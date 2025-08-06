¾¡¤Á±Û¤·ÃÆ´Þ¤à2HR¡õ4ÂÇÅÀ¤Èµ¤¤òÅÇ¤¤¤¿µð¿Í¡¦¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¡¡¿¿ÃæËþ»á¡Ö³«ËëÅö½é¤ÎÎÉ¤¤¾õÂÖ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡×
¡¡µð¿Í¤¬°ìÈ¯¹¶Àª¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡2ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î4²ó¡¢¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤¬¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á1ÅÀº¹¤ËµÍ¤á´ó¤ë¡£7²ó¤Ë¤Ï¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ë¤â°ìÈ¯¤¬Èô¤Ó½Ð¤·Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢Â³¤¯8²ó¤Ë¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤¬¤³¤ÎÆü2ËÜÌÜ¤È¤Ê¤ë¾¡¤Á±Û¤·3¥é¥ó¤Ç»î¹ç¤ò·è¤á¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü2ËÜÎÝÂÇ4ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢5ÆüÊüÁ÷¤ÎCS¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Ç²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿ÅÄÈø°Â»Ö»á¤Ï¡ÖÈôµ÷Î¥¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂÇ¼Ô¤Ê¤Î¤Ç¤½¤ì¤À¤±¤ÇÉÝ¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ê¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ¡Ë¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¤è¤¯¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹¥Ä´¤¬1¤«·î¤°¤é¤¤Â³¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÈÖÁÈMC¤Î¿¿ÃæËþ»á¤Ï¡Ö³«ËëÅö½é¤ÎÎÉ¤¤¾õÂÖ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤ÎËÜÎÝÂÇ¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯²òÀâ¼Ô¤ÎÊ¿ÀÐÍÎ²ð»á¤Ï¡Öµ®½Å¤Ê°ìÈ¯¤Ç¤·¤¿¡£¹â¤á¤ò¹¶¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥³¡¼¥¹¤ò´Ö°ã¤¨¤¿¤À¤±¤Ç¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÏÁê¼ê¤âµ¤¤ò»È¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢´Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿µå¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»ÅÎ±¤á¤¿¤³¤È¤ò¾Î»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2025¡Ù