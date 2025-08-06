５日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６５．１６ドル（－１．１３ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３４３４．７ドル（＋８．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３７６８．７セント（＋４９．５セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５０８．２５セント（－８．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝３８１．５０セント（－５．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９６９．００セント（±０．００セント）
・ＣＲＢ指数
２９３．３３（－０．３２）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝６５．１６ドル（－１．１３ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３４３４．７ドル（＋８．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３７６８．７セント（＋４９．５セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５０８．２５セント（－８．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝３８１．５０セント（－５．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９６９．００セント（±０．００セント）
・ＣＲＢ指数
２９３．３３（－０．３２）
出所：MINKABU PRESS