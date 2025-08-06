ËÌÀî·Ê»Ò¼ç±é¤Î±Ç²è¡Ø¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡Ù¡¢¿¹ÅÄË¾ÃÒ¤¬³ÊÆ®²ÈÌò¤Ç½Ð±é
½÷Í¥¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡Ø¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡Ù(11·î28Æü¸ø³«)¤ÎÂèÆóÃÆ¥¥ã¥¹¥È¤¬È¯É½¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿¹ÅÄË¾ÃÒ¤Î½Ð±é¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¿·¤¿¤Ê¾ìÌÌ¼Ì¿¿4ÅÀ¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
±Ç²è¡Ø¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡Ù¤Î¿·¥¥ã¥¹¥È¤·¤Æ¿¹ÅÄË¾ÃÒ¤Î½Ð±é¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë
Âè44²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞºÇÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¡Ø¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥¹¥ï¥ó¡Ù¤ÎÆâÅÄ±Ñ¼£´ÆÆÄ¤¬¸¶°Æ¡¦µÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿ËÜºî¤Ï¡¢Ãë¤Ï¥Ñ¡¼¥È¡¢Ìë¤Ï¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ÇÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¡¢2¿Í¤Î»Ò¶¡¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤ÎÇä¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ëÊì¿Æ¤Î»Ñ¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤¯¡£¼ç¿Í¸ø¡¦±ÊÅç²Æ´õ¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤ÏËÌÀî·Ê»Ò¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÉÊ¹ÔÊýÀµ¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤òÉõ°õ¤·¡¢´ØÀ¾ÊÛ¤Ç·þ¤·Î©¤Æ¤ë¥·¡¼¥ó¤ä¡¢¾Ð¤¤¡¢µã¤¤¸¤ã¤¯¤ë»Ñ¤òÇ®±é¤¹¤ë¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢Netflix¤Î¡ØÁ´Íç´ÆÆÄ¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤äNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø⻁¤ËÍã¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¿¹ÅÄË¾ÃÒ¤¬¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¿¹ÅÄ¤¬ ±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¿´¤Ë¿¼¤¤¸ÉÆÈ¤òÊú¤¨¤ë³ÊÆ®²È¡¦Ë§°æÂ¿Ëà·Ã¡£¥É¥é¥Ã¥°¤ÎÇä¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤¿²Æ´õ¤Î¥Ü¥Ç¥£¡¼¥¬¡¼¥ÉÌò¤È¤·¤Æ¡¢²Æ´õ¤È´í¤¦¤¤å«¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯½ÅÍ×¤ÊÌò¤É¤³¤í¤À¡£
¿¹ÅÄ¤Ï¡ÖÂ¿Ëà·Ã¤Ïº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¼«Ê¬¤È¤Ï¤«¤±Î¥¤ì¤¿Ìò¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÀï¤¤¤È¤ÏÌµ±ï¤À¤Ã¤¿»ä¤¬¡¢³ÊÆ®µ»¤È¤¤¤¦Àï¤¤¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤É¤Ã¤×¤ê¤È¿»¤«¤ê¡¢Æ®»Ö¤ËÀ÷¤Þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³ÊÆ®²È¤Ç¤¢¤ëÂ¿Ëà·Ã¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÌóÈ¾Ç¯´Ö¤ËÅÏ¤ë²á¹ó¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÄ©¤ß7kgÁýÎÌ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£ËÜÊÔ¤Ç¤ÏËÜ¿Í¤ÎÉÔ°Â¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢¥×¥í¤âÀä»¿¤¹¤ëÇ÷ÎÏ¤Î³ÊÆ®¥·¡¼¥ó¤ò¸«»ö¤Ë±é¤¸¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿Â¿Ëà·Ã¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²Æ´õ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Èà½÷ËÜÍè¤ÎÍ¥¤·¤µ¤ä¥Ô¥å¥¢¤µ¡¢ÁÇÄ¾¤µ¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÉ½¤Ë¸½¤ì¡¢¿§¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤¬¤È¤Æ¤âÌ¥ÎÏ¤À¤È´¶¤¸¤¿¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²Æ´õ¤ÈÂ¿Ëà·Ã¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Çµ¯¤³¤ëÈà½÷¤¿¤Á¤Î²½³ØÈ¿±þ¤â¸«¤É¤³¤í¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£
