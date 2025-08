＜ハッピーセット＞8月8日からはポケモン！週末はマクドナルド限定ピカチュウ含むポケモンカード2枚

ピカチュウやゼニガメ、フシギダネ……。子どもたちにとって身近で大人気の「ポケモン」が、ハッピーセットになって登場します。第1弾は8月8日からの1週間。さらに8月9日からの週末は、なんとポケモンカードがもらえる「週末プレゼント」も実施予定です! 今回も行列必至のハッピーセット。コンプリートを目指したい人はどうぞお早めに。ハッピーセット®「ポケモン」第1弾はピカチュウを含む全4種類

【ピカチュウのしっぽフリフリダッシュ】

【ヒトカゲのくるくるスピナー】

【メガルカリオの飛び出すバトルディスクランチャー】

【ゼニガメのモンスターボールローラー】

第1弾では、ピカチュウやヒトカゲ、メガルカリオなど子どもたちに大人気のポケモンたちが勢ぞろいします。遊びながら”ポケモンの世界”に入りこめる、仕かけたっぷりのラインナップです。第1弾:8月8日(金)〜8月14日(木)人気ポケモン「ピカチュウ」のおもちゃです。本体にはローラーがついており、床やテーブルの上を手で転がすと、ピカチュウのしっぽが前後にフリフリと動く仕かけになっています。可愛らしい動きに思わず笑顔になってしまいそう! 動かすだけでなく、飾っても楽しめます。台座にヒトカゲをセットして手で回すと、まるでコマのように高速でくるくると回転するおもちゃです。スピナーとして遊ぶだけでなく、ヒトカゲを台座から取り外して、フィギュア遊びやポケモンごっこ遊びもできますよ。アクション好きの子どもにぴったり! モンスターボール柄の的カードに向かって、専用のディスクを発射して遊びます。土台部分にディスクをセットし、背面のボタンを押すと、勢いよくディスクが飛び出す仕組みです。狙いを定めてシュートするゲーム性が楽しめます。モンスターボールの上にゼニガメがちょこんと乗った、見た目もキュートなおもちゃ。ローラー付きで、手で転がすとゼニガメの体が前後にユラユラと揺れるように動きます。軽い力でスムーズに動くので、小さなお子さんでも楽しめます。第2弾・第3弾も実施予定第2弾は8月15日から8月21日まで。さらに第3弾も8月22日から続きます。どうぞお楽しみに!3日間限定!ポケモンカードのプレゼントも8月9日(土)〜8月11日(月・祝)の3日間限定で、ハッピーセット「ポケモン」を1セット購入すると、ポケモンカード2枚セットがもらえる特別企画を実施します! カードは、オリジナルイラストの「ピカチュウ」1枚に加え、全5種の中からランダムで1枚がもらえます。カードを集めて家族やお友達とバトルに挑戦してみては?※画像はイメージです。※数に限りがあるため、なくなり次第終了となります。※8月9日(土)〜8月11(月・祝)の3日間は一人5セットまでの購入となります。※おもちゃおよびポケモンカードの種類については、選ぶことはできません。なお、5セット購入した場合でも、すべての種類のおもちゃ・カードが揃うとは限りません。※既存のポケモンカードゲームに収録されている「ピカチュウ」と同じテキストを持つカードです。※予期せぬ事態などにより、急遽配布を中止する場合があります。※同ポケモンカードは今後、別の方法で配布される可能性があります。今回のハッピーセットは、しっぽが動くピカチュウや、ディスクを飛ばして遊べるメガルカリオなど、アクション要素がつまったラインナップです。動かす・回す・飛ばすといった“体感遊び”を通じて、子どもたちの好奇心を刺激すること間違いなし! ですよ。【ハッピーセット「ポケモン」】■販売期間:2025年8月8日(金)〜約3週間(予定)■種類:おもちゃ全8種+ひみつのおもちゃ1種※8月9日から8月11日の3日間は一人5セットまでの購入となります。※おもちゃは数に限りがあります。なくなり次第終了です。※どのおもちゃがもらえるかは、開けてからのお楽しみです。※画像はイメージです。※転売または再販売その他、営利目的として購入、食べきれない量の注文はご遠慮ください。【ポケットモンスター】©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.TM, ®, and character names are trademarks of Nintendo.【ポケモンカード】©2025 Pokémon. ©1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.編集・千永美