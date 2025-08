ソースコードが公開され、自由に利用・修正・再配布できる「フリーオープンソースソフトウェア(FOSS)」のように思えるのに、実際には「一部だけ異なるライセンスのコードが混ざっている」といったことがあります。それを教えてくれるのが「Is it really foss?」というウェブサイトです。Is it really foss?https://isitreallyfoss.com/

「Is it really foss?」にアクセスすると、こんな感じで新規追加された順にFOSSの名前が並んでいて、それぞれの分類がアイコンと色で表示されています。分類は「Yes!(FOSSである)」「Partially(オープンコアで部分的にFOSS)」「Issues exist(主にFOSSだが問題あり)」および2種類の「Nope!(FOSSではない/FOSSではないがFOSS関連のライセンス問題あり)」、合計5つで示されています。How we categorise projects - About Is it really foss?https://isitreallyfoss.com/about/categorisation/たとえば、公式サイトでは「オープンソースのパスワードマネージャー」を名乗っている「Bitwarden」は「Issues exist」に分類されています。Bitwardenのメインサーバーのコアはオープンソースの「AGPLv3ライセンス」、クライアントアプリケーションのコアはオープンソースを代表する「GPLv3ライセンス」ですが、それぞれの要素に非FOSSコードが含まれているため、使用・変更・配布に制限があります。Bitwarden: Is it really foss?https://isitreallyfoss.com/projects/bitwarden/また、暗号化メールサービスとして知られる「Proton Mail」は、メールクライアントこそ「GPLv3ライセンス」ですが、サービスそのものはFOSSでもなんでもないということで「Nope!」となっています。Proton Mail: Is it really foss?https://isitreallyfoss.com/projects/proton-mail/