「late bloomer」の意味は？日本語でも同じ意味のイディオムがあります！【1分英会話】

正解は「遅咲き」でした!

日本語にも「遅咲き」という表現がありますよね。

「Late(遅れて)」、「bloomer(咲くもの)」はこれに当たる英語です。

「初めての恋人ができるまでに時間がかかった人」もこの表現を使うことができるそう。

「Many actors are considered late bloomers, like Morgan Freeman, who didn’t get his first big break until he was 49.」

(「遅咲き」と言われる俳優は多く、例えばモーガン・フリーマンは49歳で初めてブレイクしました)