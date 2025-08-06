Ｆ＆ＬＣ、今期最終を11％上方修正・最高益予想を上乗せ

ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ <3563> [東証Ｐ] が8月6日午前(10:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。25年9月期第3四半期累計(24年10月-25年6月)の連結最終利益は前年同期比74.3％増の180億円に拡大した。

併せて、通期の同利益を従来予想の190億円→210億円(前期は146億円)に10.5％上方修正し、増益率が29.8％増→43.5％増に拡大し、従来の2期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した4-9月期(下期)の連結最終利益も従来予想の71.3億円→91.3億円(前年同期は73.5億円)に28.0％増額し、一転して24.1％増益計算になる。



直近3ヵ月の実績である4-6月期(3Q)の連結最終利益は前年同期比2.0倍の62億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の5.7％→8.8％に大幅改善した。



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