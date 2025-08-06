±Ç²èŽ¢¹ñÊõŽ£¤ÎÄ¶¥Ò¥Ã¥È¤òÆ³¤¤¤¿"Íû´ÆÆÄ¤ÎÇØ·Ê"
±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤¬Ä¶¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡§¡Ø¹ñÊõ¡Ù¸ø¼°X¤è¤ê¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµÈÂôÎ¼¤äÅÏÊÕ¸¬¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤â¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª¡¡ÍûÁêÆü´ÆÆÄ¤Î¶á±Æ
±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ2¥«·î¡£¤¤¤Þ¤ÀÂ¿¤¯¤Î´ÑµÒ¤òÆ°°÷¤·¡¢¥í¥ó¥°¥é¥ó¾å±ÇÃæ¤À¡£¶½¹Ô¼ýÆþ¤Ï85²¯±ß¤òÄ¶¤¨¡¢¤¹¤Ç¤Ë2025Ç¯¸ø³«¤Î¼Â¼Ì±Ç²è¤È¤·¤Æ1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê2025Ç¯8·î3Æü¸½ºß¡Ë¡£
¥Ò¥Ã¥È¤ÎÍ×°ø¤È¤·¤Æ¡¢¼ç±é¤ÎµÈÂôÎ¼¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÇÐÍ¥¤ÎÇ®±é¤ä¡¢¸ý¥³¥ß¤Ë¤è¤ëÉý¹¤¤À¤Âå¤Î¼è¤ê¹þ¤ß¤Ê¤É¤Ï»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢°Õ³°¤Ë¤â´ÆÆÄ¤ÎÍûÁêÆü¤ËÃåÌÜ¤¹¤ëÀ¼¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤¤¡£
¤À¤¬¡¢Íû´ÆÆÄ¤Î²áµî¤ÎºîÉÊ¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¤â¡¢¥Ò¥Ã¥È¤ÎÊý¼°¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Íû´ÆÆÄ¤À¤«¤é¤³¤½»£¤ì¤¿±Ç²è¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£
¤Ê¤¼¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ï¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¤Î¤«¡½¡½¸¶ºî¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢±é½ÐÊýË¡¡¢¥Æ¡¼¥ÞÀ¤Ê¤É¤Î´ÑÅÀ¤Ç¡¢Íû´ÆÆÄ¤Î¥Õ¥£¥ë¥â¥°¥é¥Õ¥£¡¼¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ê¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¤¹¤Ç¤Ë¡Ø°¿Í¡Ù¤Î4ÇÜ¶á¤¯¥Ò¥Ã¥È
±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ï¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤±¤Ð¶½¹Ô¼ýÆþ100²¯±ßÄ¶¤¨¤â¼ÍÄø·÷Æâ¤ËÆþ¤ë¼Ò²ñ¸½¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤ì¤Ï¼Â¼Ì¤ÎÆüËÜ±Ç²è¤Ç¤Ï¡¢¡ØÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ¡Ù¤Î±Ç²è2ºî¤È¡¢¡ØÆî¶ËÊª¸ì¡Ù¤È¤¤¤¦¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÀ©ºî¤·¤¿ºîÉÊ¤Î3ºî¤·¤«Ã£À®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿ô»ú¤Ç¡¢¤â¤·¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤¬À©ºî¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼Â¼ÌË®²è¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤Î²÷µó¤È¤Ê¤ë¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢80²¯±ßÄ¶¤¨¥¯¥é¥¹¤ÎË®²è¤Ë¤Ï¡Ø³¤±î¡Ù¤ä¡Ø²Ö¤è¤êÃË»Ò¡Ù¤Ê¤É¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¼çÆ³¤Î¤â¤Î¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£¤³¤ì¤é¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤ÊÀëÅÁÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢½é½µ¤«¤éÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£
°ìÊý¡¢¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Âçµ¬ÌÏ¤ÊÀëÅÁ¤ÇÇ§ÃÎ¤òÆÀ¤¿ºîÉÊ¤«¤È¤¤¤¦¤È¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¾Úµò¤Ë¡¢¸ø³«½é½µ¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï3°Ì¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤¤¤¦½Ð¤À¤·¤À¤Ã¤¿¡£
