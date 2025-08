「リラックマ」アニメ化決定記念として、さまざまな楽しい企画を実施!

「リラックマ」が愛してやまないホットケーキのルーティーンを描いた、Production I.G描きおろしの新テーマ「stay with me」のグッズをはじめ、「リラックマと夏休みの宿題にごゆるりチャレンジ」の開催などをまとめて紹介していきます☆

サンエックス「リラックマ」アニメ化決定企画まとめ

リラックマのアニメ化決定記念として、アニメ制作を手掛けるProduction I.Gが描きおろした、「stay with me」テーマの情報が解禁されました!

「stay with me」テーマのグッズは2025年8月27日(水)より松屋銀座にて開催される期間限定ショップ「リラックマストア in GINZA〜あなたを想うリラックマ〜」にて先行販売ののち、10月上旬ごろより全国の販売店やネットショップにて順次販売されます。

また、アニメのティザーサイトもオープンしました。

アニメ化決定記念「stay with me」テーマ を公開!

「ハイキュー!!」や「怪獣8号」など数多くの人気作品を手掛けてきたProduction I.Gによるアニメーション制作にて「リラックマ」のアニメ化が決定。

今回Production I.Gが描き下ろししたイラストは、「リラックマ」がず〜っと愛してやまない「ホットケーキのルーティーン」を描いた心温まるシリーズです。

もしも「リラックマ」があなたのそばにいたら?

ホットケーキを作ってお出迎えしてくれたりいっしょに食べてお昼寝する最高の昼下がりを過ごしたり、おかわりのホットケーキの香りで目覚めては、また寝ちゃったり…!

あなたのなにげない日々にホッと一息、「リラックマ」たちが寄り添います。

リラックマの新テーマ「stay with me」のグッズが登場

先行販売:2025年8月27日(水)〜 松屋銀座の期間限定ショップ「リラックマストア in GINZA〜あなたを想うリラックマ〜」

発売日:2025年10月上旬

取扱店舗:全国の販売店やネットショップにて順次販売

グッズの一覧:https://www.san-x.co.jp/blog/goods/2025/10/rlk.html

今回登場する「stay with me」テーマのグッズは、松屋銀座にて開催される期間限定ショップ「リラックマストア in GINZA〜あなたを想うリラックマ〜」 にて先行販売開始!

「リラックマ」たちが玄関でお迎えしている様子やのんびり昼下がりでお昼寝している様子、「リラックマ」のモーニングルーティーンなどのかわいいデザインがあしらわれた文具や縫製品などが多数ラインナップされます。

そんな「stay with me」テーマグッズの一部を紹介していきます☆

マグカップ

価格:1,980円(税込)

おなかがいっぱいになった「リラックマ」「コリラックマ」「チャイロイコグマ」「キイロイトリ」がお昼寝をする、キュートなワンシーンがマグカップに。

毎日のおやつタイムに使いたくなるグッズです☆

ミニタオル

価格:各770円(税込)

種類:全2種

お昼寝イラストと、大きな「リラックマ」型のホットケーキに「コリラックマ」たちがかぶりつくイラストの2種類がラインナップ。

手を拭くたびに笑顔になれる、かわいいミニタオルです。

SPメモ

価格:各330円(税込)

種類:全2種

「おかえり」と出迎えてくれる「リラックマ」たちにほっこりするイラストと、うとうとする「リラックマ」の様子がかわいいイラストが表紙になったメモ帳。

カバンの中に忍ばせておける、かわいいだけでなく便利なグッズです☆

ミトン

価格:各3,300円(税込)

種類:全2種

「リラックマ」と「コリラックマ」のお顔を大胆にデザインしたミトン。

ホットケーキやお菓子作りにも活躍してくれます☆

ぶらさげぬいぐるみ

価格:各1,980円(税込)

種類:全4種

「リラックマ」「コリラックマ」「キイロイトリ」「チャイロイコグマ」の、ユニークなデザインのぶらさげぬいぐるみ。

眉間に皺を寄せたりしおしおになってしまったりする姿に注目です☆

アニメ新情報が8月25日(月)に発表されることが決定!

松屋銀座にて開催される期間限定ショップ「リラックマストア in GINZA〜あなたを想うリラックマ〜」開催直前の、2025年8月25日(月)にアニメの最新情報を発表されることが決定!

さらに、「リラックマ」のアニメ化決定を記念して、「リラックマと夏休みの宿題にごゆるりチャレンジ」が特設サイトにて開催されます!

夏休みの宿題を行ってクリアすると、アニメ化決定PVの場面写を使った「スマホ用壁紙」をプレゼントするWEB企画です。

新情報解禁に向けて、これまでのアニメ化情報を宿題形式でおさらいできます。

「リラックマ」アニメ 作品基本情報

原作:サンエックス

アニメーション制作:Production I.G

主題歌:「stay with me」

アーティスト:幾田りら

作詞・作曲:幾田りら

編曲:KOHD

リラックマ公式サイト:https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/

Production I.G描きおろしの「リラックマ」グッズなど、気になる企画が続々!

「リラックマ」アニメ化決定企画をまとめて紹介しました☆

©2025 SAN-X / チームリラックマ

©2025 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

