ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬Ê¬ÎöÀ£Á°¡¡Á°¸¶À¿»Ê¶¦Æ±ÂåÉ½¼Ç¤¤ÇÇÏ¾ì¿¹¬¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÉü¸¢¤â
¡¡ÇØ·Ê¤Ë¤ÏÅÞÆâ¤Î¥´¥¿¥´¥¿¡½¡½¡£ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÁ°¸¶À¿»Ê¶¦Æ±ÂåÉ½¤¬£µÆü¡¢¶ÛµÞ¤Î¹ñ²ñµÄ°÷ÃÄ¤ÎÌò°÷²ñ¤Ç¡¢»²±¡Áª¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¼Ç¤¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Àè¤Î»²±¡Áª¤Ç°Ý¿·¤Ï£·µÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ÌÜÉ¸£¶µÄÀÊ¤ÏÃ£À®¤·¤¿¤¬¡¢ÈæÎãÉ¼¤ÏÁ°²ó¤Î»²±¡Áª¤«¤é¤Û¤ÜÈ¾¸º¤ÎÌó£´£³£·ËüÉ¼¤È¤Ê¤ê¡¢¼¹¹ÔÉô¤ÎÀÕÇ¤¤òÌä¤¦À¼¤¬Ê®½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Á°¸¶»á¤Ï¡Ö¿Í¿´¤ò°ì¿·¤·¤ÆµóÅÞÂÎÀ©¤òºî¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ë»ê¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢´äÃ«ÎÉÊ¿´´»öÄ¹¡¢ÀÄÌø¿Î»ÎÀ¯Ä´²ñÄ¹¡¢°¤Éô»ÊÁíÌ³²ñÄ¹¡¢¼¿´Ö¾ù»Ê¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤âÂàÇ¤¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¤ÏÆ±Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡Ö¹ñ²ñµÄ°÷¤ÎÃæ¤Ç¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¿Í¤òÁªÇ¤¤·¡¢»ä¤¬¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ë»ØÌ¾¤¹¤ë¤³¤È¤¬µóÅÞ°ìÃ×ÂÎÀ©¤ËºÇ¤â¶á¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡°Ý¿·¤ÏºòÇ¯¤Î½°±¡Áª¤Ç¤ÎµÄÀÊ¸º¤ò¼õ¤±¡¢ÇÏ¾ì¿¹¬ÂåÉ½¤¬¼Ç¤¤·¡¢ÂåÉ½Áª¤ò·Ð¤Æ¡¢µÈÂ¼¡½Á°¸¶ÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó¡¢ÈãÈ½¤ÎÌ·Àè¤ÏµÈÂ¼»á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶¦Æ±ÂåÉ½¤ÎÁ°¸¶»á¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¡¢àÁ°¸¶¤ª¤í¤·á¤ÎÆ°¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£µÈÂ¼»á¤ÎÂ³Åê²ÄÈÝ¤òÌä¤¦ÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ç¡¢¶¦Æ±ÂåÉ½Áª¤Î³«ºÅ¤òµá¤á¤ë½ðÌ¾³èÆ°¤¬¿åÌÌ²¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢£´£°¿Í°Ê¾å¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢Á°¸¶»á¤Ï¤¹¤ó¤Ê¤ê¤ÈÇò´ú¤ò¾å¤²¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö¼«Ì±¤È¤ÎÏ¢Î©¤âÉâ¾å¤·¡¢ÅÞÆâ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»×ÏÇ¤¬¸òºø¤·¡¢Ê¬Îö¤·¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£ÅÞ¤Î´é¤Ç¤¢¤ëµÈÂ¼»á¤ò³°¤¹¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤º¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤òÂ«¤Í¤ë¥Ý¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶¦Æ±ÂåÉ½¤òÂå¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÇ°¤Î»öÂÖ¤ò²óÈò¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê±ÊÅÄÄ®´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¸åÇ¤¤ò·è¤á¤ë¶¦Æ±ÂåÉ½Áª¤Ï£¸Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Æ£ÅÄÊ¸ÉðÁ°´´»öÄ¹¤¬½ÐÇÏ¤Î°Õ¸þ¤ò¸Ç¤á¤¿¡£Æ£ÅÄ»á¤Î¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤ÏÇÏ¾ì»á¤¬¤Ä¤¡¢ÇÏ¾ì¡½Æ£ÅÄ¥é¥¤¥ó¤¬ºÆ¤ÓÎÏ¤ò»ý¤Ä¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°Ý¿·´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÆ£ÅÄ»á¤Ï´´»öÄ¹¤òÄ¹Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ÉÃ¯¤Ã¤ÆÏÃ¡£ÇÏ¾ìÂÎÀ©Éü³è¤Ê¤é¡¢°ÊÁ°¤È²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£°û¤ß¿©¤¤À¯¼£¤âÉü³è¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤±¤É¤Í¡×¤ÈÁá¤¯¤â¤¿¤áÂ©¤¬Ï³¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£