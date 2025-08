【今週のオリコン初登場】TWICE、OMI（三代目JSB）×三浦大知、藤井風

ガールズグループ・TWICEの新曲「ENEMY」が、最新の8月11日付「オリコン週間ストリーミングランキング」で55位に初登場した。本作は、8月27日に発売予定のTWICEの最新アルバム『ENEMY』のタイトル曲となっている。また、三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEのメンバー・OMI(「O」はストローク有りが正式表記)が、三浦大知とコラボした新曲「To be feat. 三浦大知」が81位に初登場した。このほか、藤井風の9月5日に発売される最新アルバム『Prema』の収録曲「Love Like This」が107位に初登場。配信開始日の8月1日には、自身初のラブストーリーとなるミュージックビデオも公開された。<クレジット:オリコン調べ(2025年8月11日付:集計期間:2025年7月28日〜8月3日)>