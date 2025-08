Contentservが出展＆講演！E-Commerce EXPO 2025 〜AIで進化する顧客体験と販売戦略〜

Contentservは、2025年8月19日(火)〜20日(水)に東京都立産業貿易センター浜松町館にて開催される「E-Commerce EXPO 2025 〜AIで進化する顧客体験と販売戦略〜」に出展し、講演を実施します。

Contentservは、2025年8月19日(火)〜20日(水)に東京都立産業貿易センター浜松町館にて開催される「E-Commerce EXPO 2025 〜AIで進化する顧客体験と販売戦略〜」に出展し、講演を実施。

このイベントでは、生成AIをはじめとした最新技術を活用したEコマース戦略の最前線が紹介されます。

同社は、商品情報管理(PIM)、デジタルアセット管理(DAM)、フィード管理を統合したPXM(Product Experience Management)ソリューションを通じて、AI時代におけるECのデータ統合・顧客体験強化の具体的アプローチを提案します。

【講演概要】

●講演タイトル

SEOからGEOへ:AI時代のEコマースと商品情報管理の新潮流

●日時

2025年8月20日(水)10:55〜11:15

●会場

Room A(セッション番号:A2-02)

●スピーカー

株式会社Contentserv代表取締役社長 渡辺 信明

●内容

生成AIの登場により、Eコマースにおける顧客体験設計は「検索(SEO)」から「生成(GEO:Generative Engine Optimization)」へとシフトしています。

講演では、PIM・DAM・PXMを活用したデータドリブンな商品コンテンツ戦略、そしてパーソナライズ体験の最適化・オムニチャネル展開について、具体的なソリューションと事例を交えて解説します。

【展示概要】

●展示ブースNo:N3

●ブース出展タイトル

AI時代のECを勝ち抜く「商品体験設計」

〜『商品情報 × デジタル資産 × フィード最適化』でつなぐ販売戦略〜

●展示内容

Contentservは、EC運用に不可欠なPIM・DAM・フィード管理を統合したプラットフォームにより、分断された商品情報の一元化と、チャネルごとの最適化を実現。

AI活用やパーソナライズ施策、OMO/O2O戦略を支える“EC DX基盤”として、属人化・手作業の負担を軽減しながら売上向上に貢献する最新ソリューションを紹介します。

■商品情報管理(PIM)とは

商品情報管理(PIM)は、ERPやCRM、データベース、デジタルアセット管理システム、サプライヤーシステム、ファイルシステムなど、複数のソースから商品データを収集・統合し、商品データの単一のリポジトリを実現する役割を担うシステムです。

Contentservが提供する統合型PIMは、PIMとデジタルアセット管理(DAM)など、複数のデータ管理機能を提供することで、社内に散在する商品情報を一元管理し、様々なシステムやチャネルに対して正確で一貫性のある情報を提供するソリューションです。

商品情報の一元管理だけでなく、柔軟な属性変更など、ビジネスユーザーにシンプルで分かりやすい操作で組織を横断して商品コンテンツ制作のコラボレーションを強化する多くの機能を提供しています。

