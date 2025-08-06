SHO-SENSEI!!が、8月6日に新曲「シューゲイザー」を配信リリースした。

4月にリリースされた「ラブレタ」、7月にリリースされた「エリー」など、話題を呼ぶシングルを連続で発表していたSHO-SENSEI!!。その勢いはとどまるところを知らず、7月中盤のデモ動画公開、下旬の煽り動画公開と続きファンが期待を高める中、早速のタイミングでのリリースとなった。

そんな今作「シューゲイザー」は、夏の日に思い出す、寄り添いながらも互いにすれ違った大切な人との過去を歌った曲だという。真夏の感傷を刺激し、記憶のスイッチを押してくれる一曲として、激しいギターと優しくまっすぐな歌が折り重なる。トラックは今作も盟友・10pmが手がけた。

◾️配信限定シングル「シューゲイザー」 2025年8月6日（水）リリース

https://lnk.to/ds8SPsID

◾️＜SHO-SENSEI!! スローバラード TOUR＞ 料金：前売り\4,800（税込 / ドリンク代別）

チケット：https://eplus.jp/shosensei/ 2025年

10月3日（金）神奈川 横浜BAYSIS

OPEN 18:30 / START 19:00

10月8日（水）大阪 大阪 BIGCAT

OPEN 18:00 / START 19:00

10月13日（月・祝）新潟 新潟GOLDEN PIGS BLACK STAGE

OPEN 17:30 / START 18:00

10月24日（金）香川 高松TOONICE

OPEN 18:30 / START 19:00

10月25日（土）岡山 岡山YEBISU YA PRO

OPEN 17:30 / START 18:00

11月14日（金）宮城 仙台Darwin

OPEN 18:30 / START 19:00

11月21日（金）愛知 名古屋Electric Lady Land

OPEN 18:00 / START 19:00

11月24日(月・祝) 静岡 浜松FORCE

OPEN 17:30 / START 18:00

11月28日（金）広島 広島SECOND CRUTCH

OPEN 18:30 / START 19:00

12月5日（金）北海道 札幌 BESSIE HALL

OPEN 18:30 / START 19:00

12月10日（水）福岡 福岡DRUM Be-1

OPEN 18:30 / START 19:00

12月18日（木）東京 Spotify O-EAST

OPEN 18:00 / START 19:00