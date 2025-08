神田カレーグランプリアンバサダー かりぃーぷぁくぷぁくは、猛暑を吹き飛ばすカレーライブを8月11日(月・祝)14時半〜15時に、神田明神文化交流館[EDOCCO STUDIO]で開催します。

かりぃーぷぁくぷぁく「カレーライブ」

神田カレーグランプリアンバサダー かりぃーぷぁくぷぁくは、猛暑を吹き飛ばすカレーライブを8月11日(月・祝)14時半〜15時に、神田明神文化交流館[EDOCCO STUDIO]で開催。

カレー専門ミュージシャン“かりぃーぷぁくぷぁく”の歌を味わいつつ、日乃屋カレーや秋葉原カリガリのカレーに大勝軒の厚切りチャーシューのせといった神田カレーグランプリ優勝店のカレーを堪能していただくという異色のイベントです。

【異色のカレーイベントを神田明神EDOCCO STUDIOで開催】

2025年の日本列島を襲う記録的猛暑。

連日続く酷暑によりエネルギー不足や食欲不振を感じる人も多い中で、いま注目されているのが“スパイスの力”。

食べて元気に、歌って爽快に。

この夏の疲れを吹き飛ばす一日限りのイベントが、カレーの聖地・神田で開催されます。

今回のライブは、毎年11月に開催される神田カレーグランプリの特別企画。

公式アンバサダーである“かりぃーぷぁくぷぁく”が歌うカレー曲を味わいながら、歴代優勝店のカレーも堪能できるという、前代未聞のディナーショー形式ライブです。

【その名も“かりぃーぷぁくぷぁく”】

出演者の“かりぃーぷぁくぷぁく”は、7年前から毎日カレーを食べ続け、累計2,500皿以上に到達。

「スパイスとお化粧は似ている」「一筋のアイラインと一筋のマサラは同じ」と語る、唯一無二の世界観でカレー愛を表現し続けるカレー専門ミュージシャンです。

「たかがカレー、されどカレー。

1gのスパイスで味と世界が変わる」そんな想いを、すべて歌に込めて。

2025年の夏、“音楽とスパイスの融合”という新ジャンルが、神田明神EDOCCO STUDIOで誕生します。

《イベント概要》

イベント名: 神田カレーグランプリ特別企画

「かりぃーぷぁくぷぁく スペシャルワンマンライブ

in 神田明神EDOCCO STUDIO」

日時 : 2025年8月11日(月・祝) 14:15開場/14:30開演/15:00頃終演

会場 : EDOCCO STUDIO

(東京都千代田区外神田2-16-2 神田明神文化交流館地下1F)

出演 : かりぃーぷぁくぷぁく(神田カレーグランプリ アンバサダー)

内容 : カレーソングライブ/特製カレープレート付き

(優勝店カレー+チャーシュー+5種のご飯+ドリンク)

料金 : 3,500円(税込)

主催 : 神田カレー街活性化委員会/株式会社CoCoRo

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 夏の疲れを吹き飛ばす一日限りのイベント!かりぃーぷぁくぷぁく「カレーライブ」 appeared first on Dtimes.