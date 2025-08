【「妹は知っている」3巻】 8月6日 発売 価格:792円

講談社は、マンガ「妹は知っている」の3巻を8月6日に発売する。価格は792円。

本作は雁木万里氏が「週刊ヤングマガジン」で連載している兄妹コメディ。職場では無表情でつまらないと思われているサラリーマン・三木貴一郎と、その“面白さ”を知っている妹の生活が描かれる。

3巻では、ひっそりと貴一郎の魅力を理解している同僚の広瀬さんと妹が、ついに接触。兄の人柄は次第に周囲に広まって、意外な人間関係のキッカケになる。

また、各書店では描き下ろしを含むイラストを使った特典の配布が実施されている。

【「妹は知っている」3巻あらすじ】

お兄ちゃんは、面白いだけじゃない。

ひっそりと面白いお兄ちゃんの魅力を理解している同僚の広瀬さんと妹が、ついに接触。お兄ちゃんの人柄は次第に周囲に広まって、意外な人間関係のキッカケになる――。

読むとなんか得した気分の兄妹コメディ、第3巻。

(C) KODANSHA LTD. ALL RIGHTS RESERVED.