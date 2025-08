セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場。

今回は、2025年7月25日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『くまのプーさん』 プレミアムクーラーバッグを紹介します!

セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』 プレミアムクーラーバッグ

登場時期:2025年7月25日より順次

サイズ:全長約38×13×27cm

種類:全2種(ブルー、ホワイト)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

セガプライズから『くまのプーさん』デザインのプレミアムクーラーバッグが登場。

暑くなる季節に便利な雑貨が『くまのプーさん』デザインでかわいく使えます☆

ラインナップはテイストの異なるブルーとホワイトの2種類。

家族で使い分けたり、ドリンクやお弁当などを分けて入れたりしても便利そうです!

ブルー

濃いブルーの背景に「プー」のお顔が映えるデザイン。

イエローとブルーのコントラストが鮮やかで、おしゃれに使えます☆

ホワイト

優しいタッチのイラストで表現した「プー」たちの総柄デザイン。

淡いカラーで、大人っぽく使えます!

中のものを冷たいままで持ち運びたいときに便利な『くまのプーさん』デザインの雑貨。

セガプライズのディズニー『くまのプーさん』 プレミアムクーラーバッグは、2025年7月25日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

