フジテレビの動画配信サービス・FODでは、韓国のトップスターであるソン・ジュンギとチョン・ウヒが共演する注目のドラマ『マイ・ユース(My Youth)』を韓国本国の放送開始日である9月5日から国内独占配信を開始する。チョン・ウヒ(左)とソン・ジュンギ本作は、自身を取り巻くトラブルをきっかけにつらい青春時代を過ごした主人公が、初恋の人との再会を経て、葛藤や躊躇(ちゅうちょ)を抱えながら、恋愛も人生も少しずつ前に進もうとする姿を描いている。温かさの中に、どこかギュッと心が痛む切なさを秘めた、共感性の高いストーリーだ。

ドラマ『ヴィンチェンツォ』(Netflixジャパン1位)や『太陽の末裔Love Under The Sun』(韓国で最高視聴率41.6%を獲得)など、多数の話題作で主演を務めたソン・ジュンギと、映画『ハン・ゴンジュ17歳の涙』、『ヒーローではないけれど』、『The 8 Show』で観客を物語の奥深くへ引き込むほど迫真の演技を魅せた実力派女優のチョン・ウヒがW主演。監督は人気ドラマ『ユミの細胞たち』を手掛けたイ・サンヨプ、脚本は『それでも僕らは走り続ける』のパク・シヒョンが務める。日本配信開始を記念し、8月29日に主演のソン・ジュンギとチョン・ウヒを迎える来日記念イベントの開催も決定。FODプレミアム会員200人を抽選で招待する。応募締切は21日23時59分で、初月200円キャンペーンを利用して新規加入した会員も応募可能となっている。【編集部MEMO】日本配信にあたり、ソン・ジュンギは「皆さまに私自身の新たな一面をお見せできることを楽しみしています」、チョン・ウヒは「この作品が、誰かの記憶や心の片隅に寄り添えるものになれば光栄です」とコメントしている。(C)SLL Joongang Co.,Ltd all rights reserved.