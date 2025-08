YELLOW MAGIC ORCHESTRA(YMO)が1979年に行った初のワールドツアー音源を収録したライブボックス『YMO 1979 TRANS ATLANTIC TOUR LIVE ANTHOLOGY』から、単独パッケージでのリリース第1弾『YMO LIVE AT THE GREEK THEATRE 08/04/1979』が発売された。同作は、1979年8月4日に米ロサンゼルスのザ・グリーク・シアターで開催された、YMO初の海外公演を収録したもの。この公演は米バンド・チューブスの3日連続公演のスペシャルゲストとして行われ、3日目となる8月4日にライブ収録と撮影が実施された。CDとLPでのリリースに加え、収録曲「COSMIC SURFIN'」のライブ映像もアルファミュージック公式YouTubeチャンネルで公開されている。

また、シリーズ第2弾として、『YMO TRANS ATLANTIC TOUR LONDON 10/16/1979』(1979年10月16日英ロンドン、ザ・ヴェニュー公演)、『YMO TRANS ATLANTIC TOUR PARIS 10/18/1979』(1979年10月18日仏パリ、テアトル・ル・パラス公演)の2作品が、11月19日に発売されることも発表された。いずれもCD(Blu-spec CD2仕様)とLP(完全生産限定盤)で展開され、ダウンロード/ストリーミング配信も予定されている。LP版は、ボックス全体のマスタリングを手がけたGOH HOTODA氏によるアナログテープ素材を使用し、松下真也氏(ピッコロオーディオワークス)がカッティングを担当している。さらにシリーズ完結編となる第3弾として、『YMO TRANS ATLANTIC TOUR LONDON 10/24/1979』(1979年10月24日英ロンドン、ザ・ヴェニュー公演)、『YMO TRANS ATLANTIC TOUR NEW YORK 11/06/1979』(1979年11月6日米ニューヨーク、ザ・ボトム・ライン公演)の2公演が、2026年2月18日にCD、LP、配信でリリースされることも決定した。ライブボックス『YMO 1979 TRANS ATLANTIC TOUR LIVE ANTHOLOGY』は、ファンからの要望を受けてアンコールプレスが実現し、現在はSony Music Shopおよび一部CDショップにて販売されている。■YELLOW MAGIC ORCHESTRA『YMO LIVE AT THE GREEK THEATRE 08/04/1979』収録曲【CD】M01. BEHIND THE MASKM02. LA FEMME CHINOISEM03. COSMIC SURFIN'M04. RYDEENM05. DAY TRIPPERM06. 1000 KNIVESM07. TONG POO【LP】SIDE AM01. BEHIND THE MASKM02. LA FEMME CHINOISEM03. COSMIC SURFIN'M04. RYDEENSIDE BM01. DAY TRIPPERM02. 1000 KNIVESM03. TONG POO