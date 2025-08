【PlayStation Official Licensed POP UP STORE by GRAPHT】 開催期間:8月12日~8月25日 開催場所:JR池袋駅 南口改札外イベントスペース 営業時間:10時~21時 ※初日 OPEN 14時、最終日 CLOSE 18時

MSYは、ポップアップストア「PlayStation Official Licensed POP UP STORE by GRAPHT」をJR池袋駅にて8月12日より期間限定で開催する。

本ポップアップストアでは、「PlayStation」のゲームやハードからインスパイアされた「ASOBI GRAPHT」ならではのアパレルや雑貨などを販売。

ポップアップストア限定カラーのTシャツや、新作のリストレストに加え、リマスター版が発売されたばかりの「パタポン」シリーズの刺繍ステッカーをいち早く展開する。さらに、会場限定の購入特典や「トロ(どこでもいっしょ)」の等身大ぬいぐるみや「狩人(Bloodborne)」と一緒に撮影ができるフォトスポットも設置。

新作・限定アイテム情報

ポップアップストア限定カラーTシャツ

価格:各5,500円

サイズ:M・L・XL

キーボードリストレスト

価格:各4,400円

サイズ:H80 × W360 × D20mm

新登場「パタポン」刺繍ステッカーを「POP UP STORE in池袋」で先行販売

パタポン 刺繍ステッカー

価格:各1,320円

購入キャンペーン(ノベルティ)

PlayStation関連製品を購入すると、購入金額に応じた特典がもらえる。「どこでもいっしょ」「ASTRO BOT」「Bloodborne」「パタポン」などの人気キャラクターをデザインした「POP UP STORE in 池袋」限定の缶バッジや、「PlayStation」ロゴ入りショッパー、ロゴライトなどを数量限定で登場。

(1)税込み3,300円以上のお買い上げで、「POP UP STORE in 池袋」限定記念缶バッジ(ランダム)を1点プレゼント。

※配布期間により絵柄が異なります。

・第1弾(全7種)配布期間:8月12日~8月18日

・第2弾(全7種)配布期間:8月19日~8月25日

(2)税込み8,800円以上のお買い上げで、「POP UP限定 30th アニバーサリーショッパー」を1点プレゼント

(3)税込み16,500円以上のお買い上げで、「ロゴライト / PlayStation(TM)」を1点プレゼント

※1会計につき特典は各1点まで。特典はなくなり次第終了となります。

※ノベルティの交換・返品はできません。