¤½¤ó¤Ê¿¹ÅÄ¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿ËÌÀî¤Ï¡Ö¿¹ÅÄ¤µ¤ó¤¬¤´ËÜ¿Í¤ÈÀµÈ¿ÂÐ¤ÊÌò¤Ë¤â¤¬¤¤Ê¤¬¤é¤âÂÎÅö¤¿¤ê¤Ç¸þ¤¹ç¤¦»Ñ¤òÂ¦¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢»ä¤â²Æ´õÌò¤ò¤ä¤êÈ´¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²Æ´õ¤¬Â¿Ëà·Ã¤È¡¢³°¤ì¤¿Æ»¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢Â¿Ëà·Ã¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤ËÂ¾¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤â¿¹ÅÄ¤µ¤ó¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢±é¤¸¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¸ß¤¤¤Î¸½¾ì¤Ç¤ÎÂ¸ºß¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¡¢¿¹ÅÄ¤Ø¤Î¿¼¤¤¿®Íê¤òÞú¤Þ¤»¤¿¡£
¥¿¥¤¥×¤¬°Û¤Ê¤ë2¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆâÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤ä¤µ¤°¤ì¤¿½÷ÀÁí¹ç³ÊÆ®²È¤ÎÌò¤Ç¡¢³ÊÆ®µ»·Ð¸³¥¼¥í¤«¤é¤ÎÄ©Àï¡£½é·Î¸Å¤Ç"Ç¥Ñ¥ó¥Á"¤ò¸«¤¿¤È¤¡¢¤á¤Þ¤¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤·¤«¤·¡¢Èà½÷¤ÏÉÔ¶þ¤ÎÀº¿À¤ÇÌò¤ò¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ËÌÀî·Ê»Ò¤µ¤ó¤È¤Î¥·¥¹¥¿¡¼¥Õ¥Ã¥É´¶¤â¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯¹¥¤¤Ç¤¹¡£Ìò¼Ôº²¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¹ÅÄ¤ÎÌòºî¤ê¤ËÄ©¤à»ÑÀª¤òÀä»¿¡£ËÌÀî¤È¿¹ÅÄ¤Î²½³ØÈ¿±þ¤Ë¤è¤ê¡¢¥·¥¹¥¿¡¼¥Õ¥Ã¥É¥É¥é¥Þ¤È¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤¬Íí¤ß¹ç¤¦Êª¸ì¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥ë¡¼¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¥«¥é¡¼¤ò¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯Â·¤¨¤¿Æó¿Í¤¬¸ª¤òÁÈ¤ó¤Ç¾Ð¤¤¹ç¤¦Ìµ¼Ùµ¤¤Ê°ìÌÌ¤ä¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ë¹ø¤«¤±¡¢¿¼¹ï¤ÊÌÌ»ý¤Á¤Ç¸þ¤¹ç¤¦¶ÛÄ¥´¶¤¢¤ë¥«¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¥·¥¹¥¿¡¼¥Õ¥Ã¥É¥É¥é¥Þ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¥·¡¼¥ó¤¬°õ¾ÝÅª¤ËÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡¢ËÌÀî¤Î¤É¤³¤«Í«¤¤¤²¤Ê²£´é¤Î¥«¥Ã¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢³ÊÆ®²ÈÌò¤È¤·¤ÆÂÎÅö¤¿¤ê¤ÇÄ©¤ó¤À¿¹ÅÄ¤ÎÆ®»Ö¤¢¤Õ¤ì¤ë»î¹ç¥·¡¼¥ó¤â¡£Êª¸ì¤ÎÇ®ÎÌ¤ÈÉÔ²º¤µ¡¢Æó¿Í¤Î´Ø·¸À¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥«¥Ã¥È¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
(C)2025¡Ö¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
