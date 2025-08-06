6日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比140円安の4万510円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万549.54円に対しては39.54円安。出来高は8207枚だった。



TOPIX先物期近は2940ポイントと前日比6ポイント安、TOPIX現物終値比3.46ポイント高だった。



銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高

日経225先物 40510 -140 8207

日経225mini 40535 -115 151819

TOPIX先物 2940 -6 9216

JPX日経400先物 26525 -50 1468

グロース指数先物 765 -4 471

東証REIT指数先物 売買不成立



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