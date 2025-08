【「社長と酒と星」1巻】 8月6日 発売 価格:792円

講談社は、マンガ「社長と酒と星」の1巻を8月6日に発売する。価格は792円。

本作は「週刊ヤングマガジン」で連載中のオフィスラブコメ。作者のずり騎士氏は、Xフォロワー60万人を超えている。

ヒロインの井筒玲奈(24)は亡くなった父の跡を継いで、印刷会社・井筒印刷の若社長になった人物。係長の石墨憲一(37)は、夜の公園で酒を呷りながら「もう無理! 社長やめる」と弱音を吐く玲奈と接することになる。

単行本では声優の日笠陽子さんが帯コメントを寄稿。また紙版の帯についている応募券で、井筒玲奈社長の立体マウスパッドが抽選で81名に当たるキャンペーンも実施されている。

そのほか、各書店特典も用意されている。

【「社長と酒と星」1巻あらすじ】

Xフォロワー60万人超えの奇才が贈る、ヒミツでイビツなオフィスラブコメ!!

亡くなった先代社長の父の跡を継いで、印刷会社・井筒印刷の若社長になった井筒玲奈(24)。

係長の石墨憲一(37)は気を張るあまり社員達にキツくなりがちな玲奈を心配するが、

夜の公園で酒を呷りながら「もう無理! 社長やめる」と弱音を吐く彼女と接する。

そして、泥酔のあまり部下の自分と気づかれないまま、彼女を支えようと星空の下で誓う……。

KOWAI!? KAWAII!! 女社長とのヒミツでイビツなオフィスラブコメディ!!

(C) KODANSHA LTD. ALL RIGHTS RESERVED.