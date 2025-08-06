¡Ú¹Åç¡Û2027Ç¯DHÀ©Æ³Æþ¤òÅê¼ê¿Ø¤â´¿·Þ¡¡¡Ö´°Åê·¿Åê¼ê¡×°éÀ®¤¹¤ëÀä¹¥¤Î·Àµ¡
¡¡¥»£µ°Ì¡¦¹Åç¤Ï£µÆü¤Î£³°Ì¡¦£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ç£´¡½£µ¤È¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£¶¥¤ê¹ç¤¤¤ÎÃæ¤ÇºÇ¸å¤Ï£¹²óÌµ»àËþÎÝ¤«¤é£¶ÈÖ¼ê¡¦¿¹±º¤¬Êá¤Þ¤ê¡¢²ÜÌ¾¤Î¥µ¥è¥Ê¥éµ¾Èô¤Ç²¡¤·ÀÚ¤é¤ì¤¿¡£
¡¡£Ã£Ó·÷Æâ¤â£´¥²¡¼¥àº¹¤È±ó¤Î¤¤¤¿°ìÊý¡¢£²£°£²£·Ç¯¤«¤é¥»¤Ç¤âÆ³Æþ¤¬·èÄê¤·¤¿»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡Ê£Ä£È¡ËÀ©¤Ë¸½¾ì¤Î¼õ¤±»ß¤á¤Ï¡¢¤ª¤ª¤à¤Í¹¥°ÕÅª¤À¡£É¬Á³Åª¤Ë½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤ëÌî¼ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Åê¼ê¿Ø¤â¡Ö´¿·Þ¡×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±ÊÀîÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤â¡ÖËÍ¤éÅê¼êÂ¦¤«¤é¤·¤Æ¤â¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£ÀèÈ¯¤ò°éÀ®¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡Ö¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÅê¤²ÀÚ¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö´°Åê·¿Åê¼ê¡×¤ò°éÀ®¤¹¤ëÀä¹¥¤Î·Àµ¡¤È¤Ê¤ë¤ÈÆ§¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¸åÈ¾Àï¤Ç¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ¡Ê£´£¸¡Ë¤Ï£µ´°Åê¤Î¾²ÅÄ´²¼ùÅê¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤È£³´°Åê¤Î¿¹²¼Äª¿ÎÅê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤Îº¸±¦Î¾ÎØ¤ËÂ³¤¯¡¢ÀèÈ¯°éÀ®¤Ë¤âÃíÎÏÃæ¡£µå±ã°Ê¹ß¤Ïº´Æ£ÌøÇ·²ðÅê¼ê¡Ê£²£²¡Ë¡¢¹âÂÀ°ìÅê¼ê¡Ê£²£´¡Ë¡¢±óÆ£½ß»ÖÅê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤é¾Íè¤òÃ´¤¦¼ã¼ê¤¬Â³¡¹¤ÈÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Þ¤Ç£µ¾¡¤Î¿¹æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¡¢Æ±£´¾¡¤Î¶ÌÂ¼¾º¸çÅê¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤È¹ç¤ï¤»¡¢»Ä¤ê»î¹ç¤Ç¤â¼ã¸ñ¤¿¤Á¤ÎÀèÈ¯µ¡²ñ¤ÏÍýÁÛ¤Ë¸þ¤±¤¿¡ÖÏÓ»î¤·¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¡¡Ê¬¶ÈÀ©¤¬¿Ê¤ó¤À¸½ÂåÌîµå¤ÇÀèÈ¯¤Ï£¶²ó¼«ÀÕ£³ÅÀ°ÊÆâ¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¡¦¥¹¥¿¡¼¥È¡Ê£Ñ£Ó¡Ë¤¬¡¢°ìÄê¤Î»Å»ö¤ÎÌÜ°Â¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤ä¤Ï¤ê°éÀ®¤·¤¿¤¤ÍýÁÛÁü¤Ï¸½ºß¤Ç¤â¡ÖÀèÈ¯·¿¡×¡£¤½¤ó¤ÊÀèÈ¯¤¬ÌÜ»Ø¤¹¸¶ÅÀ¤È¤â¸À¤¨¤ë°Õ¼±¤òºÆÅÙ¡¢¿¢¤¨¤Ä¤±¤ëµ¡²ñ¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡£Ä£ÈÀ©Æ³Æþ¤Ë¤è¤êÀèÈ¯¤Ë¸«¹þ¤á¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÄ¹¤¤²ó¤òÅê¤²¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ë¤³¤È¡£»î¹çÅ¸³«¤Ç¹¶·âÃæ¤ËÅê¼ê¤ÎÂÇ½ç¤ËÂÇÀÊ¤¬²ó¤ê¡¢ÂåÂÇ¤ò½Ð¤µ¤ì¤Æ¹ßÈÄ¤È¤Ê¤ëµ¡²ñ¤â¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥±¡¼¥¹¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿´ÑÅÀ¤«¤é±ÊÀî¥³¡¼¥Á¤â¡Öº£Ç¯¤â¥¿¥Þ¡Ê¶ÌÂ¼¡Ë¡¢¿¹¤Ê¤É¤â¤¤¤¤Åêµå¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡Ê»î¹çÅ¸³«¤ÇÂåÂÇ¤ò½Ð¤µ¤ì¡ËÂå¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢º£µ¨¤Î»Ä¤ê»î¹ç¤ÈÍèµ¨¤Ï¼ã¤¤ÀèÈ¯¿Ø¤¬¤è¤êÄ¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤éÂ¿¤¯¤Î·Ð¸³ÃÍ¤òÀÑ¤àµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤ë¤È¿äÂ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²£·Ç¯¤Î£Ä£ÈÀ©Æ³Æþ¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢¿·°æ¸ñ¤Ç¤Ï¾Íè¤Î¡Ö¼çÀïÅê¼ê°éÀ®¡×¤Ë¤â°ìÁØ¤ÎÎÏ¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£