ÆâÅÄ±Ñ¼£´ÆÆÄ¤Ï¡¢1971Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¡¦¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í½Ð¿È¡£±Ç²è´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ²È¡£2019Ç¯¤ËµÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¤Î°ìÍã¤òÃ´¤Ã¤¿Netflix¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡ØÁ´Íç´ÆÆÄ¡Ù¤¬À¤³¦¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ÆÏÃÂê¤òÀÊ´¬¡£2021Ç¯¤Ë¡Ø¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥¹¥ï¥ó¡Ù¤¬ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞºÇÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢À¤³¦30¹ñ°Ê¾å¤Î±Ç²èº×¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¡£¶áÇ¯¤Ï¡Ø°ÛÆ°¼Îá¤Ï²»³ÚÂâ¡ª¡Ù(2022Ç¯)¡¢¡ØÃµÄå¥Þ¥ê¥³¤ÎÀ¸³¶¤Ç°ìÈÖÈá»´¤ÊÆü¡Ù(2023Ç¯)¡¢¡Ø¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¥é¥Ö¡Ù(2024Ç¯)¡¢¡Ø¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡Ù(2024Ç¯)¡¢¡ØÃ¯¤è¤ê¤â¶¯¤¯Êú¤¤·¤á¤Æ¡Ù(2025Ç¯)¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
±Ç²è¡Ø¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡Ù¤Î¿·¥¥ã¥¹¥È¤·¤Æ¿¹ÅÄË¾ÃÒ¤Î½Ð±é¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë
Âè44²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞºÇÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¡Ø¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥¹¥ï¥ó¡Ù¤ÎÆâÅÄ±Ñ¼£´ÆÆÄ¤¬¸¶°Æ¡¦µÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿ËÜºî¤Ï¡¢Ãë¤Ï¥Ñ¡¼¥È¡¢Ìë¤Ï¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ÇÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¡¢2¿Í¤Î»Ò¶¡¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤ÎÇä¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ëÊì¿Æ¤Î»Ñ¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤¯¡£¼ç¿Í¸ø¡¦±ÊÅç²Æ´õ¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤ÏËÌÀî·Ê»Ò¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÉÊ¹ÔÊýÀµ¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤òÉõ°õ¤·¡¢´ØÀ¾ÊÛ¤Ç·þ¤·Î©¤Æ¤ë¥·¡¼¥ó¤ä¡¢¾Ð¤¤¡¢µã¤¤¸¤ã¤¯¤ë»Ñ¤òÇ®±é¤¹¤ë¡£
¿¹ÅÄ¤Ï¡ÖÂ¿Ëà·Ã¤Ïº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¼«Ê¬¤È¤Ï¤«¤±Î¥¤ì¤¿Ìò¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÀï¤¤¤È¤ÏÌµ±ï¤À¤Ã¤¿»ä¤¬¡¢³ÊÆ®µ»¤È¤¤¤¦Àï¤¤¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤É¤Ã¤×¤ê¤È¿»¤«¤ê¡¢Æ®»Ö¤ËÀ÷¤Þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³ÊÆ®²È¤Ç¤¢¤ëÂ¿Ëà·Ã¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÌóÈ¾Ç¯´Ö¤ËÅÏ¤ë²á¹ó¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÄ©¤ß7kgÁýÎÌ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£ËÜÊÔ¤Ç¤ÏËÜ¿Í¤ÎÉÔ°Â¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢¥×¥í¤âÀä»¿¤¹¤ëÇ÷ÎÏ¤Î³ÊÆ®¥·¡¼¥ó¤ò¸«»ö¤Ë±é¤¸¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿Â¿Ëà·Ã¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²Æ´õ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Èà½÷ËÜÍè¤ÎÍ¥¤·¤µ¤ä¥Ô¥å¥¢¤µ¡¢ÁÇÄ¾¤µ¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÉ½¤Ë¸½¤ì¡¢¿§¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤¬¤È¤Æ¤âÌ¥ÎÏ¤À¤È´¶¤¸¤¿¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²Æ´õ¤ÈÂ¿Ëà·Ã¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Çµ¯¤³¤ëÈà½÷¤¿¤Á¤Î²½³ØÈ¿±þ¤â¸«¤É¤³¤í¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£
