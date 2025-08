ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、丸いフォルムが女性らしくて上品な雰囲気の「クラシック・プー」デザイン「本革 2WAYショルダーバッグ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「くまのプーさん」本革 2WAYショルダーバッグ「クラシック・プー」Dakota(ダコタ)

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

価格:39,900円(税込)

サイズ:約29×19×9cm

重さ:約470g

ショルダー調節可・取り外し可

ショルダーベルト長さ:最短約76cm〜最長約131cm

素材:牛革

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

バッグブランド「ダコタ」が制作した本革の「クラシック・プー」デザインの2WAYショルダーバッグ。

本革素材なので、使えば使うほど味わいが増します。

また、シンプルなカラーリングなのでコーディネートに合わせやすく、シーン問わず使いやすいのも魅力的!

表面には「クラシック・プー」の型押しがさりげなく施されています。

お花を眺めている「クラシック・プー」の姿が愛らしさ満点☆

さらに、丸底のふっくらとしたかわいらしいフォルムもポイント!

からだに寄り添うデザインに仕上げられています。

ファスナー開閉で、ポケットは中にオープンポケットが1つに、ファスナー付きポケットが1つ、

外にファスナーポケットが1つ付いています。

外の後ろ側のファスナーポケットは小物の収納にも便利で重宝しそう。

そして、「クラシック・プー」と「ピグレット」のかわいらしい内生地のプリント柄に、バッグを開けるたびほっこり☆

そのほか、お花のプリントも施されています。

「ダコタ」のタグや、アンティーク調の金具もおしゃれで素敵。

ハンドバッグとショルダーバッグの2通りの使い方が楽しめるのもうれしいファッションアイテム。

丸いフォルムが女性らしくて上品な雰囲気の、ディズニーデザイン「本革 2WAYショルダーバッグ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

