µÈÌîËÌ¿Í¼ç±é¡ª¡Ö¥Ï¥Ã¥·¥ó¥³¥Ð¥ä¥·!!feat.¤è¤«¤Ë¤»µÈÌîËÌ¿Í¡×Season3

宮崎県小林市は、LDH JAPAN所属で本市出身のこばやしスペシャルPR大使・吉野北人さん(THE RAMPAGE)をメインキャストに迎えたPRムービー「ハッシンコバヤシ!!feat.よかにせ吉野北人」のSeason3を2025年8月7日(木曜)より公開します。

■思わず“萌えて何度も繰り返し観たくなってしまう”ショートムービー13本

ムービーは、Season1・2同様にスマートフォンでの視聴に適した1本20秒から50秒程度の縦型ショートタイプで構成。

小林市の観光スポットや特産物などの魅力をデート風の演出で紹介したり、地元民と方言で触れ合ったりなど小林市の魅力がふんだんに詰め込まれた内容で、思わず“萌えて何度も繰り返し観たくなってしまう”13本のシリーズとなっています。

※「よかにせ」とは、見た目も心も最高にイケてる男性を指す地元の方言です

大好きな地元 小林市で、地元の人に囲まれ完成したSeason3は、いつもとは違う自然体の吉野北人さんに出逢えること間違いありません。

8月7日(木曜)10時、市公式SNS(Instagram、TikTok、X、YouTube)を通じて1本目を公開し、毎週3本のペースで順次公開します。

1. PRムービー「ハッシンコバヤシ!!feat.よかにせ吉野北人」シリーズ

PRムービー「ハッシンコバヤシ!!feat.よかにせ吉野北人」は、2023年3月29日に「こばやしスペシャルPR大使」に就任した吉野北人さんによる、地元 小林市の魅力を伝えるプロモーション事業として2023年6月にスタートしました。

生駒高原の星空や小林市産の宮崎牛など、吉野さん本人の思い出深い場所やおすすめの魅力を映像化したPRムービーを市公式SNS(Instagram、TikTok、X、YouTube)で公開。

動画は反響を呼び、年間に延べ数千人がロケ地を観光。

都市部のファンの方々が遠路はるばる南九州の小林市まで“聖地巡礼”に訪れるという、地元 小林市に大きく貢献しているムービーシリーズとなっています。

2. その他プロモーション施策

(1)ポスター&カード「ハッシンコバヤシ!!feat.よかにせ吉野北人」シリーズ

PRムービーとリンクしたポスターとカードを12種類制作しました。

各動画のロケ地で撮影した吉野さんのポートレート写真と魅力を解説するSNS風テキストを配置。

ポスターは動画ロケ地や都市部イベントで掲示し、ポスター、カードいずれもプレゼント企画を予定しています。

(2)「ハッシンコバヤシ!!feat.よかにせ吉野北人」ロケ地巡礼キャンペーン

ロケ地に散らばった「キーワード」を集めるワードラリーを実施。

集めたキーワードの数が増えるほど豪華な特産品が抽選で当たるプレゼント企画など、動画の世界観を楽しんでもらいながら、小林市の魅力をお届けするキャンペーンを展開します。

(3)「ハッシンコバヤシ!!feat.よかにせ吉野北人」ポップアップショップ

都市部で開催する期間限定のポップアップショップでは、貴重な動画制作時のオフショット写真の展示、限定グッズや動画に登場した小林市の特産品販売など行います。

ポップアップショップ限定の購入者特典も準備しています。

各プロモーション施策の詳細は、小林市役所公式ホームページ内“特設ページ”や“公式SNS”で適時案内します。

吉野北人プロフィール

総勢16名からなるTHE RAMPAGEのヴォーカルの1人。

2014年に開催した「VOCAL BATTLE AUDITION 4」にて候補メンバーとして選出。

2017年メジャーデビュー。

2018年からは、演技にも挑戦。

映画「遺書、公開。」「HiGH&LOW THE WORST」シリーズ、ドラマ「スタンドUPスタート」「1122 いいふうふ」などに出演。

2025年1月には2冊目となる写真集「Orange」を発売し、上半期男性写真集売上1位を獲得。

2024年9月には、グループ二度目となる東京ドーム公演を開催し、2025年3月よりライブツアー「THE RAMPAGE LIVE TOUR 2025“PRIMAL SPIDER”」を開催中。

2025年5月には“HOKUTO”としてソロアーティストデビューを果たし、グループとしても個人としても精力的に活動の幅を広げている。

製作・スタッフ

・キャスト 吉野 北人(LDH JAPAN)

・製作 LDH JAPAN

・クリエイティブディレクター 宮本 涼(株式会社OverFlow)

・プロデューサー 湯目 嵐士(株式会社OverFlow)

・ディレクター 浦山 正太郎(株式会社OverFlow)

・ムービー撮影 安部 陸

・ムービー撮影アシスタント 大島 海人

・スチール撮影 小川 遼

・スタイリスト 吉田 ケイスケ

・スタイリスト(アシスタント) 駒水 茄遥

・ヘアメイク AKI(KIND)

・オフラインエディター 浦山 正太郎(株式会社OverFlow)

・カラーグレーディング 安倍 陸

・プロジェクト企画・運営サポート 小林市

