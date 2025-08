ハーバー研究所は、2025年4月より、公益財団法人スターダンサーズ・バレエ団主催の「リラックスパフォーマンス」によるバレエ公演の取組みに賛同、応援しています。

ハーバー研究所

ハーバー研究所は、2025年4月より、公益財団法人スターダンサーズ・バレエ団主催の「リラックスパフォーマンス」によるバレエ公演の取組みに賛同、応援。

今回、「リラックスパフォーマンス」バレエ公演への協賛と共に、2025年11月3日(月・祝)開催の「シンデレラ」全2幕の公演に、抽選にて20組40名様をご招待します。

障害のあるお子様(3歳〜高校生)とそのご家族様等が対象です。

応募締切は2025年9月7日(日)まで。

≪リラックスパフォーマンス≫

〜障害のある人もない人も子どもも大人も いっしょに楽しむ みんなのバレエ〜

リラックスパフォーマンス(原語:Relaxed Performance)は、劇場空間での鑑賞に不安がある方のためにアレンジされた公演形態です。

英国でいち早く取り入れられ、欧米の主要な劇場やバレエ団を中心に広がりを見せています。

リラックスパフォーマンスでは、普通のバレエ公演より少しだけリラックスした雰囲気の中、自閉症やADHDの症状などによりちょっとした支えを必要とする方々や、バレエ鑑賞が初めてのお子様も、構えずにリラックスして鑑賞を楽しめます。

もちろん、「通常の劇場マナーはちょっと窮屈」「もっと気楽にバレエを観たい」という方の来場もできます。

ロビーには、上演中に一息つきたくなった方のための休憩エリアも用意。

(撮影:長谷川清徳)

休憩エリア風景(撮影 長谷川清徳)

【お申込み概要】

リラックスパフォーマンス バレエ公演「シンデレラ」全2幕 20組40名様ご招待

■開催日時 :リラックスパフォーマンス「シンデレラ」全2幕

2025年11月3日(月・祝)1回目11:30〜/2回目15:30〜

■開催場所 :彩の国さいたま芸術劇場(埼玉県さいたま市)

〒338-8506 埼玉県さいたま市中央区上峰3-15-1

■ご招待数 :各回10組20名様、合計20組40名様

■対象者 :障害のあるお子様(3歳〜高校生)とそのご家族様等

■お申込み締切:2025年9月7日(日)まで

■応募条件 :ご鑑賞後、簡単なアンケートにお答えいただける方

■お申込み方法:エイブルアート・カンパニー東京事務局

(NPO法人エイブル・アート・ジャパン内)特設ページまたはメール、お電話にて申込みできます。

■当選発表 :応募者の中から厳正なる抽選の上、9月末以降郵送にて

当選のお知らせをさせていただきます。

「シンデレラ」全2幕より

プログラムは2部構成

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post スターダンサーズ・バレエ団「リラックスパフォーマンス」に協賛!ハーバー研究所 appeared first on Dtimes.