丸いフォルムとクラシック・プーの型押しがポイント！ベルメゾン ディズニー「本革 2WAYショルダーバッグ」ダコタ
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、丸いフォルムが女性らしくて上品な雰囲気の「クラシック・プー」デザイン「本革 2WAYショルダーバッグ」の紹介をします☆
ベルメゾン ディズニー「くまのプーさん」本革 2WAYショルダーバッグ「クラシック・プー」Dakota（ダコタ）
© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
価格：39,900円（税込）
サイズ：約29×19×9cm
重さ：約470g
ショルダー調節可・取り外し可
ショルダーベルト長さ：最短約76cm〜最長約131cm
素材：牛革
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
バッグブランド「ダコタ」が制作した本革の「クラシック・プー」デザインの2WAYショルダーバッグ。
本革素材なので、使えば使うほど味わいが増します。
また、シンプルなカラーリングなのでコーディネートに合わせやすく、シーン問わず使いやすいのも魅力的！
© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
表面には「クラシック・プー」の型押しがさりげなく施されています。
お花を眺めている「クラシック・プー」の姿が愛らしさ満点☆
© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
さらに、丸底のふっくらとしたかわいらしいフォルムもポイント！
からだに寄り添うデザインに仕上げられています。
© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
ファスナー開閉で、ポケットは中にオープンポケットが1つに、ファスナー付きポケットが1つ、
© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
外にファスナーポケットが1つ付いています。
外の後ろ側のファスナーポケットは小物の収納にも便利で重宝しそう。
© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
そして、「クラシック・プー」と「ピグレット」のかわいらしい内生地のプリント柄に、バッグを開けるたびほっこり☆
そのほか、お花のプリントも施されています。
© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
「ダコタ」のタグや、アンティーク調の金具もおしゃれで素敵。
ハンドバッグとショルダーバッグの2通りの使い方が楽しめるのもうれしいファッションアイテム。
丸いフォルムが女性らしくて上品な雰囲気の、ディズニーデザイン「本革 2WAYショルダーバッグ」の紹介でした☆
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。
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