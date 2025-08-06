日経225先物：6日夜間取引終値＝140円安、4万510円
6日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比140円安の4万510円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万549.54円に対しては39.54円安。出来高は8207枚だった。
TOPIX先物期近は2940ポイントと前日比6ポイント安、TOPIX現物終値比3.46ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 40510 -140 8207
日経225mini 40535 -115 151819
TOPIX先物 2940 -6 9216
JPX日経400先物 26525 -50 1468
グロース指数先物 765 -4 471
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は2940ポイントと前日比6ポイント安、TOPIX現物終値比3.46ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 40510 -140 8207
日経225mini 40535 -115 151819
TOPIX先物 2940 -6 9216
JPX日経400先物 26525 -50 1468
グロース指数先物 765 -4 471
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース