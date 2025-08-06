ÁíÇÛ¿®¿ô725Ëü²óÄ¶¤¨¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÂçÄÉÀ×¡Ù¤Ç¾×·â»ö¼Â¤¬È½ÌÀ¡ª¤Þ¤µ¤«¤Î¡ÈÁÐ»Ò¡ÉÅÐ¾ì¤Ë±óÆ£·û°ì¤âÂÀ¸ÝÈ½
Âç¿¹ÆîÊþ¡ßÁêÍÕ²íµª¡ß¾¾²¼Æà½ï¤Î¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¿åÍË¤è¤ë9»þ¤Ë10Ç¯¤Ö¤ê¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¿·ºî¡ØÂçÄÉÀ×¡Á·Ù»ëÄ£SSBC¶¯¹ÔÈÈ·¸¡Á¡Ù¡£
ËÜÆü8·î6Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢Æ±¥É¥é¥Þ¤ÎÂè5ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
7·î¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Æ±¥É¥é¥Þ¤ÎÂè1ÏÃ¤Ï¡¢TVerÁí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤âÆ²¡¹¤Î1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¿åÍË9»þÏÈºîÉÊ¤Î½é²óÊüÁ÷¤È¤·¤Æ¤ÏÎòÂå1°Ì¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
Â³¤¯Âè2ÏÃ¡¢Âè3ÏÃ¡¢Âè4ÏÃÊüÁ÷¸å¤âTVer¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¹ç·×ÇÛ¿®ºÆÀ¸¿ô¤ÏÁá¤¯¤â725Ëü²ó¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ã¡ô1¡Á4ÁíºÆÀ¸¿ô¡Ê7·î9Æü¡Á8·î4Æü¡Ë¡§7,258,420ºÆÀ¸¢¨TVer DATA MARKETING¤Ë¤Æ»»½Ð¡ä
¢¡ÁÜºº°ì²ÝÄ¹¤ËÁÐ»Ò¤Î·»¤¬¤¤¤¿¡©
Âè5ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢ÁÜºº°ì²ÝÄ¹¤ÎÈ¬½Å³ß²íÉ×¡Ê±óÆ£·û°ì¡Ë¤ËÁÐ»Ò¤Î·»¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë¡£
È¬½Å³ß¤Ë¤Ï¡¢ÀÄ¿¹¤Ç¼÷»ÊÅ¹¤ò±Ä¤àÁÐ»Ò¤Î·»¡¦²íÉ§¡Ê±óÆ£¡¦ÆóÌò¡Ë¤ÎÂ¸ºß¤¬¡£¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë²íÉ§¤Î»Ñ¤ò¸«¤«¤±¤¿Ì¾ÇÈ¡ÊÁêÍÕ²íµª¡Ë¤Èµ×À¤´±Ë¼Ä¹´±¡Êº´Æ£¹À»Ô¡Ë¤Ï¶Ã¤¡£
¤·¤«¤â²íÉ§¤¬ÁÜºº°ì²ÝÄ¹¤Î²íÉ×¤òË¬¤Í¤Æ·Ù»ëÄ£¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤À¤«¤é¡¢Éô²¼¤Ç¤¢¤ëÍÚ¡Ê¾¾²¼Æà½ï¡Ë¤äSSBC¶¯¹ÔÈÈ·¸¤Î°Ë³À¡ÊÂç¿¹ÆîÊþ¡Ë¤¿¤Á¤â¶Ã¤¤È¸ÍÏÇ¤¤¤ò±£¤»¤º¡Ä¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢È¬½Å³ß¤ÎÁÐ»ÒÌäÂê¤È»þ¤òÆ±¤¸¤¯¤·¤Æµ¯¤¤¿»ö·ï¤Ë¤â¡¢¤É¤¦¤ä¤éÁÐ»Ò¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¡£
Â¿ËàÀî¤Î²ÏÀîÉß¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿ÉåÇÔ¤¬¿Ê¤ó¤À°äÂÎ¡£¤½¤Î¿È¸µ¤ÏÁÒÅÄ°ìÏº¡ÊâÃÅç½¨ÏÂ¡Ë¤È¤¤¤¦Ë½ÎÏÃÄ¡ÖÎµ¸µ²ñ¡×¤Î¹½À®°÷¤À¤È¤ï¤«¤ë¡£
¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Î¥Û¥¹¥Æ¥¹¤Ë¡Ö¶â¤Å¤ë¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡¢¥Ü¥ó¥Ü¥ó¤Î¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÁÒÅÄ¡£
´éÇ§¾Úµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¡¢»¦³²¸½¾ìÉÕ¶á¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é±ÇÁü¤Ë±Ç¤Ã¤¿¡É¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡É¤ò³ä¤ê½Ð¤·¤¿SSBC¶¯¹ÔÈÈ·¸¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬¾Íè¤ò¾üË¾¤µ¤ì¤ë²»ÂçÀ¸¡¦ÉÍÅÄ¶Á¡ÊßÀÅÄÎ¶¿Ã¡Ë¤ÈÆÃÄê¤¹¤ë¡£
ÁÜºº°ì²Ý¤¬¶Á¤òÍÎÏ¤Ê»²¹Í¿Í¤È¸«¤ë¤Ê¤«¡¢»¦¤µ¤ì¤¿ÁÒÅÄ¤Ë¤âÁÐ»Ò¤ÎÂ©»Ò¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£