º¸¤«¤é¡¢ÍûÁêÆü´ÆÆÄ¡¢µÈÂôÎ¼¡¢²£ÉÍÎ®À±¡¢ÅÏÊÕ¸¬¡Ê¼Ì¿¿¡§¡Ø¹ñÊõ¡Ù¸ø¼°X¤è¤ê¡Ë
¤½¤ì¤¬¡¢¸ý¥³¥ß¤Ê¤É¤Ç¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢3½µÌÜ¤Ç½é¤á¤Æ¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ä¤È¤¤¤¦ÄÁ¤·¤¤¥Ò¥Ã¥È¤Î»ÅÊý¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¤Ò¤È¤¨¤ËºîÉÊ¤ÎÎÏ¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£¤Ç¤Ï¤½¤ÎºîÉÊ¤ÎÎÏ¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
Ç°¤Î¤¿¤á¡¢´ÊÃ±¤Ë¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤ÎÊª¸ì¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢Ç¤¶¢¤Î°ìÌç¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿´îµ×Íº¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤¬²ÎÉñ´ì¤ÎÌ¾Ìç¤Î²È¤Ë°ú¤¼è¤é¤ì¡¢¤½¤Î²È¤Î¸æÁâ»Ê¡¦½Ó²ð¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¸¦ïÓ¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤¢¤ë¡£
´îµ×Íº¤Ï²ÎÉñ´ì°ì²È¤Î·ì¤ò·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤Ê¤¤¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢½Ó²ð¤ÏÀµÅö¤Ê¸å·Ñ¼Ô¤Î·ì¤ò°ú¤¯¤³¤È¤¬2¿Í¤Î´Ø·¸¤òÊ£»¨¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¤µ¤Æ¡¢1974Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÍû´ÆÆÄ¤Ï¡¢1999Ç¯¤Ë±Ç²è´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¤³¤³ºÇ¶á¤Ï¿ôÇ¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇÄ¹ÊÔ±Ç²è¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Íû´ÆÆÄ¤Î¡Ø¹ñÊõ¡Ù°ÊÁ°¤ÎºîÉÊ¤ò¶½¹Ô¼ýÆþ½ç¤ËÊÂ¤Ù¤ë¤È¡¢TOP3¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ ¡Ø°¿Í¡Ù¡Ê2010Ç¯¡¢ÅìÊõ¡Ë20²¯±ß
¢ ¡ØÅÜ¤ê¡Ù¡Ê2016Ç¯¡¢ÅìÊõ¡Ë16²¯±ß
£ ¡Ø¥Õ¥é¥¬¡¼¥ë¡Ù¡Ê2006Ç¯¡¢¥·¥Í¥«¥Î¥ó¡Ë14²¯±ß
¤É¤ì¤â¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤â¡¢º£²ó¤Î¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç80²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢·²¤òÈ´¤¯Âç¥Ò¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ï¤³¤ì¤é3ºîÉÊ¤È¤Î¶¦ÄÌ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤â»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¥Ò¥Ã¥È¤Î´ðÈ×¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£
µÈÂôÎ¼¤È²£ÉÍÎ®À±¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤±éµ»¤¬¸÷¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡§¡Ø¹ñÊõ¡Ù¸ø¼°Instagram¤è¤ê¡Ë
¢¨°Ê¹ß¡¢°ìÉô¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡Ø°¿Í¡Ù¤ä¡ØÅÜ¤ê¡Ù¤È¤Î°ã¤¤
¤Þ¤º¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï¡¢¡Ø°¿Í¡Ù¤ä¡ØÅÜ¤ê¡Ù¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤âµÈÅÄ½¤°ì¸¶ºî¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£µÈÅÄ¤Ï¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Î±Ç²è²½¤ËºÝ¤·¡¢¡Ö»°¤¿¤Ó¡¢¿®Íê¤¹¤ëÍûÁêÆü´ÆÆÄ¤Ë¼«ºî¤òÍÂ¤±¤é¤ì¤ë´î¤Ó¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¿®Íê¤Î¸ü¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¡Ø°¿Í¡Ù¤â¡ØÅÜ¤ê¡Ù¤â¥é¥¹¥È¤¬¤«¤Ê¤ê½Å¤¤½ª¤ï¤êÊý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£·è¤·¤Æ¡¢¸åÌ£¤¬¤¤¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤º¤Ã¤·¤ê¤È»Ä¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£2ºî¤È¤â¡¢±Ç²è´Û¤ò½Ð¤Æ¤â°ú¤¤º¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢´ÑµÒ¤¿¤Á¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ëÆü¾ï¤Î¸«Êý¤ò¤âÊÑ²½¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À¤ò»ý¤Ä¡¢½Å¸ü¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ï¡¢ÅÓÃæ¤Ï½Å¤¤Å¸³«¤â¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥é¥¹¥È¤Ï¼ç¿Í¸ø¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¿ÍÀ¸¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÈþ¤·¤¯ºÌ¤ë¤è¤¦¤ÊÉÁ¤Êý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢2ºî¤ËÈæ¤Ù¤Æ½Å¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£
Íû´ÆÆÄ¤Ï¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ë´Ø¤·¤Æ¡ÖµÓ¿§¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢3ËÜ¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¤âµÓ¿§¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê¡ÖÄ«Æü¿·Ê¹¡×2025Ç¯4·î19Æü¡Ë¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼Â¤Ï¥é¥¹¥È¤Ï¸¶ºî¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¾¯¤·¥Þ¥¤¥ë¥É¤Ç¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¨¥ó¥É¤È¤â¸À¤¨¤ë¸åÌ£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò·Þ¤¨¤¿¼ç±é¤ÎµÈÂôÎ¼¤òÏ«¤¦Íû´ÆÆÄ¤È²£ÉÍÎ®À±¡Ê¼Ì¿¿¡§¡Ø¹ñÊõ¡Ù¸ø¼°X¤è¤ê¡Ë
¤³¤ì¤³¤½¤¬¡¢20²¯¥ì¥Ù¥ë¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤«¤é70²¯¥ì¥Ù¥ë¤ÎÄ¶¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ë°ì°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¤³¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç»ä¸«¤À¤¬¡¢±Ç²è¸åÈ¾¤Ç¼ç¿Í¸ø¤Î´îµ×Íº¤¬µçÃÏ¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¡¢ÃÏÊý½ä¶È¤Ë½Ð¤¿ºÝ¤Ë¥Ü¥í¥Ü¥í¤Î»Ñ¤Ç¡Ö¤É¤³¸«¤Æ¤ó¤Í¤ó¤ä¤í¡©¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤éÉñ¤¦¥·¡¼¥ó¤¢¤¿¤ê¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢¡Ø°¿Í¡Ù¤ä¡ØÅÜ¤ê¡Ù¤Ë¶á¤¤¸åÌ£¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¤À¤¬¡¢¤à¤·¤í¤½¤¦¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤è¤ê¹¤¤ÁØ¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¼ç±é¤ÎµÈÂôÎ¼¡Ê¼Ì¿¿±¦¡Ë¤È¤ä¤ê¤È¤ê¤¹¤ëÍû´ÆÆÄ¡Ê¼Ì¿¿¡§¡Ø¹ñÊõ¡Ù¸ø¼°X¤è¤ê¡Ë
Áó°æÍ¥¤ÈµÈÂôÎ¼¤Ë¡È²Ý¤»¤é¤ì¤¿¤â¤Î¡É¤Î¶¦ÄÌÅÀ
¼¡¤Ë¡Ø¥Õ¥é¥¬¡¼¥ë¡Ù¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¡Ø¥Õ¥é¥¬¡¼¥ë¡Ù¤Ï¡¢Åö»þÂç¼êÇÛµë²ñ¼Ò¤ÎºîÉÊ¤Ð¤«¤ê¤¬¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥·¥Í¥«¥Î¥ó¤È¤¤¤¦ÆÈÎ©·Ï¤ÎÇÛµë²ñ¼Ò¤¬ºÇÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢ÆüËÜ±Ç²è³¦¤ËÉ÷·ê¤ò³«¤±¤¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡¢²è´üÅª¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£
Íû´ÆÆÄ¤â¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç¹¤¯Ì¾¤ò¹ì¤«¤»¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ê¡Åç¸©¤¤¤ï¤»Ô¤Ë¼Âºß¤¹¤ë¡Ö¾ïÈØ¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¡×¡Ê¸½¡¦¥¹¥Ñ¥ê¥¾¡¼¥È¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥º¡Ë¤Î¥Õ¥é¥À¥ó¥¹¥·¥ç¡¼¤ò±Ç²è¤ÎÃæ¤ÇºÆ¸½¤·¡¢Âç¤¤Ê´¶Æ°¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
