¶¿¤Ò¤í¤ß¤Î¡È¥Õ¥¡¥ó´¶ÎÞ¤Î¿ÀÂÐ±þ¡É¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡ª¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¥ì¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤äµ®½Å±ÇÁü¤â¸ø³«
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¢£Àé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬¸ì¤ë¥¹ー¥Ñー¥¹¥¿ー¶¿¤Ò¤í¤ß¤Î¿ÀÂÐ±þ¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ë°ìÆ±¶ÃØ³
¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤Î²¬Â¼Î´»Ë¡Èµ¼Ô¡É¤È¡¢ÌðÉô¹ÀÇ·¡ÈÊÔ½¸Ä¹¡É¤¬º£ºÇ¤âÇ®¤¤²»³Ú¥È¥ì¥ó¥É¤ËÇ÷¤ê¡¢½Ü¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë·Þ¤¨¡¢¿åÍË¤ÎÌë¤òºÌ¤ë¿·´¶³Ð¤Î²»³Ú¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ø½µ´©¥Ê¥¤¥Ê¥¤¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÇËè½µ¿åÍË 23»þ～¡Ë¡£8·î6Æü¤ÎÊüÁ÷²ó¤Ï¡¢¶¿¤Ò¤í¤ß¤Èaoen¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¥Ç¥Ó¥åー53Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿¶¿¤Ò¤í¤ß¤¬ÅÐ¾ì¡£¡Ö¶¿¤Ò¤í¤ß¤ÎGO GO GO¤Ê¿ÀÂÐ±þ¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¶¿¤Ò¤í¤ß¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥Éµé¤Î¿ÀÂÐ±þ¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¥ê¥¾ー¥È»ÜÀß¤Ç¶öÁ³Áø¶ø¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¿ÀÂÐ±þ¤È¤Ï¡©
¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Îµ¤¸¯¤¤¤¢¤Õ¤ì¤ë¡È¿´Â¡ÇúÈ¯µé¡É¿ÀÂÐ±þ¤â¾Ò²ð¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿¥ì¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿Åö»þ¤Îµ®½Å±ÇÁü¤â¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Àé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬¸ì¤ë¥¹ー¥Ñー¥¹¥¿ー¶¿¤Ò¤í¤ß¤Î¿ÀÂÐ±þ¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ë°ìÆ±¶ÃØ³¡£À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÍÙ¤ì¤ë¡È¥É¥ó¥É¥ó¥À¥ó¥¹¡É¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê³Ú¶Ê¡ÖºÇ¶¯ÌµÅ¨¤ÎDong Dong Dong¡ª¡×¤âÈäÏª¤¹¤ë¡£
¢£¿·À¤ÂåJ-POP¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×aoen¤ò¤¹¤Ã¤ÑÈ´¤¡ª¶¦Æ±À¸³è¤Î¼ÂÂÖ¤òË½Ïª
º£Ç¯ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢6·î¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·À¤ÂåJ-POP¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×¡¦aoen¤¬ÈÖÁÈ½éÅÐ¾ì¡£
²¬Â¼µ¼Ô¤¬ÆÈ¼«¤ËÆþ¼ê¤·¤¿¥Þ¥ëÈë¾ðÊó¤òËÜ¿Í¤ËÄ¾ÀÜ¤Ö¤Ä¤±¤ë¡Ö²¬Â¼SCOOP¡×¤Çaoen¤Î¶¦Æ±À¸³è¤Î¼ÂÂÖ¤ò¤¹¤Ã¤ÑÈ´¤¯¡£
¥á¥ó¥Ðー¤Î¤Ê¤«¤Ë¶¦Æ±À¸³èÃæ¤ÎÉô²°¤ò¤¤¤Ä¤â±ø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡È±øoen¡È¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£Éô²°¤ò±ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÃ¯¤Î»Å¶È¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡¡¥Ç¥Ó¥åー¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÀÄ¤¤ÂÀÍÛ¡ÊThe Blue Sun¡Ë¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤âÉ¬¸«¤À¡£
(C)¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó
ÈÖÁÈ¾ðÊó
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ø½µ´©¥Ê¥¤¥Ê¥¤¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡Ù
08/06¡Ê¿å¡Ë23:00～23:30
MC¡§¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó
¥²¥¹¥È¡§¶¿¤Ò¤í¤ß¡¡aoen
¡Ø½µ´©¥Ê¥¤¥Ê¥¤¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡ÙÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È
https://www.fujitv.co.jp/weekly_99music/