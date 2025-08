横浜市旭区の空き家オーナー募集！アイバリュー『BIBLIO SPACE(ビブリオスペース)プロジェクト』

アイバリューは、空き家を“本のある自由な交流空間”として再生する新事業『BIBLIO SPACE(ビブリオスペース)プロジェクト』を、2026年3月に横浜市旭区にて開設を予定しています。

アイバリュー『BIBLIO SPACE(ビブリオスペース)プロジェクト』

アイバリューは、空き家を“本のある自由な交流空間”として再生する新事業『BIBLIO SPACE(ビブリオスペース)プロジェクト』を、2026年3月に横浜市旭区にて開設を予定。

このプロジェクトは、2024年11月、同社主催により、横浜国立大学を会場に開催された「【大学生】空き家活用アイデアコンテスト最終審査会」において金賞(最優秀賞)を受賞した学生チームの企画案『BIBLIO SPACE 〜本と本、人と人をつなぐ自遊空間〜』のアイデアを実現するものです。

現在、プロジェクト実現の第一歩として、横浜市旭区内で空き家をお貸しいただけるオーナー様を募集しています。

●『BIBLIO SPACEプロジェクト』とは

『BIBLIO SPACE』は、書棚と小さなテーブルのある「まちの本棚」として、地域に誰でも自由に立ち寄れる“ひらかれた空き家”を生み出す取り組みです。

単なる読書スペースではなく、近所の子どもが本を読む、高齢者が談笑に訪れる、学生が勉強や活動に使うといった地域住民同士の交流や、孤立を防ぐ“ゆるやかな居場所”としての役割を担います。

●大学生のアイデアから、実現へ

『BIBLIO SPACE』は、2024年11月に同社が横浜国立大学で主催した「空き家活用アイデアコンテスト」で最優秀賞を受賞した学生チームが提案した企画をベースにしています。

若者ならではの柔軟な視点と、地域への優しいまなざしを持ったこのアイデアを、社会に実装する形で事業化。

現在、横浜市旭区での初回拠点開設に向け、空き家オーナー様とのマッチングを進めています。

●このような空き家を探しています

横浜市旭区内で、活用可能な空き家(戸建て・店舗・団地等)

構造・築年数は問いませんが、安全性や地域との接続性を重視します。

改修・活用費は同社が負担します。

●空き家を“地域の価値”に変えてみませんか?

「空き家が負動産になっている」

「想いの詰まった家を眠らせておくのがもったいない」

「地域に開かれた活用がしたい」

そんなお悩みやご希望をお持ちの空き家オーナーの皆様にこそ、ご参画いただきたいプロジェクトです。

●横浜市旭区の未来

旭区は緑豊かな自然と都市機能が調和するまち。

2027年には国際園芸博覧会が開催され、世界中から注目を集めます。

さらに開催後は、跡地にテーマパークの建設が予定されており、新たな観光・交流拠点として進化が期待されています。

旭区の有名スポット(1)よこはま動物園ズーラシア

旭区の有名スポット(2)横浜こども自然公園

