近　10キロ

□東京湾アクアライン
〈上り〉
・袖ヶ浦IC→川崎浮島JCT　海ほたるPA付近　10キロ

□東名高速道路
〈上り〉
・綾瀬SIC→横浜青葉IC　横浜青葉IC付近　10キロ
・秦野中井IC→横浜町田IC　綾瀬SIC付近　20キロ
・御殿場JCT→大井松田IC　都夫良野TN付近　15キロ
〈下り〉
・東名川崎IC→綾瀬SIC　綾瀬SIC付近　15キロ

「渋滞予想」8月17日(日)はどこが混む？【関西】

【画像105・106】は地図で一目でわかる、17日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□名神高速道路
〈上り〉
・京都南IC→大津IC　大津IC付近　10キロ

□第二神明道路
〈上り〉
・須磨IC→深江出入口　深江サグ付近　20キロ