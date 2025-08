猪苗代観光協会は、福島県耶麻郡猪苗代町内において2025年7月28日(月)から2025年11月30日(日)まで、Instagramを活用したデジタルフォトコンテストの応募受付を行う。

猪苗代観光協会「猪苗代町デジタルフォトコンテスト2025」

応募期間 : 2025年7月28日(月)から2025年11月30日(日)まで

結果発表 : 2025年12月下旬

( @buena_vista_inawashiroから、InstagramのDMでご連絡します)

猪苗代観光協会は、福島県耶麻郡猪苗代町内において2025年7月28日(月)から2025年11月30日(日)まで、Instagramを活用したデジタルフォトコンテストの応募受付を行います。

#ノグチヒデヨとイナワシロ 猪苗代町デジタルフォトコンテスト2025

猪苗代町では毎年フォトコンテストを開催していますが、昨年度からはInstagramでのデジタルフォトコンテストとしてリニューアル。

どなたでも手軽に簡単に応募することが可能になりました。

また、2025年度は、「ショート動画部門」も初めて用意しています。

募集期間中にハッシュタグを付けて投稿していただいたものの中から、部門ごとに最も本コンテストの主旨に沿った発信をしている1作品を最優秀賞、次点の3作品程度を優秀賞、加えて10作品ほどをフォトコンテスト審査会にて入賞として決定します。

これから、猪苗代町も紅葉や雪景色が美しい季節になります。

猪苗代町での観光をお楽しみいただきつつ、野口英世博士ゆかりの地や、博士が見たであろう景色の写真を撮影し、ぜひご応募ください。

【特典・賞品】

<最優秀賞>

・宿泊券3万円(町内宿泊施設指定)

・猪苗代産ブランド米「いなわしろ天のつぶ」5kg

・その他、猪苗代町特産品詰め合わせ

<優秀賞>

・飲食券5,000円(町内店舗指定)

・猪苗代産ブランド米「いなわしろ天のつぶ」2kg

・その他、猪苗代町特産品詰め合わせ

<入賞>

・猪苗代産ブランド米「いなわしろ天のつぶ」1kg

【応募方法】

1. 応募する写真、ショート動画を用意

↓

2. 猪苗代町商工観光課Instagram公式アカウント @buena_vista_inawashiro をフォロー

↓

3. Instagramに投稿、その際 #ノグチヒデヨとイナワシロ のハッシュタグと撮影場所の位置情報をつける

↓

4. 投稿完了=応募完了!

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 新たに“ショート動画部門”も追加!猪苗代観光協会「猪苗代町デジタルフォトコンテスト2025」 appeared first on Dtimes.