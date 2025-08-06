　6日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比140円安の4万510円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万549.54円に対しては39.54円安。出来高は8207枚だった。

　TOPIX先物期近は2940ポイントと前日比6ポイント安、TOPIX現物終値比3.46ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 40510　　　　　-140　　　　8207
日経225mini 　　　　　　 40535　　　　　-115　　　151819
TOPIX先物 　　　　　　　　2940　　　　　　-6　　　　9216
JPX日経400先物　　　　　 26525　　　　　 -50　　　　1468
グロース指数先物　　　　　 765　　　　　　-4　　　　 471
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース