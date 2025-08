大人も着やすい落ちついた配色！Ha-Li-C STORE by HYBRID『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』Tシャツコレクション

『Ha-Li-C STORE by HYBRID』にて、『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』のTシャツコレクションが登場!2025年8月6日(水)AM10時から販売開始!

Ha-Li-C STORE by HYBRID『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』Tシャツコレクション

販売場所: Ha-Li-C STORE by HYBRID

『Ha-Li-C STORE by HYBRID』にて、『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』のTシャツコレクションが登場!2025年8月6日(水)AM10時から販売を開始しています。

ティム・バートンが原案・製作を手がけたミュージカルアニメーション映画『ティム・バートン ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』。

ハロウィン・タウンの“カボチャ王”ことジャック・スケリントンがクリスマスに魅了され、自分流のクリスマスを企てるが騒動に発展する物語。

1993年の公開から、その独特の世界観で根強いファンを持つダーク・ファンタジー作品。

作品のイメージをファッショントレンドに落とし込んだ、高いデザイン性がポイント。

カジュアルやストリートコーデとの相性が良く、大人も着やすい落ちついた配色。

キャラクターグッズの枠に留まらない本格的なアパレルアイテムで、しっかりした作りなので長く着用できます。

普段使いはもちろん、パークやイベントでも活躍すること間違いなしのアイテム。

まだまだ残暑の厳しい9月から開催されるハロウィンイベントでは、半袖Tシャツが使い勝手抜群です。

すべてユニセックスで着用できるデザインとサイズ感になっているので、お揃いコーデやプレゼントにもおすすめ!

Rockstyle Tee

6,490円(税込)

ジャック・スケリントンのロックでクールなグラフィックT。

大胆なバックプリントもインパクト大。

Jack Face Tee

6,490円(税込)

ジャック・スケリントンを慕うヒロイン・サリーの心情が表現された、アーティスティックなデザインT。

ロゴを大きく配置したバックプリントもポイント。

Pumpkin King Tee

6,490円(税込)

ジャック・スケリントンと幽霊犬ゼロのグラフィックT。

古着風な着こなしにもマッチするプリントTシャツ。

Multi Illust Tee

6,490円(税込)

ジャック・スケリントン、サリー、ゼロ、ウギー・ブギーのディフォルメ刺繍が散りばめられたBACKデザイン。

様々な表情のジャックが刺繍されたフロントもかわいい。

■推し活で“好き”を表現■

ジャック・スケリントンやサリーなど魅力的なキャラクターへの愛を込めて、イメージコーデで揃えて推し活も楽しめます。

ダメージデニムと合わせるロックスタイルや、ゴシック要素を取り入れたコーデなど、シンプルだからこそ多様なスタイルが可能。

シルバーアクセサリーとも相性抜群です。

ストップモーションを用いた映像と音楽で唯一無二の魅力を持つ『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』。

ちょっと怖くて、愉快で愛らしい、その魅力を落とし込んだアイテムで、作品への“好き”を表現できます。

この商品は、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社との契約により、株式会社イーカムグループが企画・製造し、株式会社ハイブリッドが販売するものです。

