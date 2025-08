ハンバーガーショップロッテリアにて、「ロッテリアの絶品肉祭り」を期間限定で開催。

ボリューム満点の絶品ハワイアンバーガー2種が、14日間限定で登場します!

ロッテリアの絶品肉祭り

開催期間:2025年8月6日(水)〜8月19日(火)

開催店舗:一部店舗を除く209店舗で販売予定(2025年8月5日時点)

ハンバーガーショップ「ロッテリア」が、期間限定で「ロッテリアの絶品肉祭り」を開催。

夏真っ盛りなこの時期でも思わずかぶりつきたくなるような、ボリューム満点の絶品ハワイアンバーガーが登場します☆

1つは、ハワイの定番料理“ロコモコ”の味わいが楽しめる「ロコモコ絶品チーズバーガー」パティとチーズをボリュームアップさせた「ダブルロコモコ絶品チーズバーガー」

もう1つは、ハワイ料理の定番食材“パイン”を使用した、「BBQパイン絶品チーズバーガー」のパティとチーズをダブルにした「ダブルBBQパイン絶品チーズバーガー」です!

どちらも食べ応えある内容で、暑い季節でも食欲をそそります☆

ダブルロコモコ絶品チーズバーガー

価格:840円(税込)

「ロコモコ絶品チーズバーガー」の牛肉100%のパティと、レッドチェダーチーズを2枚にボリュームアップした「ダブルロコモコ絶品チーズバーガー」

ハワイの定番料理“ロコモコ”の味わいが楽しめる、スタミナ満点のバーガーです!

店内で焼いたぷるぷる食感のたまごと、濃厚なデミグラスソースを合わせ、レタスなどとともにふんわりもっちり食感のバンズで挟んであります。

ダブルBBQパイン絶品チーズバーガー

価格:840円(税込)

ハワイ料理の定番食材“パイン”を使用した「BBQパイン絶品チーズバーガー」の牛肉100%のパティとレッドチェダーチーズをダブルに増量した「ダブルBBQパイン絶品チーズバーガー」

甘酸っぱいパインとスモーキーな風味のBBQソースが、ベーコンや旨みのあるチーズと相性抜群な一品です!

暑い季節にもかぶりつきたくなるような、ハワイの定番料理「ロコモコ」の味や定番食材「パイン」を使った2種類のバーガーが14日間限定で登場。

「ロッテリアの絶品肉祭り」は、2025年8月6日から8月19日まで開催です!

