【カセットテープカッター】 8月上旬 発売予定 価格:各990円

サンスター文具は、カセットテープ風文具「カセットテープカッター」を8月上旬に発売する。価格は各990円。種類はクリア・クリアグレー・クリアピンク・クリアミントの全4種。

本商品はレトロで遊び心のあるカセットテープの形をしたテープカッター。お気に入りのテープを2本までセットでき、カバーを開けるだけで簡単にテープ交換ができる。

マスキングテープやセロハンテープなど、日常使いのテープに幅広く対応。対応サイズは幅18mm以下・内径25mm以上・外径48mm以下となっている。

切り口部分にはしっかりとしたギザギザ加工が施され、テープの切り心地も快適。裏面の“B面”には自分だけのオリジナルタイトルを書き込めるスペースが付いている。

