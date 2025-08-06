大分県で最大震度3の地震 大分県・佐伯市
6日午前2時53分ごろ、大分県で最大震度3を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は大分県南部で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは4.3と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度3を観測したのは、大分県の佐伯市です。
【各地の震度詳細】
■震度3
□大分県
佐伯市
■震度2
□大分県
豊後大野市 宇佐市 国東市
大分市 別府市 臼杵市
津久見市 由布市 竹田市
周防大島町
□愛媛県
宇和島市 西予市 伊方町
愛南町
□熊本県
産山村 熊本高森町
□宮崎県
延岡市 宮崎美郷町 高千穂町
■震度1
□大分県
中津市 豊後高田市 姫島村
杵築市 日出町
□山口県
光市 柳井市 田布施町
平生町 下関市 山陽小野田市
山口市 防府市
□愛媛県
八幡浜市 大洲市 内子町
愛媛鬼北町
□熊本県
阿蘇市 南阿蘇村 山都町
□宮崎県
日向市 西都市 高鍋町
川南町 宮崎都農町 門川町
椎葉村 小林市
□広島県
呉市 大竹市 府中町
□高知県
宿毛市
□福岡県
行橋市 みやこ町
□佐賀県
神埼市 上峰町 みやき町
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。