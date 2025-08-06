¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡¡ÆüËÜ¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤Î5500²¯¥É¥ë¤ÎÅê»ñ¤Ï¡Ö·ÀÌó¥Ü¡¼¥Ê¥¹¡×¡Ö²æ¡¹¤Î»ñ¶â¡×¡Ö¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤ËÅê»ñ¤Ç¤¤ë¡×ÆüËÜÂ¦¤ÎÀâÌÀ¤ÈÂç¤¤¯¿©¤¤°ã¤¤
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢ÆüÊÆ¤Î´ØÀÇ¸ò¾Ä¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿ÆüËÜ¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤Î5500²¯¥É¥ë¤ÎÅê»ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²æ¡¹¤Î»ñ¶â¤Ç¡¢²æ¡¹¤Î¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤ËÅê»ñ¤Ç¤¤ë¡×¤È²þ¤á¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡Ö»ä¤Ï5500²¯¥É¥ë¤Î·ÀÌó¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤òÆüËÜ¤«¤éÆÀ¤¿¡×
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï5Æü¡¢CNBC¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÅÅÏÃ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¡¢ÆüÊÆ¤¬¹ç°Õ¤·¤¿ÆüËÜ¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤Î5500²¯¥É¥ë¡á81Ãû±ß¤¢¤Þ¤ê¤ÎÅê»ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÌîµåÁª¼ê¤¬¼õ¤±¼è¤ë·ÀÌó¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤½¤ì¤Ï²æ¡¹¤Î»ñ¶â¤Ç¡¢²æ¡¹¤Î¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤ËÅê»ñ¤Ç¤¤ë¡×¤È¤â²þ¤á¤Æ¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÆüËÜÂ¦¤Ï¡Ö5500²¯¥É¥ë¡×¤ÏÌ±´Ö´ë¶È¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÅê»ñ¤òÀ¯ÉÜ·Ï¶âÍ»µ¡´Ø¤¬½Ð»ñ¤äÍ»»ñ¡¢Í»»ñÊÝ¾Ú¤òÄÌ¤¸¤Æ»Ù±ç¤¹¤ëÏÈ¤ò¼¨¤·¤¿¶â³Û¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆüÊÆ¤ÇÀâÌÀ¤¬Âç¤¤¯¿©¤¤°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬²þ¤á¤Æ¼¨¤µ¤ì¤¿³Ê¹¥¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜ¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¤·¤¿¤éÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Ï´°Á´¤Ë¹ñ¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èà¤é¤Ï²æ¡¹¤Î¥³¥á¤Þ¤ÇÍ¢Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÆüÊÆ¹ç°Õ¤ÎÀ®²Ì¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¤µ¤é¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢Èà¤é¤¬²æ¡¹¤Î¼«Æ°¼Ö¤âÍ¢Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£Èó¾ï¤ËÈþ¤·¤¤¥Õ¥©¡¼¥É¤ÎF-150¤ÏÂçÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥©¡¼¥É¤ÎF-150¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¿Íµ¤¤Î¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç¤¹¤¬¡¢Èó¾ï¤ËÂç·¿¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ËÈæ¤Ù¤ÆÆ»Ï©¤äÃó¼Ö¾ì¤¬¶¹¤¤ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ç¤Î¼ûÍ×¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï5Æü¡¢Ï¢Ë®´±Êó¤Ë·ÇºÜ¤¹¤ëÍ½Äê¤ÎÊ¸½ñ¤È¤·¤Æ¡¢³Æ¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¿·¤¿¤ÊÁê¸ß´ØÀÇÎ¨¤òÄê¤á¤ëÂçÅýÎÎÎá¤ò²þ¤á¤Æ¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¤âÆüÊÆ´Ö¤ÎÀâÌÀ¤Î¿©¤¤°ã¤¤¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÆüÊÆ¹ç°Õ¤Î·ë²Ì¡¢ÆüËÜÂ¦¤Ï´ûÂ¸¤Î´ØÀÇÎ¨¤¬15¡ó¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤ÉÊÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï´ØÀÇÎ¨¤¬°ìÎ§¤Ç15%¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤«¡¢´ûÂ¸¤Î´ØÀÇÎ¨¤¬15%¤òÄ¶¤¨¤ëÉÊÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÁê¸ß´ØÀÇ¤¬¾å¾è¤»¤µ¤ì¤Ê¤¤¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢´ûÂ¸¤Î´ØÀÇÎ¨¤¬26.4%¤ÎµíÆù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï´ð½à¤È¤Ê¤ë15%¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Áê¸ß´ØÀÇ¤Ï¾å¾è¤»¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÀâÌÀ¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ë¤è¤ëÂçÅýÎÎÎá¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤Ë15¡ó¤ÎÁê¸ß´ØÀÇ¤ò¾å¾è¤»¤¹¤ë¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜÂ¦¤ÎÀâÌÀ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¾ò·ï¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ëEU¡á¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÏ¢¹ç¤«¤é¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢´ûÂ¸¤Î´ØÀÇÎ¨¤Ë±þ¤¸¤Æ¼è¤ê°·¤¤¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£4Æü¤ËCBP¡áÀÇ´Ø¡¦¹ñ¶¼èÄù¶É¤¬»ö¶È¼Ô¸þ¤±¤Ë¸øÉ½¤·¤¿Ê¸½ñ¤Ç¤â¡¢EU¤À¤±¤òÂÐ¾Ý¤ËºÙ¤«¤¤´ØÀÇ¤Î¼è¤ê°·¤¤¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüÊÆ¸ò¾Ä¤òÃ´Åö¤¹¤ëÀÖÂôÂç¿Ã¤Ï5Æü¡¢»²µÄ±¡¤ÎÍ½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¡Ö¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤Ë³ÎÇ§¤·¡¢¡ØEU¤ÈÆ±¤¸°·¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¿´ÇÛ¤¹¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦³ÎÌó¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡Ù¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£