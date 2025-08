フィリップ モリス ジャパンの加熱式たばこ「IQOS ILUMA i シリーズ」から、数量限定「IQOS ILUMA i セレッティ モデル」が登場。

セレッティの大胆で創造的なアートが融合

数量限定IQOS ILUMA i セレッティ モデルは、イタリアのデザインハウス「SELETTI(セレッティ)」とのコラボレーションモデルで、IQOS の洗練されたデザインと、SELETTIの大胆で創造的なアート性が融合した独創的かつ斬新なデザインが特徴の製品となっています。

そもそもセレッティとは。1964年に設立された、革新的なイタリアのデザインハウス。名高いモンキーランプのデザインや数々のアーティストとのコラボレーションを通じて、イタリアンデザインの象徴的なブランドとしての地位を確立。現クリエイティブディレクターStefano Selettiは改革を哲学とし、日常アイテムにモダンデザインを融合させる独創的なアプローチをとっています。

↑現クリエイティブディレクター Stefano Seletti氏。

では、今回登場する3種類のIQOS ILUMA i セレッティ モデルについて紹介します。

最初に紹介する「IQOS ILUMA i PRIME セレッティ モデル」は、SELETTIの世界観とIQOSが融合した、エレガントな最上位モデル。ホルダーはゴールドカラーの輝く光沢感が特徴。一方、チャージャーはブラックをベースとしたマットな質感でキット全体をエレガントに。ラップカバーには、SELETTIとのコラボレーションを象徴するSELETTIパターンがあしらわれており、視覚と触覚の両方で楽しめるデザインとなっています。



↑「IQOS ILUMA i PRIME セレッティ モデル」1万980円(税込)。

続いて紹介するのは「IQOS ILUMA i セレッティ モデル」。SELETTIの世界観とIQOSが融合した、クラシックモデル。ホルダーとチャージャーは、どちらもブラックをベースとしたマットな質感が特徴。ブラックの中に、リングやタッチスクリーンなどにゴールドカラーのアクセントも。ドアカバーには、SELETTIとのコラボレーションを象徴するジグザグ模様のSELETTIパターンがあしらわれており、視覚と触覚の両方でお楽しみいただけるデザインとなっています。

↑「IQOS ILUMA i セレッティ モデル」7980円(税込)。

最後に紹介する「IQOS ILUMA i ONE セレッティ モデル」は、20本連続使用が可能なオールインワンモデル。シンプルながら、ゴールドとブラックの色のグラデーションが美しく上品なデザインとなっています。

↑「IQOS ILUMA i ONE セレッティ モデル」3980円(税込)。

また、IQOS ILUMA i セレッティ モデルの世界観およびデザインの特徴に合わせて、同じコンセプトのもと、数量限定のアクセサリーを同時に発売。ラインナップは以下です。

↑「IQOS ILUMA i ONE セレッティ グリプパッチ」980円(税込)

IQOS ILUMA i セレッティ モデルは、2025年8月6日よりIQOSオンラインストア、IQOS公式オンラインストア、IQOSLINE 公式アカウント、全国4店舗のIQOSストア、IQOSショップ、IQOSコーナーなどで発売。一部の空港内をはじめとする免税店は8月7日から順次発売。そして8月19日から、主要コンビニエンスストアおよび一部たばこ取扱店でも順次発売を開始します。

【フォトギャラリー(画像をタップすると閲覧できます)】