Áó°æÍ¥¤äÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³ºêÀÅÂå¤Ê¤É¡¢¥Õ¥é¥À¥ó¥¹Ì¤·Ð¸³¤À¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¤¬ÆÃ·±¤·¡¢¸«»ö¤Ê¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¤³¤È¤âÅö»þÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤¦¡¢¤³¤Î¼êË¡¤Ï¼Â¤Ï¡¢²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÇÐÍ¥¤¿¤Á¤ò¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤·¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÎÃæ¤Ç²ÎÉñ´ì¤òºÆ¸½¤·¤¿¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ë¤âÄÌ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£µÈÂôÎ¼¤ä²£ÉÍÎ®À±¤Ï1Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ·Î¸Å¤ò¤·¡¢»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥Õ¥é¥À¥ó¥¹¤È²ÎÉñ´ì¡¢Âêºà¤Ï°ã¤¨¤É¡¢¼Âºß¤¹¤ë¥·¥ç¡¼¤ò¡¢¤¢¤¨¤Æ·Ð¸³¤Î¤Ê¤¤ÇÐÍ¥¤Ë·±Îý¤ò²Ý¤·¤Æ¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÎÃæ¤Î¥·¥ç¡¼¤È¤·¤ÆÁÏ¤ê¾å¤²¤ë¡£Ã±¤Ê¤ëºÆ¸½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢±Ç²è¤È¤·¤Æ¤Î´¶Æ°¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦¼êË¡¤Ï¤³¤Î2ºî¤ËÄÌ¤¸¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë¥Æ¡¼¥ÞÀ¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤³¤Ç¡¢Íû´ÆÆÄ¤Î¸¶ÅÀ¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¡ØÀÄ¡Áchong¡Á¡Ù¤Ï¡¢Íû´ÆÆÄ¤ÎÆüËÜ±Ç²è³Ø¹»¤ÎÂ´¶ÈÀ©ºî¤È¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤À¡£¡Ø¤Ô¤¢¥Õ¥£¥ë¥à¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ÊPFF¡Ë¥¢¥ï¡¼¥É2000¡Ù¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡¢Íû´ÆÆÄ¤Î±Ç²è³¦¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£
Æ±ºî¤Ï¡¢Íû´ÆÆÄ¼«¿È¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢ºßÆüÄ«Á¯¿Í¤ÇÄ«Á¯³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦ÌîµåÉô¤ÎÀÄÇ¯2¿Í¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Êª¸ì¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÄ«Á¯³Ø¹»¤¬»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¹Ã»Ò±à¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¸ø¼°Àï¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤éÊª¸ì¤¬Æ°¤»Ï¤á¤ë¡£
ÍûÁêÆü´ÆÆÄ¡Ê¼Ì¿¿¡§¡Ê¼Ì¿¿¡§¡Ø¹ñÊõ¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë
¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤ÈÍû´ÆÆÄ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤ËÄÌ¤¸¤ë¡Ö·ì¡×
Èà¤é¤¬ÆüËÜ¿Í¤Ëº¹ÊÌ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡½¡½¤È¤¤¤Ã¤¿Ã±ÌÌÅª¤ÊÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¿Í¤È¤Ï·ëº§¤µ¤»¤Ê¤¤¤È¹ë¸ì¤¹¤ëÎ¾¿Æ¤ä¡¢¡ÖÃç´Ö°Õ¼±¤¬¶¯¤¹¤®¤ÆÀäÂÐ¤Ë³°¤Î¤â¤Î¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Ê¤¤¡£¤¤¤Ä¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¶¹¤¤À¤³¦¤À¤±¤Ç¤â¤Î¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¹¤ëÄ«Á¯³Ø¹»¤ÎÊÄº¿À¤Ê¤É¤âÉÁ¤«¤ì¤ëÂ¿ÁØÅª¤ÊºîÉÊ¤À¡£
