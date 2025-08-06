¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬±¦ÉªÉé½ý¤«¤éºÇÃ»Éüµ¢¡¡¡Ö3ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥ºÀï¤ËÀèÈ¯
¡¡¡þ¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º ¡½ ¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ê2025Ç¯8·î5Æü¡¡¥¢¡¼¥ê¥ó¥È¥ó¡Ë
¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¡Ê33¡Ë¤¬5Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö6Æü¡Ë¡¢10Æü´Ö¤ÎÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¡ÊIL¡Ë¤«¤éÉüµ¢¤·¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥ºÀï¤Ë¡Ö3ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ï7·î22Æü¡ÊÆ±23Æü¡Ë¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÀï¤Ç³°Ìî¤«¤éÊÖµå¤ÎºÝ¤Ë±¦Éª¤òÄË¤á¡¢Æ±27Æü¡ÊÆ±28Æü¡Ë¤Ë10Æü´Ö¤ÎILÆþ¤ê¡£º£·î3Æü¡ÊÆ±4Æü¡Ë¤«¤éÂÇ·âÎý½¬¤òºÆ³«¤·¤Æ4Æü¡ÊÆ±5Æü¡Ë¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¤·¡¢ILÆþ¤ê¤«¤éºÇÃ»¤Ç¤ÎÉüµ¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ï¸½ºß¡¢¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¤ËµåÃÄ»Ë¾å½é¤Î¥¹¥¤¡¼¥×¤òµö¤¹¤Ê¤É4Ï¢ÇÔÃæ¤Ç¡¢¥¢¡¦¥ê¡¼¥°ÅìÃÏ¶è3°Ì¤È¶ìÀïÃæ¡£Î¾¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ÎÂÇÎ¨.342¡¢¥¢2°Ì¤Î37ËÜÎÝÂÇ¡¢85ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¥¸¥ã¥Ã¥¸Éüµ¢¤Ç´¬¤ÊÖ¤·¤ò´ü¤¹¡£
¡¡ÅöÌÌ¤ÏDH¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥Ö¡¼¥ó´ÆÆÄ¤Ï¤Þ¤â¤Ê¤¯¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤òºÆ³«Í½Äê¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢½µËö¤ÎËÜµò¥¢¥¹¥È¥í¥º3Ï¢Àï°Ê¹ß¤Ë³°Ìî¼êÉüµ¢¤¬²ÄÇ½¤«ÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£