¤½¤ó¤Ê¿¹ÅÄ¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿ËÌÀî¤Ï¡Ö¿¹ÅÄ¤µ¤ó¤¬¤´ËÜ¿Í¤ÈÀµÈ¿ÂÐ¤ÊÌò¤Ë¤â¤¬¤¤Ê¤¬¤é¤âÂÎÅö¤¿¤ê¤Ç¸þ¤¹ç¤¦»Ñ¤òÂ¦¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢»ä¤â²Æ´õÌò¤ò¤ä¤êÈ´¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²Æ´õ¤¬Â¿Ëà·Ã¤È¡¢³°¤ì¤¿Æ»¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢Â¿Ëà·Ã¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤ËÂ¾¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤â¿¹ÅÄ¤µ¤ó¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢±é¤¸¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¸ß¤¤¤Î¸½¾ì¤Ç¤ÎÂ¸ºß¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¡¢¿¹ÅÄ¤Ø¤Î¿¼¤¤¿®Íê¤òÞú¤Þ¤»¤¿¡£
¥¿¥¤¥×¤¬°Û¤Ê¤ë2¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆâÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤ä¤µ¤°¤ì¤¿½÷ÀÁí¹ç³ÊÆ®²È¤ÎÌò¤Ç¡¢³ÊÆ®µ»·Ð¸³¥¼¥í¤«¤é¤ÎÄ©Àï¡£½é·Î¸Å¤Ç"Ç¥Ñ¥ó¥Á"¤ò¸«¤¿¤È¤¡¢¤á¤Þ¤¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤·¤«¤·¡¢Èà½÷¤ÏÉÔ¶þ¤ÎÀº¿À¤ÇÌò¤ò¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ËÌÀî·Ê»Ò¤µ¤ó¤È¤Î¥·¥¹¥¿¡¼¥Õ¥Ã¥É´¶¤â¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯¹¥¤¤Ç¤¹¡£Ìò¼Ôº²¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¹ÅÄ¤ÎÌòºî¤ê¤ËÄ©¤à»ÑÀª¤òÀä»¿¡£ËÌÀî¤È¿¹ÅÄ¤Î²½³ØÈ¿±þ¤Ë¤è¤ê¡¢¥·¥¹¥¿¡¼¥Õ¥Ã¥É¥É¥é¥Þ¤È¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤¬Íí¤ß¹ç¤¦Êª¸ì¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥ë¡¼¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¥«¥é¡¼¤ò¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯Â·¤¨¤¿Æó¿Í¤¬¸ª¤òÁÈ¤ó¤Ç¾Ð¤¤¹ç¤¦Ìµ¼Ùµ¤¤Ê°ìÌÌ¤ä¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ë¹ø¤«¤±¡¢¿¼¹ï¤ÊÌÌ»ý¤Á¤Ç¸þ¤¹ç¤¦¶ÛÄ¥´¶¤¢¤ë¥«¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¥·¥¹¥¿¡¼¥Õ¥Ã¥É¥É¥é¥Þ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¥·¡¼¥ó¤¬°õ¾ÝÅª¤ËÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡¢ËÌÀî¤Î¤É¤³¤«Í«¤¤¤²¤Ê²£´é¤Î¥«¥Ã¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢³ÊÆ®²ÈÌò¤È¤·¤ÆÂÎÅö¤¿¤ê¤ÇÄ©¤ó¤À¿¹ÅÄ¤ÎÆ®»Ö¤¢¤Õ¤ì¤ë»î¹ç¥·¡¼¥ó¤â¡£Êª¸ì¤ÎÇ®ÎÌ¤ÈÉÔ²º¤µ¡¢Æó¿Í¤Î´Ø·¸À¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥«¥Ã¥È¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
(C)2025¡Ö¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
ÆâÅÄ±Ñ¼£´ÆÆÄ¤Ï¡¢1971Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¡¦¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í½Ð¿È¡£±Ç²è´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ²È¡£2019Ç¯¤ËµÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¤Î°ìÍã¤òÃ´¤Ã¤¿Netflix¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡ØÁ´Íç´ÆÆÄ¡Ù¤¬À¤³¦¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ÆÏÃÂê¤òÀÊ´¬¡£2021Ç¯¤Ë¡Ø¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥¹¥ï¥ó¡Ù¤¬ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞºÇÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢À¤³¦30¹ñ°Ê¾å¤Î±Ç²èº×¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¡£¶áÇ¯¤Ï¡Ø°ÛÆ°¼Îá¤Ï²»³ÚÂâ¡ª¡Ù(2022Ç¯)¡¢¡ØÃµÄå¥Þ¥ê¥³¤ÎÀ¸³¶¤Ç°ìÈÖÈá»´¤ÊÆü¡Ù(2023Ç¯)¡¢¡Ø¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¥é¥Ö¡Ù(2024Ç¯)¡¢¡Ø¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡Ù(2024Ç¯)¡¢¡ØÃ¯¤è¤ê¤â¶¯¤¯Êú¤¤·¤á¤Æ¡Ù(2025Ç¯)¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£