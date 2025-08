簡単にお家で楽しめる！KOKO「麻辣湯と麻辣香鍋の簡単調理セット」

【KOKO】より、本場四川の“痺れる辛さ”と“旨み”を詰め込んだ麻辣湯(マーラータン)と麻辣香鍋(マーラーシャングオ)の簡単調理セット(タレと麺セット)が新登場します。

KOKO「麻辣湯と麻辣香鍋の簡単調理セット」

お好きな具材と煮るだけ・炒めるだけで、簡単本格麻辣シリーズを食卓で楽しめます。

麻辣湯(マーラータン)

内容量 :110g(調味料+平太春雨)

発売時期:2025年8月予定

麻辣湯は、独自開発のスープが自慢。

四川料理特有の花椒のしびれと唐辛子の刺激に、韓国のコムタンスープを絶妙にブレンド。

深みのある旨辛スープは、最後の一滴まで飲み干したくなる味わいです。

さらに、もちもち・つるつる食感がたまらない平太春雨入り。

お好みの野菜や具材を加えて煮るだけで、簡単に本格麻辣湯が完成します。

刺激とコクが織りなす飲み干せるスープが楽しめます。

麻辣香鍋(マーラーシャングオ)

内容量 :110g(調味料+平太春雨)

発売時期:2025年8月予定

麻辣湯に続く、次なるトレンドはこれ!

“汁なし火鍋”とも呼ばれる麻辣香鍋(マーラーシャングオ)は、具材と麺を特製ダレで豪快に炒めて仕上げる、旨辛インパクト抜群の一品。

花椒のしびれ、唐辛子の辛さ、そして韓国コムタンのコクが合わさった、パンチのある味わいがクセになる!

お好みの野菜やお肉を加えて炒めれば、おうちが本場・四川の屋台に早変わり。

辛党も満足の、やみつき系炒め春雨です。

・販売先:全国量販店

※商品の取り扱いは、店舗によって異なります。

※一部店舗ではお取り扱いのない場合があります。