¶Á¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ÎÁÐ»Ò¤ÎÊÒ³ä¤ì¡¢¤½¤·¤Æ¤â¤¦°ì¿Í¤ÏÈ¾¥°¥ì½¸ÃÄ¤ËÂ°¤¹¤ë°ð¾ë½ã°ì¡ÊßÀÅÄÎ¶¿Ã¡¦ÆóÌò¡Ë¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡Ä¡£
2ÁÈ¤ÎÁÐ»Ò¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÈÁÐ»Ò²ó¡É¤È¤Ê¤ëÂè5ÏÃ¡£ÁÐ»Ò¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÂ¿¤¯Èô¤Ó½Ð¤¹¡£
ÁÐ»Ò¤Î²íÉ×¤È²íÉ§¤ò±é¤¸Ê¬¤±¤ë±óÆ£¤ÎÀäÌ¯¤Ê¼Çµï¤Ë¤âÃíÌÜ¡¢¤Þ¤¿È¬½Å³ß°ì²ÝÄ¹¤¬¸«¤»¤¿ÎÞ¤Î¥ï¥±¤È¤Ï¡©
¢¡±óÆ£·û°ì¤«¤é¥³¥á¥ó¥ÈÅþÃå¡ª
¤½¤·¤ÆÂè5ÏÃ¤ÎÊüÁ÷¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢È¬½Å³ß²íÉ×Ìò¤Î±óÆ£·û°ì¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
ÁÜºº°ì²ÝÄ¹¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÁêÍÕ±é¤¸¤ë·Ù»¡Ä£¥¥ã¥ê¥¢´±Î½¡¦Ì¾ÇÈ¤ËÆ¬¤¬¾å¤¬¤é¤º¡¢Ëè²ó¡Ö¤Ï¤¦¤Ã¡ª¡×¤ò·«¤ê½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦È¬½Å³ß¡£¤½¤Î¡È¥¶¡¦Ãæ´Ö´ÉÍý¿¦¡É¤ÎÈá°¥¤¹¤é´¶¤¸¤µ¤»¤ë»Ñ¤Ï¡¢²ó¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ý¥ó¥³¥Ä·º»ö¤ÎÌò¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤¤¤ÄÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½÷Ë¼¤â´Þ¤á¤Æ³§¤µ¤ó¤ÎÈ¿±þ¸«¤¿¤é¡¢¡È¤ª¤â¤·¤í¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤è¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È±óÆ£¡£
¡ÖËè²ó¡¢»ö·ï²ò·è¸å¤Ë¤ä¤ëÁÜºº°ì²ÝÄ¹¤Î²ñ¸«¤âÌ¾Êª¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£µ¼Ô¤Î¿Í¤¿¤Á¤â¤À¤¤¤Ö¼«Í³¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¤Þ¤¿¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Æ¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»£±Æ¤ÎÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¾¾²¼¡ËÆà½ï¤Á¤ã¤ó¤â¥Õ¥é¥ó¥¯¤Ç¡¢¤¢¤¢¸«¤¨¤Æ¤±¤Ã¤³¤¦¤ª»Ò¤Á¤ã¤Þ¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¤ª¤«¤·¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥¥ê¤Ã¤È¤·¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤ª¤â¤·¤í¤¤¡£ËÜÅö¤ËÌÀ¤ë¤¤¸½¾ì¤Ç³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢¶¦±é¥·¡¼¥ó¤ÎÂ¿¤¤¾¾²¼¤Î°õ¾Ý¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÈ¬½Å³ß¤¬¼Â¤ÏÁÐ»Ò¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¾×·â¤Î»ö¼Â¤¬¤ï¤«¤ëº£²ó¤ÎÂè5ÏÃ¡£¡ÖÂæËÜÆÉ¤ó¤À¤È¤¤«¤é¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¡£
º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â±óÆ£¤Ï¡¢¡Ö·º»ö¥â¥Î¤Ç¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÉôÊ¬¤â³Ú¤·¤á¤ë¡¢2¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¤¢¤ëºîÉÊ¡£Âç¿¹ÆîÊþ¤¯¤ó¤ÈÁêÍÕ²íµª¤¯¤ó¤Î¥Ð¥Ç¥£´¶¤â¤ª¤â¤·¤í¤¤¤·¡¢Æà½ï¤Á¤ã¤ó±é¤¸¤ëÀÄÌøÍÚ¤ÎÈ¾Ê¬¥¥ê¤Ã¤È¤·¤Ê¤¬¤éÈ¾Ê¬°ì²ÝÄ¹¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤Æ¥Ý¥ó¥³¥Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ëÉôÊ¬¤â¤ª¤â¤·¤í¤¤¤·¡Ä¡£ËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤ó¤ÊÍ×ÁÇ¤¬¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿·¤·¤¤·º»ö¥É¥é¥Þ¤¬¤Ç¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£