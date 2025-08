◆KEY TO LIT、グループ初のCM出演決定

【モデルプレス=2025/08/06】ジュニアのKEY TO LIT(キテレツ)が出演するノンフライポテトチップス「TRICKS(トリックス)」の新CMが9月2日より公開。グループとして初のCM出演となる。KEY TO LITは今回が初めてのCM出演。メンバーの佐々木大光が「インドネシアのある俳優に雰囲気が似ている」とSNSで話題となり、親しみを感じられると考えたことが起用のきっかけとなった。また、KEY TO LITへのインタビューでは「健康のために気を付けていること」「他のメンバーのことでこれまで知らなかった新発見」「この夏に挑戦しているorしたいこと」「CM起用のきっかけの感想」などを語った。

◆KEY TO LITインタビュー(※一部抜粋)

今回の起用について佐々木は「まず、似ていると言ってもらえてとても光栄なことですし色々話題にしていただき大変恐縮です!ファンの方がSNS投稿してくださったことがきっかけにもなり、今回もこうしてご縁をいただくことができました。みなさま、本当にありがとうございます!!」と感謝。「勝手ながらその俳優さんと運命共同体だと思い、活躍していきたいと思っています!!」とコメントを寄せた。CMのお披露目の場として、ポップアップショップを9月2日〜15日の14日間限定で、原宿の「GO☆GO☆CAFE!」でOPEN。OPEN中は、竹下通り全体にバナーを掲示し、店舗側面に大型フォトスポットを設置する。(modelpress編集部)Q.本商品はノンフライでヘルシーな点が1つの特徴ですが、皆さんが健康のために気を付けていることや、独自のこだわりがあれば教えて下さい。岩崎大昇(※「崎」は正式には「たつさき」):独自のこだわりということはないのですが、よく食べてよく寝ることですね。あとはストレスを感じないように自分を甘やかします(笑)。井上瑞稀:21時以降は食べないこと。食事はスープやサラダから食べること。中村嶺亜:毎日湯船に浸かること。寝つきも良くなるし睡眠も深くなるからです。猪狩蒼弥:ベジファースト。佐々木:朝、起きて朝ごはんの前に20分ウォーキングをする事です!!それで1日の代謝を上げて燃焼しやすくしています!Q.「KEY TO LIT」として活動して、メンバーのこれまで知らなかった新発見はありますか?岩崎:佐々木大光が2回目の撮影でてっきり慣れているかと思ったら、めちゃくちゃ緊張していたところです。井上:ヤンチャなイメージの佐々木大光がおばあさんに席を譲っていて、優しい人なんだなと思いました。中村:華奢な瑞稀がガッツリした家系ラーメンが好きで1人前食べられるのが意外でした。猪狩:嶺亜くんの腹筋がバキバキに割れている。佐々木:これまで関係が深くまで無かったのが瑞稀くんなのですが、冷静に俯瞰して周りを見られるのが新発見でした!嶺亜は話の脱線の第一人者で大昇はどこでも歌っていてガリさんは意外にスキンケアパックをしていることが発見でした。Q.これから暑さが増してくるシーズンですが、この夏に挑戦してみたいことorしていることはありますか?岩崎:ノースリーブのTシャツを買って着ています。私服でノースリーブを着ることが今までほぼなかったのですが、今年から挑戦してみました。井上:1人で海外に行ってみたいです。中村:メンバーに旅行に誘われているのですが、パスポートが切れてしまっているのでまずは頑張って作りに行きたいです。猪狩:今年からついに日傘を差し始めました。佐々木:紫外線対策をしています!今まで紫外線対策はあまりして来なかったのですが、日焼けだけじゃなくてシミ予防にもなると聞いて最近日焼け止めとUVカット帽子を買いました。あと、ハンディファンを買いたいです。今までずっとメイクさんのものをお借りしていたのと、乗り遅れた感もあって結局買えておりません。Q.SNSなどで「インドネシアのある俳優さんに雰囲気が似ている」との声も寄せられ、そんな親しみやすさが今回の起用のきっかけとなったとお聞きしましたが、ご感想をお聞かせください。佐々木:まず、似ていると言ってもらえてとても光栄なことですし色々話題にしていただき大変恐縮です!ファンの方がSNS投稿してくださったことがきっかけにもなり、今回もこうしてご縁をいただくことができました。みなさま、本当にありがとうございます!!勝手ながらその俳優さんと運命共同体だと思い、活躍していきたいと思っています!!【Not Sponsored 記事】