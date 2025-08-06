・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝６５．１６ドル（－１．１３ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３４３４．７ドル（＋８．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３７６８．７セント（＋４９．５セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５０８．２５セント（－８．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝３８１．５０セント（－５．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝９６９．００セント（±０．００セント）
・ＣＲＢ指数
　２９３．３３（－０．３２）

出所：MINKABU PRESS