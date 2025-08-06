¡ÚÂ®Êó¡ÛÀéÍÕ¡¦²£¼Ç¸÷Ä®¤Ç70ÂåÃËÀ¤¬Ç®Ãæ¾Éµ¿¤¤¤Ç»àË´¡¡½»Âð¤Ç°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î¾õÂÖ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ë
¤¤Î¤¦¡Ê5Æü¡Ë¸á¸å¡¢ÀéÍÕ¸©²£¼Ç¸÷Ä®¤Î½»Âð¤Ç70Âå¤ÎÃËÀ¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î¾õÂÖ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¡¢Ç®Ãæ¾É¤Îµ¿¤¤¤ÇÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤Î¤¦¸á¸å7»þÈ¾¤´¤í¡¢ÀéÍÕ¸©²£¼Ç¸÷Ä®¤Î½»Âð¤Ç¡¢¡Ö70Âå¤ÎÃËÀ¤Î°Õ¼±¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÎ¿Í¤«¤é119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÃËÉ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢70Âå¤ÎÃËÀ¤¬¼«Âð¤Îµï´Ö¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤òÃÎ¿Í¤¬È¯¸«¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Åö»þ¡¢¼¼Æâ²¹ÅÙ¤Ï33.5ÅÙ¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃËÀ¤ÏÇ®Ãæ¾É¤Îµ¿¤¤¤ÇÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤Î¤¦¡¢ÀéÍÕ¸©¤Î²£¼Ç¸÷¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤¬36ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
ÂçÁ¥,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
¿ÀÆàÀî,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
Ê©ÃÅ,
³¤,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
À¸²Ö,
²ð¸î