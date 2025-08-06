Ä¹Ìî¡¦Ì¸¥öÊö¤Îà²Æ¤ÎÄ«á¤¬ìÔÂô¤¹¤®¤Æ1.2Ëü¿ÍÁ¢Ë¾¡¡ÁÖ¤ä¤«¤Ê·Ê¿§¤ÈÄ«¿©¤Ë¡Ö¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤â¥³¥ì¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
¡ÖÄ¹Ìî¤ÇìÔÂô¤ÊÄ«²á¤´¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×
¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û49.5Ëü²óÉ½¼¨¡¢1.2Ëü¤¤¤¤¤Í¤Î¡ÖÄ¹Ìî¤ÎìÔÂô¤ÊÄ«¡×
¤½¤ó¤ÊÒì¤¤È¶¦¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿Ä«¿©É÷·Ê¤¬¡¢X¾å¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯7·î24Æü¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎAyuMi¡Ê¡÷a_yumi0425¡Ë¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸«ÅÏ¤¹¸Â¤ê¤ÎÁð¸¶¤ÎÉ÷·Ê¡£
¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÂ³¤¯¶õ¤ÎÀÄ¤È±À¤ÎÇò¡¢¤½¤·¤ÆÁð¸¶¤ÎÎÐ¤¬¸«»ö¤ËÄ´ÏÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Ê¤ó¤È¤âÁÖ¤ä¤«¤Ê·Ê¿§¤À¡£
¤½¤ó¤ÊÀä·Ê¤òÇØ·Ê¤Ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥«¥´¤ËÆþ¤Ã¤¿¥Ñ¥ó¡¢ÀÖ¤¤¥·¥Á¥å¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¡¼¥×¡¢¥µ¥¤¥Õ¥©¥ó¼°¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î3ÅÀ¥»¥Ã¥È¡£
¤³¤ó¤ÊÀä·Ê¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¿©»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ......º£¤¹¤°¤Ë¤Ç¤âÂÎ¸³¤·¤¿¤¤¡ª¡¡¤³¤³¤Ï°ìÂÎ¡¢¤É¤³¤Ê¤Î¡ª¡©
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï25Æü¡¢Åê¹Æ¼Ô¤ÎAyuMi¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
ºÇ¹â¤Î¡Ö1Æü¤Î»Ï¤áÊý¡×
AyuMi¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¼Ì¿¿¤Ï2020Ç¯7·îË¿Æü¤ÎÄ«8»þ¤´¤í¡¢Ä¹Ìî¸©¤ÎÌ¸¥öÊö¸ø±à¤Ë¤¢¤ë»³¾®²°¡Ö¤³¤í¤Ü¤Ã¤¯¤ë¤Ò¤å¤Ã¤Æ¡×¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
¿®½£¥Ó¡¼¥Ê¥¹¥é¥¤¥óÏ¢·È¶¨µÄ²ñ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î»ÜÀß¤ÏÌ¸¥öÊö¥È¥ì¥Ã¥¥ó¥°¤Î´ðÃÏ¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëËµ¤é¡¢4·î²¼½Ü¡Á11·î²¼½Ü¡¢¤ª¤è¤Ó12·î²¼½Ü¡Á3·î²¼½Ü¡ÊÅÚÆü½ËÆü¤Î¤ß¡Ë¤Î´ü´Ö¤Ë¤Ï¥«¥Õ¥§¤È¤·¤Æ¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¤Ï¤¸¤á¤ÏInstagram¤Ç¥«¥Õ¥§¤Î¾ðÊó¤òÃÎ¤ê¡¢Â¤ò±¿¤ó¤À¤È¤¤¤¦AyuMi¤µ¤ó¡£¤½¤ì¤«¤éÇ¯¤Ë2¡¢3²ó¤ÏË¬Ìä¤¹¤ë¤Û¤É¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤È¤«¡£
¡ÖÌ¸¥öÊö¤Ï²Æ¤Ç¤âÄ«¤Ï20ÅÙÁ°¸å¤ÎÆü¤â¤¢¤ê¡¢Èæ³ÓÅªÎÃ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÆü¤â¾¯¤·È©´¨¤«¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¼«Á³¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥Ü¥ë¥·¥Á¤ä¥µ¥¤¥Õ¥©¥ó¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤à¤Î¤Ï¤È¤Æ¤âºÇ¹â¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò°ìÅÙ¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¡ÊAyuMi¤µ¤ó¡Ë
Ä«¤Î¹â¸¶¤ÎÀ¶¡¹¤·¤¤¶õµ¤¤È¹á¤Ð¤·¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¹á¤ê¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤½¤¦¤Ê1Ëç¤Ë¡¢X¾å¤Ç¤Ï1Ëü2000·ï°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¡Ê28ÆüÍ¼»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×
¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¤â¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤âÁÇÅ¨¤Ê¾ì½ê¡×
¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦»þ´Öºî¤é¤Ê¤¤¤È¤À¡×
¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦Âç¼«Á³¤ò°ì¿ÍÀê¤á¤·¤Æ¤ë¤è¤¦¤ÊìÔÂô¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡×
¡Ö¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤â¥³¥ì¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×