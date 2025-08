松村北斗主演映画『秒速5センチメートル』高畑充希がヒロインに決定！「本当に?!私ですか???」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■原作・新海誠のコメント到着!「『秒速5センチメートル』を作っておいて良かったと、(ほとんど初めて)心から思えました」

SixTONESの松村北斗が主演を務める映画『秒速5センチメートル』にて、高畑充希がヒロインを演じることが発表された。

『君の名は。 』(2016年)、『天気の子』(2019年)、『すずめの戸締まり』(2022年)など、記録的な大ヒット作を生み出してきた新海誠の劇場アニメーション『秒速5センチメートル』(2007年)。映像美、音楽、特徴的なセリフで編まれた詩的な世界観は、センチメンタリズムが凝縮された新海ワールドの原点との呼び声も高く、公開から18年たった今もなお、日本のみならず世界中で愛されている。主人公・遠野貴樹の18年間にわたる人生の旅を描いた本作が、松村北斗主演で実写映画が公開されることが発表されると、大きな話題となった。

■ヒロイン・篠原明里を演じるのは高畑充希に決定

主人公・遠野貴樹が、小学生の頃に出会い、共に過ごすうちに心を通わせていく本作のヒロイン・篠原明里。「来年も、一緒に桜見れるといいね」と、この先もずっと一緒に過ごしていけると信じていた幼いふたりは、親の転勤を機に離れ離れになってしまう。中学生での再会時に交わした約束を最後に、それぞれの道を歩み続け、やがて大人へと成長した明里(高畑充希)は、新宿で書店員として働く静かな日常を過ごしていた。

原作ファンからも注目されるヒロイン役に、高畑は「新海さんのアニメの中に居る明里さんは、動く度花びらが舞うような、『素敵な女性、という概念』みたいな存在だった」 「本当に?! 私ですか??? と、不安だらけ」だったと、原作の明里に対する印象と、演じることへの不安を語り、ただ「いただいた台本を開くと、そこには『概念』じゃなくて『人間』が居て、私が見させてもらっていた明里さんは、貴樹の目を通した明里さんだったのかなぁ、と。少しだけ明里さんを身近に感じることが出来ました」と同級生でもある奥山由之監督率いる実写チームが再構築した、実写版『秒速5センチメートル』に期待のコメントを寄せた。

さらに、高畑演じる明里の姿を映したティザービジュアル第4弾も解禁。曇る窓ガラスを背景に、バスの座席に座る明里の横顔。目線の先には手に持つ一枚のチラシ。「好きな景色、好きな言葉。あの時、そういうもの全部に出会った。」大人になった明里の想いが垣間見える、ある雪の日のシーンを切り取ったビジュアルになっている。

■完成した映画を鑑賞した、原作・新海誠の絶賛コメントも到着

先日、ついに完成した本作。映画化発表時には、「奥山監督をはじめとした若く熱心なチームがふたたび『秒速5センチメートル』に向き合ってくれていることに、私はとても興奮しています」「誰よりも完成を心待ちに、応援しています」とコメントを寄せていた新海。情報解禁のたびに自身のSNSでも期待を寄せるポストをしていた新海が、先日、本作の初号試写を鑑賞した。

自分でも驚いたことに、泣きながら観ていました。原作由来の要素に自分で泣いているのか、奥山組に泣かされているのか、あるいは失われた2000年代に泣いているのか自分でもよく分からないまま、でもとにかく、強く感動させられました」と完成したばかりの本作に対する感想を述べ、 「今回の実写映画では当時のその不器用な種が、青さも含んだままに見事な結実となっていました。『秒速5センチメートル』を作っておいて良かったと、(ほとんど初めて)心から思えました」と20年前に作られたアニメーション映画をあらたに実写版として完成させた奥山組への感謝の言葉で締め括られた。

映画情報

『秒速5センチメートル』

10月10日(金)全国公開

出演:松村北斗 高畑充希

森七菜 青木柚 木竜麻生 上田悠斗 白山乃愛

宮崎あおい(「崎」は、たつさきが正式表記) 吉岡秀隆

原作:新海誠 劇場アニメーション『秒速5センチメートル』

監督:奥山由之

脚本:鈴木史子

劇中歌:山崎まさよし「One more time, One more chance ~劇場用実写映画『秒速5センチメートル』Remaster~」

配給:東宝

(C)2025「秒速5センチメートル」製作委員会

作品サイト

https://5cm-movie.jp