¥é¥¹¥È¤ÏÃË»Ò¹â¹»À¸Æ±»Î¤Ë¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤Ë¡Ö¤ä¤á¤¿¤¤¤«¡¢Ä«Á¯¿Í¡©¡×¤È²ñÏÃ¤ò¤µ¤»¡¢¼ç¿Í¸ø¤¬¡Ö¤Ê¤Ã¤Á¤Þ¤Ã¤¿¤â¤ó¤Ï¤·¤ç¤¦¤¬¤Í¤¨¤«¤é¤Ê⋯⋯²¶¤Ï²¶¤À¡×¤È¸À¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ë¤Ê¤É¡¢ÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤òÇØÉé¤¦Èà¤é¤ÎÀ¸¤Êý¤òÁÖ¤ä¤«¤ËÉÁ¤¯¡¢¼ã¤Íû´ÆÆÄ¤ÎÂç¤¤¤Ê¤ëºÍÇ½¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë·æºî¤À¡£
¤½¤¦¡¢¼ç¿Í¸ø¤¬¼«Ê¬¤ËÎ®¤ì¤ë·ì¤È¸þ¤¹ç¤¦¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ï¡¢¤¯¤·¤¯¤â¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤¬ÆâÊñ¤¹¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤ÈÄÌÄì¤¹¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¤Ê¤Ã¤Á¤Þ¤Ã¤¿¤â¤ó¤Ï¤·¤ç¤¦¤¬¤Í¤¨¡×¤È¼«Ê¬¤ËÎ®¤ì¤ë·ì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ç´îµ×Íº¤¬½Ó²ð¤Ë¡Ö·ì¤¬Íß¤·¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤ë¥·¡¼¥ó¤ÈÂÐ¤ò¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤é»×¤¨¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢ÃËÀ2¿Í¤ÎÍ§¾ðÊª¸ì¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤ä¡¢ÊÌ¤Î·ì¤¬Î®¤ì¤ë¿Í´Ö¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤ÎÀ¤³¦¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¿·¤·¤¤À¤³¦¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦ÀßÄê¡¢Æ±¤¸·ì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤ÆÇÓÂ¾Åª¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤¿¤Á¤â¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÁ¼Ì¤Ë¤Þ¤Ç¡¢ÄÌ¤¸¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£
¡ØÀÄ¡Áchong¡Á¡Ù¤«¤é»ÍÈ¾À¤µª¡£¼Â¤Ï¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤ÏÍû´ÆÆÄ¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤Ç¸þ¤¹ç¤Ã¤¿º¬¸»Åª¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¸¶ÅÀ²óµ¢¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÂêºà¤Ê¤Î¤À¡£
15Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë²ÎÉñ´ì¤Î½÷·Á¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤ò»£¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¡¢¤È¤¤¤¦Íû´ÆÆÄ¡Ê¼Ì¿¿¡§¡Ø¹ñÊõ¡Ù¸ø¼°X¤è¤ê¡Ë
Êú¤¨¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¤ÏÄÌÄì¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Íû´ÆÆÄ¤ÏÅö»ö¼Ô¡á²ÎÉñ´ì³¦¤Î¿Í´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢ÉÁ¤Êý¤Ë¤Ï°ìÄê¤Îµ÷Î¥¤¬¤¢¤ê¡¢¸ªÆþ¤ì¤·¤¹¤®¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÅ¬ÅÙ¤Êµ÷Î¥´¶¤¬¡¢²ÎÉñ´ì¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤è¤ê¹¤¤ÁØ¤Î´ÑµÒ¤ËÆÏ¤¤¤¿¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¸¶ºî¼Ô¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¡¢±é½Ð¼êË¡¤Ê¤É¡¢¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤ÏÍûÁêÆü¤¬¡¢¼«¿È¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¥¥ã¥ê¥¢¤Î¾å¤Ë¡¢º¬¸»Åª¤ËÊú¤¨¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½»£¤ì¤¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡¢¸¶ÅÀ²óµ¢¤Ç¤¢¤ê½¸ÂçÀ®¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÊÁúÅÄ ÌÀ´² ¡§ ¥é¥¤¥¿¡¼¡¿¡Ö¥Á¥§¥ê¡¼¡×ÊÔ½¸Ä¹¡Ë