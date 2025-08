アースカラーは、スーパーフルダルの特殊糸を採用した、吸水速乾性はもちろん、相反する機能「遮熱性/UVカット」と「通気性」をバランスよく両立させた独自のハイブリッド素材による「アースカラー 遮熱ポンチョ」を、2025年8月1日より自社ECサイト、楽天市場、Amazonにて販売開始しました。

アースカラー 遮熱ポンチョ

発売日 :2025年8月1日

価格 :4,400円(税込)

カラー :紺青ブルー、スカイブルー、アクアブルー

素材 :ポリエステル100%(特殊遮熱加工)

サイズ :フリーサイズ

アースカラーは、スーパーフルダルの特殊糸を採用した、吸水速乾性はもちろん、相反する機能「遮熱性/UVカット」と「通気性」をバランスよく両立させた独自のハイブリッド素材による「アースカラー 遮熱ポンチョ」を、2025年8月1日より自社ECサイト、楽天市場、Amazonにて販売開始。

■「アースカラー 遮熱ポンチョ」3つの特長

1.【濡らさない快適さ】もう服は濡らさない。

場所を選ばず、いつでもクールダウン

最大の特長は、水で濡らす必要がないことです。

袋から出してサッと羽織るだけで、すぐに太陽光から身を守ります。

衣服や持ち物を濡らす心配がなく、水場のない場所でも使用できます。

更に、肌がベタつく「不快感」や「におい」からも解放されます。

2.【独自素材】相反する機能「遮熱/UVカット」「通気性」のハイブリッドを実現

スーパーフルダルの特殊糸を採用した独自素材により、温度上昇を抑えながら汗処理を促進させるハイブリッド型を実現。

また、キシリトール加工による発汗時のヒンヤリ感も得られます。

3.【考え抜かれた機能性】軽量・コンパクトでシーンを選ばない

(1) 独自素材による「遮熱性」、(2) 保冷剤ポケットに保冷剤を入れることによる首の裏側への「効果的冷却」、(3) ハンドループによる熱を逃がす「通気性」によるトリプル効果で夏の太陽から身を守ります。

更に、手のひらサイズ程度に折りたためるポケッタブル収納で、持ち運びも苦になりません。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 遮熱性と通気性を兼ね備えたハイブリッド素材!アースカラー 遮熱ポンチョ appeared first on Dtimes.