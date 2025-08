ペコちゃんとサンリオキャラクターズのかたちをした、不二家のかわいい「トレーグミ」がリニューアル。

シールデザインが増えて、新しい味が登場した「ペコ×サンリオキャラクターズなかよしシールグミ(ピーチ&マスカット)」を発売します☆

不二家「ペコ×サンリオキャラクターズなかよしシールグミ(ピーチ&マスカット)」

価格:オープン

発売日:2025年8月12日(火)

内容量:6粒(ピーチ味3粒、マスカット味3粒)

シール:全23種よりランダムで1枚封入(うち3種はシークレット)

販売エリア:全国

不二家の「ペコちゃん」とサンリオの人気キャラクターをかたどった、かわいい見た目のシール付きトレーグミがリニューアル。

中身のグミはピーチ味に加えて、新しくマスカット味が登場し、2つの味が楽しめる仕様になった「ペコ×サンリオキャラクターズなかよしシールグミ(ピーチ&マスカット)」が発売されます。

「ペコちゃん」とサンリオキャラクターズのかたちがかわいいらしく、楽しみながら食べられるお菓子です。

グミと一緒に、ついつい集めたくなる可愛いシールを、全23種からランダムで1枚を封入。

シークレットデザインのシールもあり、デザインが増えてコレクション性がアップしました!

シール裏面にはキャラクターごとのメッセージが添えられ、癒されたり、応援してもらえたりする内容。

タッチの異なる全4種のパッケージがあり、シールとリンクしたデザインになっています☆

ピーチ味とマスカット味が楽しめ、集めたくなるシールも付いた不二家のトレーグミがリニューアル。

不二家の「ペコ×サンリオキャラクターズなかよしシールグミ(ピーチ&マスカット)」は、2025年8月12日発売です☆

