６日の主なマーケットイベント ６日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど



０８：３０ 日・毎月勤労統計調査

１５：００ 独・製造業新規受注

１７：３０ 英・建設業購買担当者景気指数

１８：００ ユーロ・小売売上高

２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

※米・１０年物国債入札



○決算発表・新規上場など



決算発表：鹿島<1812>，大和ハウス<1925>，明治ＨＤ<2269>，カカクコム<2371>，エムスリー<2413>，博報堂ＤＹ<2433>，東急不ＨＤ<3289>，Ｆ＆ＬＣ<3563>，東応化<4186>，日油<4403>，花王<4452>，ロート<4527>，富士フイルム<4901>，資生堂<4911>，楽天銀行<5838>，リンナイ<5947>，テクノプロＨ<6028>，栗田工<6370>，ブラザー<6448>，ＴＨＫ<6481>，オムロン<6645>，シスメックス<6869>，川重<7012>，ＩＨＩ<7013>，めぶきＦＧ<7167>，ホンダ<7267>，京急<9006>，京王<9008>，スカパーＪ<9412>，ＮＴＴ<9432>，日本空港ビル<9706>ほか

※海外企業決算発表：ウォルト・ディズニー，マクドナルドほか



出所：MINKABU PRESS