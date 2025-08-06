HANA、「Blue Jeans」で史上初の記録達成 「ストリーミング」3週連続1位【オリコンランキング】
7人組ガールズグループ・HANAの「Blue Jeans」が、6日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で週間再生数1,284.1万回（12,840,678回）を記録。7月28日付から3週連続で1位を獲得した。
【動画】淡い青春を表現…HANA「Blue Jeans」MV
2018年12月24日付よりスタートした「オリコン週間ストリーミングランキング」において、女性グループによる3週連続1位は史上初の達成となった。
また、週間再生数は1,284.1万回（12,840,678回）を記録し、7月28日付から3週連続で週間再生数1000万回超えを達成。累積再生数は4,714.1万回（47,141,459回）となった。
「Blue Jeans」は、等身大の恋心を「Blue Jeans」と「古いスニーカー」に重ねて描いたHANAとしての初めてのラブソング。切なさと希望が交錯するミッドバラードとなっている。
そのほか同ランキングでは、3位に、HANAの「ROSE」が、週間再生数750.7万回（7,506,564回）でランクイン。2025年4月14日付から18週連続TOP5入りした。累積再生数は1億4,850.6万回（148,506,407回）を記録。HANAの楽曲がTOP3に2作ランクインとなった。
また、Mrs. GREEN APPLE「青と夏」が週間再生数628.0万回（6,279,776回）を記録し、前週8月4日付の7位から順位を上げて5位にランクイン。本作初のTOP5入りとなった。累積再生数は7億4,744.5万回（747,444,834回）。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年8月11日付：集計期間:2025年7月28日〜8月3日）＞
【動画】淡い青春を表現…HANA「Blue Jeans」MV
2018年12月24日付よりスタートした「オリコン週間ストリーミングランキング」において、女性グループによる3週連続1位は史上初の達成となった。
「Blue Jeans」は、等身大の恋心を「Blue Jeans」と「古いスニーカー」に重ねて描いたHANAとしての初めてのラブソング。切なさと希望が交錯するミッドバラードとなっている。
そのほか同ランキングでは、3位に、HANAの「ROSE」が、週間再生数750.7万回（7,506,564回）でランクイン。2025年4月14日付から18週連続TOP5入りした。累積再生数は1億4,850.6万回（148,506,407回）を記録。HANAの楽曲がTOP3に2作ランクインとなった。
また、Mrs. GREEN APPLE「青と夏」が週間再生数628.0万回（6,279,776回）を記録し、前週8月4日付の7位から順位を上げて5位にランクイン。本作初のTOP5入りとなった。累積再生数は7億4,744.5万回（747,444,834回）。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年8月11日付：集計期間:2025年7月28日〜8月3日）＞