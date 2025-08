【第142話】 8月6日 公開 価格:50pt

講談社は8月6日、むちまろ氏によるマンガ「生徒会にも穴はある!」第142話「私もぎゅっと!!」をマガポケにて公開した。価格は50pt。

本作は、ちょっと変わった面々が集まる生徒会の毎日を描いたコメディマンガ。「週刊少年マガジン」にて連載中で、アニメ化も決定している。

現在、マガポケでは第137話から139話までが無料で公開されている。

この生徒会の面子ときたら、あほの子だったり、恐ろしかったり、むっつりだったり、ちょっと変。でも、それがなんだか妙に可愛く思える、不思議でフツーな毎日が過ぎていく。ちょっぴり天才なむちまろが贈る、世界一キュートな日常4コマ!





