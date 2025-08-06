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6日午前2時53分ごろ、大分県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は大分県南部で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは4.3と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、大分県の佐伯市です。

【各地の震度詳細】

■震度3
□大分県
佐伯市

■震度2
□大分県
豊後大野市　宇佐市　国東市
大分市　別府市　臼杵市
津久見市　由布市　竹田市

□山口県
周防大島町

□愛媛県
宇和島市　西予市　伊方町
愛南町

□熊本県
産山村　熊本高森町

□宮崎県
延岡市　宮崎美郷町　高千穂町

■震度1
□大分県
中津市　豊後高田市　姫島村
杵築市　日出町

□山口県
光市　柳井市　田布施町
平生町　下関市　山陽小野田市
山口市　防府市

□愛媛県
八幡浜市　大洲市　内子町
愛媛鬼北町

□熊本県
阿蘇市　南阿蘇村　山都町

□宮崎県
日向市　西都市　高鍋町
川南町　宮崎都農町　門川町
椎葉村　小林市

□広島県
呉市　大竹市　府中町

□高知県
宿毛市

□福岡県
行橋市　みやこ町

□佐賀県
神埼市　上峰町　みやき町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。