¥Ò¥°¥Á¥¢¥¤¡¢´èÄ¥¤ì¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ø¤Î±þ±ç²Î¡Ö¤ï¤¿¤·¤ÎÂå¤ï¤ê¡×ÇÛ¿®³«»Ï¡Ö¤ï¤¿¤·¤è¡¢¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¤É¤¦¤«Ä¹¤¯±Ê¤¯¹¥¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤è¡£¡×
¥Ò¥°¥Á¥¢¥¤¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤ï¤¿¤·¤ÎÂå¤ï¤ê¡×¤ÎÇÛ¿®¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
Æ±¶Ê¤Ï¡¢¤³¤Î²Æ3¥«·îÏ¢Â³¤Ç¿·¶Ê¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤¯¡ÈÆÈ¤ê¸À¡É»°Éôºî¤ÎÂèÆóÃÆ¡£
¡Ö¤ï¤¿¤·¤ÎÂå¤ï¤ê¡×¤Ï´èÄ¥¤ì¤Ê¤¤¼«Ê¬¤ò¼«Ê¬¼«¿È¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤ª¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤ÆÁ°¤Ø¿Ê¤à¤¿¤á¤Ë¡¢¡È¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤è¡É¤ÈÀÅ¤«¤Ëð÷¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê±þ±ç²Î¤À¡£
ÊÔ¶Ê¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÖÎø¤Î¿§¡×¡Ö¼«ÈÎµ¡¤ÎÎø¡×¡Ö¤â¤·¤â¤â¤¦°ìÅÙÎø¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ê¤é¡×¤Ç¤â¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿THE CHARM PARK¤¬Ã´Åö¡£²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤¬»×¤¤¤ÎÁ´¤Æ¤òÍ¥¤·¤¯ÎÏ¶¯¤¯Êñ¤ß¹þ¤à¡£ºòÇ¯¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÌ¤À®Àþ¾å¡Ù¥Ä¥¢¡¼¤Î¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤â¡È¿·¶Ê¡É¤È¤·¤ÆÈäÏª¤µ¤ìÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤òÀ¸¤ó¤À¥Õ¥¡¥óÂÔË¾¤Î³Ú¶Ê¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë´°À®¤·¤¿·Á¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢11·î¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤Î¾ÜºÙ¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼µÇ°Æü¤Ç¤¢¤ë11·î23Æü¤ÎÅìµþ¡¦ÆüËÜ¶¶»°°æ¥Û¡¼¥ë¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÃÆ¤¸ì¤ê¤Î¥½¥í¸ø±é¤ÇÁ´¹ñ8²Õ½ê¤ò¡¢¤½¤·¤Æ¥Ð¥ó¥ÉÊÔÀ®¤Ç½é¤ÎZepp DiverCity¤ò´Þ¤àÅìÌ¾ºå¤È´Ú¹ñ¤ò²ö¤ë¡£´Ú¹ñ¸ø±é°Ê³°¤ÎÀè¹Ô¼õÉÕ¤Ï³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
◾︎¥Ò¥°¥Á¥¢¥¤ ¥³¥á¥ó¥È
¤¬¤ó¤Ð¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤Î¤Ä¤é¤µ¤Ï´Å¤¨¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤«¡£¼«Ê¬¤È¤Î¾®¤µ¤ÊÌóÂ«¤òÇË¤ë¤³¤È¤¬¤Ä¤é¤¯¤Æ¡¢ÌóÂ«¤ò¸ò¤ï¤¹¤³¤È¤òÄü¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¡£Áö¤êÂ³¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Êâ¤Â³¤±¤ë¤À¤±¡£¤ï¤¿¤·¤Ï¤ï¤¿¤·¤ÎÂ¤ë¤òÃÎ¤ë¡£¤ï¤¿¤·¤è¡¢¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¤É¤¦¤«Ä¹¤¯±Ê¤¯¹¥¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤è¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
¢£ÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤ï¤¿¤·¤ÎÂå¤ï¤ê¡×
2025Ç¯8·î6Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
https://higuchiai.lnk.to/watashino_kawari
¢£ÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¡×
2025Ç¯7·î9Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
https://higuchiai.lnk.to/Aging
Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¾ðÊó
¡ãHIGUCHIAI solo/band tour 2025-2026¡ä
-solo-
2025Ç¯11·î23Æü(Æü) Åìµþ ÆüËÜ¶¶»°°æ¥Û¡¼¥ë
2025Ç¯11·î24Æü(·î½Ë) µÜ¾ë ¥¨¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥¯ÀçÂæ ¥¹¥¿¥¸¥ª¥Û¡¼¥ë
2025Ç¯11·î29Æü(ÅÚ) ¿À¸Í KOBE QUILT
2026Ç¯1·î10Æü(ÅÚ) ¹Åç CLUB QUATTRO
2026Ç¯1·î11Æü(Æü) ¹â¾¾ ¥ª¥ê¡¼¥Ö¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯1·î17Æü(ÅÚ) Ê¡²¬ RESOLA HALL
2026Ç¯1·î24Æü(ÅÚ) »¥ËÚ ¥â¥¨¥ì¾Â¸ø±à ¥¬¥é¥¹¤Î¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É
2026Ç¯1·î31Æü(ÅÚ) Ä¹Ìî ÀéÀÐ·à¾ì
-band-
2025Ç¯12·î6Æü(ÅÚ) ´Ú¹ñ *The venue is TBA
2026Ç¯2·î13Æü(¶â) Åìµþ Zepp DiverCity(TOKYO)
2026Ç¯2·î22Æü(Æü) Âçºå GORILLA HALL OSAKA
2026Ç¯2·î23Æü(·î½Ë) Ì¾¸Å²° NAGOYA ReNY limited
¥Á¥±¥Ã¥È¡§
¡ü¥Ò¥°¥Á¥¢¥¤FanClub ¡È¤¦¤Õ¤Õ¡É²ñ°÷¸ÂÄêÀè¹Ô¼õÉÕ(ÃêÁª)
¼õÉÕ´ü´Ö¡§8/1(¶â)18:00¡Á8/11(·î½Ë)23:59
https://higuchiai-ufufu.bitfan.id/
¢¨²ñ°÷¥µ¥¤¥È¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¸å¡Ö·Ç¼¨ÈÄ¡×¤Ë¤Æ¾ÜºÙ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¡ü¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë1¼¡Àè¹Ô¼õÉÕ(ÃêÁª)
¼õÉÕ´ü´Ö¡§8/3(Æü)12:00¡Á8/17(Æü)23:59Ëø
https://eplus.jp/higuchiai/
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡¥Ò¥°¥Á¥¢¥¤ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube
¢¡¥Ò¥°¥Á¥¢¥¤ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡¥Ò¥°¥Á¥¢¥¤ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡¥Ò¥°¥Á¥¢¥¤ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok
¢¡¥Ò¥°¥Á¥¢¥¤ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È