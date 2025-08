¡ã¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥»¥Ã¥È¡ä¥Ý¥±¥â¥óÂè2ÃÆ¤Ï8·î15Æü¤«¤é¡ª¥¤¡¼¥Ö¥¤¤ä¥Õ¥·¥®¥À¥Í¡¢¤Ò¤ß¤Ä¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤¬ÅÐ¾ì

ハッピーセット「ポケモン」第2弾は8月15日からスタート! 第2弾ではピカチュウやフシギダネ、メガリザードンXなどのポケモンたちが、いろいろな仕かけが楽しめるおもちゃとなって登場します。さらに「ひみつのおもちゃ」も登場予定。どんなポケモンが出てくるかは開けてからのお楽しみ。集めるワクワクも広がるラインナップです。ハッピーセット®「ポケモン」第2弾 転がし系ギミックが登場!

【ピカチュウのモンスターボールゆらゆらローラー】

【メガリザードンXのくるくるスピナー】

【フシギダネのモンスターボールローラー】

【イーブイ(メス)のシャカシャカキーホルダー】

【ひみつのおもちゃ】も登場

モンスターボールを転がしたり、くるくるとスピナーを回したり……。第2弾も動かして楽しいおもちゃが揃います。第2弾:8月15日(金)〜8月21日(木)モンスターボールの上にピカチュウが乗ったおもちゃです。本体を手で押すと、ピカチュウが左右にゆらゆらと揺れます。シンプルな構造ながら、動かすたびに楽しめる癒し系の動きが魅力。見て、触って、転がして楽しいおもちゃです。かっこいいフォルムが印象的な「メガリザードンX」。パーツを台座に取り付け、手で回すとスピナーとして回転するおもちゃです。勢いよく回すことでダイナミックな動きが楽しめます。リザードンのパーツは取り外し可能で、ポケモンごっこにも活用できます。フシギダネがモンスターボールに乗ったおもちゃ。コロコロと前に転がすとフシギダネの体が前後に揺れるように動きます。フシギダネの表情やポーズが可愛らしいので、コレクションにもおすすめ。ぜひゲットしたいおもちゃですね。切り株の上にちょこんと座った「イーブイ(メス)」がモチーフのキーホルダータイプのおもちゃです。本体を揺らすと、中から「シャカシャカ」と音が鳴る楽しい仕かけつき。クリップがついているので、洋服のポケットやカバン、ランドセルにも取りつけ可能。ぜひお出かけにも連れて行って。第2弾には「ひみつのおもちゃ」1種も登場します。どんなおもちゃなのかは開けてからのお楽しみ!第3弾:8月22日(金)〜第1弾と第2弾で登場したおもちゃのうち、どれかひとつがもらえます。※在庫状況によっては、過去に販売したおもちゃ等になることもあります。今回のハッピーセットは、ピカチュウやフシギダネの転がすおもちゃに加え、音が鳴るキーホルダーなど、コロコロ・くるくる・シャカシャカと五感で楽しめるラインナップです。お気に入りのポケモンで、日常の遊びやお出かけがもっと楽しくなりそう!【ハッピーセット「ポケモン」】■販売期間:2025年8月8日(金)〜約3週間(予定)■種類:おもちゃ全8種+ひみつのおもちゃ1種※8月9日から8月11日の3日間は一人5セットまでの購入となります。※おもちゃは数に限りがあります。なくなり次第終了です。※どのおもちゃがもらえるかは、開けてからのお楽しみです。※画像はイメージです。※転売または再販売その他、営利目的として購入、食べきれない量の注文もご遠慮ください。©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.TM, ®, and character names are trademarks of Nintendo.編集・千永美